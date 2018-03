Chatbot wykorzystujący sztuczną inteligencję odpowie na pytania klientów ING

Mój Asystent jest odpowiedzią na potrzeby klientów przyzwyczajonych do korzystania z wyszukiwarek lub systemów konwersacyjnych. Chatbot ING pomaga w szybki i wygodny sposób znaleźć informacje na temat funkcji systemu Moje ING. Jest dostępny zarówno przez przeglądarkę, jak i w bankowości mobilnej. Chatbot rozumie pytania zadawane w sposób naturalny, czyli tak jak w rozmowie z drugim człowiekiem np. „Cześć. Szukam informacji o kantorze”. Mój Asystent znajduje się w systemie Moje ING w zakładce "Pomoc". Chatbot jest dostępny także w angielskiej wersji językowej.

Jak mówi Justyna Kesler, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, dużym wyzwaniem była analiza języka polskiego, który jest bardzo skomplikowany i trudny do zrozumienia przez maszyny. Stąd najpierw powstał chatbot dla pracowników, a na podstawie zebranych doświadczeń - dla klientów.

ING Bank Śląski intensywnie rozwija inne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję (AI) . W szczególności bank koncentruje się na obszarach Robotic Process Automation, a także Machine Learning. Wykorzystuje je m.in. do analizy wiadomości od klientów, przetwarzania dokumentów wpływających do banku, obliczeniach ryzyka kredytowego oraz w obszarze bezpieczeństwa IT i zarządzania danymi.

Źródło: ING Bank Śląski