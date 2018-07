Big Data w Smart City – korzyści dla miast, mieszkańców i turystów

Big Data, czyli duże zbiory danych, to informacje pochodzące z telefonów komórkowych oraz pojazdów, gromadzone przez operatorów. Następnie dane zostają zanonimizowane i grupowane, tworząc dane statystyczne. Mogą one pomóc np. w określeniu natężenia ruchu w czasie rzeczywistym. Właśnie tę funkcjonalność Big Data wykorzystano w Czechach w systemie nadzorującym ruch. Dzięki niemu kierowcy – używając aplikacji lub odwiedzając odpowiednią stronę internetową – mogą sprawdzić optymalną trasę przejazdu, a ponadto oszacować czas podróży, porównać go ze standardowym, jak również uniknąć korków czy miejsca wypadku. Co istotne, rozwiązanie może okazać się przydatne również dla urbanistów przy planowaniu objazdów i inwestycji infrastrukturalnych. Umożliwia ono bowiem m.in. badanie przepustowości sygnalizacji świetlnych, płynności ruchu na drodze czy średniej prędkości pojazdów. Dodatkowo sprawdzi się ono jako wsparcie przy planowaniu imprez masowych.

Ze względu na wymienione zalety, technologię wprowadził już m.in. Bukareszt, a ponadto słowacki Trenczyn i chorwacki Dubrownik. Wkrótce pojawi się ona również w Polsce w Kazimierzu Dolnym. To miasteczko odwiedza rocznie 1 milion turystów, a ich liczba jest szczególnie duża podczas długich weekendów. Tylko 3 maja b.r. do miasta, w którym mieszka 4 tysiące osób, przyjechało 15 tysięcy zwiedzających. Duże zbiory danych pomogą więc zoptymalizować ruch w popularnej turystycznie miejscowości, szczególnie w okresie długich weekendów i wakacji.

Równie ważną dla ośrodków miejskich zaletą Big Data jest pozyskiwanie informacji statystycznych na temat sposobu zwiedzania poszczególnych atrakcji przez turystów, ich zainteresowania obiektami czy popularności danych miejsc. Informacje te są bardzo pomocne w planowaniu działań promocyjnych i dostosowaniu infrastruktury do potrzeb społeczności, a w rezultacie zwiększeniu atrakcyjności okolicy. Z zalet tego rozwiązania skorzystało już wiele europejskich miast, a jego walory dostrzegły także władze wspomnianego już Kazimierza Dolnego. Inteligentne rozwiązania Smart City wdrożone zostały również w Pionkach, miejscowości położonej w województwie mazowieckim. Wprowadzone tam technologie – monitoring z detekcją wideo, inteligentne oświetlenie czy rozbudowana sieć Wi-Fi – stanowią udogodnienia i zwiększają bezpieczeństwo osób przebywających w mieście.

Praktyczne zastosowanie dużych zbiorów danych można znaleźć również w rozwiązaniu tzw. inteligentnych parkingów. Dzięki nim możliwe jest sprawdzenie w czasie rzeczywistym, lokalizacji najbliższych wolnych miejsc postojowych. Rozwiązanie umożliwia ponadto zarezerwowanie wybranej lokalizacji oraz opłacenie kosztów postoju. Dzięki temu kierowcy są w stanie szybko i sprawnie znaleźć odpowiednie miejsce, co przekłada się na większą płynność ruchu samochodów, obniżenie emisji spalin oraz oszczędność czasu. Niedługo kierowcy będą mieli okazję przetestować je między innymi w Kazimierzu Dolnym.

Źródło: T-Mobile