40 mln kary dla Cyfrowego Polsatu i Polkomtela za reklamy wprowadzające w błąd

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu kar na Cyfrowy Polsat i Polkomtel w związku z ofertami smartDOM i Power LTE. Kara ma związek z reklamami, które - zdaniem UOKiK - wprowadzały konsumentów w błąd.

Bez limitu, ale z limitami

Przykładowo w reklamach radiowych w ramach kampanii reklamowej oferty „Power LTE” posługowano się hasłem "Poczuj moc braku limitów danych przez całą umowę". To dość wyraźnie sugeruje brak limitów, podczas gdy rzeczywiste warunki promocji przewidują ograniczenia zarówno co do wielkości transferu danych jak i prędkości transmisji danych po wykorzystaniu pakietu.

Również na bilboardach reklamujących ofertę pojawiało się hasło "Internet LTE bez limitu danych". Poniżej kadr z reklamy telewizyjnej, w którym widzimy duże słowa "bez limitu" i bardzo mały "druczek" pod spodem.

Konsumenci skarżyli się również, że za tablet i telewizor trzeba dodatkowo i to dużo płacić, a w telewizji lektor czytał następujący tekst.

Teraz zestaw Samsung Smart TV, tablet i smartfon, a do tego telewizja, internet i telefon już za 61 zł miesięcznie...

- Zakwestionowaliśmy wprowadzanie w błąd w reklamie usług telekomunikacyjnych i sprzętu elektronicznego. Praktyki obu spółek mogły spowodować straty finansowe u tych konsumentów, którzy zdecydowali się zawrzeć umowę w ramach promocji smartDOM i Power LTE. Nasze postępowania wykazały, że rzeczywiste warunki oferty różniły się od tych prezentowanych w reklamach. Oczywiście, reklama może przybierać różne konwencje, m.in. uproszczenia czy żarty. Nie może jednak wprowadzać w błąd co oferty przedsiębiorcy - wyjaśnił Marek Niechciał, Prezes UOKiK.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zabrania wprowadzania w błąd w taki sposób, by mogło to powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Nieuczciwa w świetle prawa jest każda praktyka, która w jakikolwiek sposób, w tym również przez swoją formę, wywołuje skutek w postaci co najmniej możliwości wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta.

Ponad 40 mln kary

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył kary finansowe w łącznej wysokości 40,4 mln zł (30,7 mln zł na Polkomtel i 9,7 mln zł na Cyfrowy Polsat).

Decyzje nie są ostateczne, przedsiębiorcy mogą odwołać się do sądu. Dziennik Internautów zwrócił się do Polkomtela i Cyfrowego Polsatu z pytaniem, czy będą odwoływać się od decyzji Prezesa UOKiK. Czekamy na odpowiedzi.

W sumie Prezes UOKiK wydał trzy decyzje w tej sprawie (RKR 14/2016, RKR 15/2016 oraz RBG 10/2016). Poniżej kopia jednej z nich.

