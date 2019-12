13 sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy już dziś

#1 Przynieś lunch z domu

Średnie koszty jedzenia poza domem z fast foodem wynoszą około 20-40 PLN. Możesz jeść resztki lub zrobić lunch w domu, za średni koszt mniejszy niż 10 złotych. To daje dziennie oszczędności minimum w wysokości 10,00 PLN i 50,00 PLN tygodniowo lub 200,00 PLN miesięcznie. Oszczędności mogą się sumować. Jeśli jesz wiele posiłków dziennie, możesz zaoszczędzić jeszcze więcej.

#2 Pomiń Latte

Czasami ta filiżanka kawy jest idealnym wyborem na cały dzień. Chociaż podstawowa kawa Cię nie ugodzi, a koszt latte może wynosić od 6 do 20 PLN, otrzymywanie jednej dziennie przez cały rok może się zsumować. Zaparz kawę w domu i zachowaj latte na ucztę. W ten sposób możesz zaoszczędzić do 200,00 PLN miesięcznie. Małe wydatki mogą szybko się sumować.

#3 Gotuj w domu

Jedzenie poza domem raz w tygodniu może nie być powodem do niepokoju, ale jeśli robisz to każdego wieczoru, koszty mogą się naprawdę sumować. Jeszcze bardziej, jeśli masz dzieci lub dużą rodzinę. Przyzwyczajenia, które ustalisz w wieku dwudziestu kilku lat, podążą za tobą wraz z wiekiem i dziećmi. Ustalenie rutyny, w której jesz w domu przez większość czasu, może cię później zaoszczędzić. Poświęć czas na zaplanowanie menu i dokonanie zakupów, aby naprawdę zwiększyć swoje oszczędności. Możesz także wypróbować te dziesięć pomysłów, które pomogą Ci obniżyć koszty artykułów spożywczych.

#4 Użyj kuponów

Może się to wydawać proste, ale kupony są jednym z najlepszych sposobów konsekwentnego oszczędzania pieniędzy. Na stronie www.rabato.com można śledzić najnowsze zniżki w popularnych sklepach w Polsce. Już 13 krajów korzystają się z promocji w najróżniejszych sklepach od RTV I AGD do aptek i supermarketów, zarówno sklepów stacjonarnych jak i internetowych. One już poznały łatwość wyszukiwania i zaoszczędzania. Teraz czas dla Ciebie ocenić taką możliwość. Rozpocznij oszczędzanie z Rabato.com.pl już teraz.

#5 Kup nowe ubezpieczenie

Często możesz zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniu samochodu i domu, kupując nowego dostawcę co kilka lat. Firmy ubezpieczeniowe oferują najlepsze stawki nowym klientom. Jeśli niedawno skończyłeś 25 lat lub w ostatnim roku bilety spadły z Twojej historii, możesz zaoszczędzić jeszcze więcej. Być może będziesz musiał poprosić swoją obecną firmę o sprawdzenie, czy kwalifikujesz się na niższe stawki.

#6 Nagradzaj siebie

Odłóż trochę dobrej zabawy, aby wydawać na siebie każdego miesiąca. Kwota zależy od budżetu, ale może mieć duży wpływ na osiągnięcie celów budżetowych i koncentrację. Budżetowanie dla zabawy pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze, ponieważ pozwala na pewne wylewy i zapobiega nadmiernemu wydawaniu pieniędzy.

#7 Wypróbuj nowe marki

Jednym ze sposobów oszczędzania w sklepie spożywczym lub nawet na artykułach gospodarstwa domowego jest wypróbowanie nowych marek sklepów. Zawsze powinna to być metoda prób i błędów. Nie polecam kupowania dwudziestu pudełek z płatkami przed wypróbowaniem jednego. Niektóre marki sklepów są lepsze od innych, a jakość może się różnić w zależności od produktu. Na przykład może się okazać, że konserwy są świetne, ale majonez nie. Innym sposobem oszczędzania jest chęć zamiany marek za pomocą kuponów.

#8 Nigdy nie płać pełnej ceny

Postaw sobie za cel, aby nigdy nie płacić pełnej ceny za drogie przedmioty. Teoretycznie możesz zastosować to do większości rzeczy, w tym do swoich artykułów spożywczych, ale powinieneś uczynić to obowiązkowym dla przedmiotów wartościowych, takich jak meble, sprzęt elektroniczny i odzież. Możesz zaoszczędzić pieniądze, ucząc się cyklu sprzedaży i czekając na zakup, aż znajdziesz odpowiednią cenę.

#9 Kupuj online

Wybierając się na zakupy, weź smartfona i sprawdź ceny w sklepach internetowych. Możesz dużo zaoszczędzić, robiąc zakupy online. Spójrz na sklepy, które oferują bezpłatną wysyłkę zamówień, aby uzyskać najlepsze oferty.

#10 Korzystaj z bezpłatnej rozrywki

Wiele miast i miasteczek oferuje bezpłatną rozrywkę w okresie letnim lub możliwości zabawy w obniżonej cenie. Niektóre działania, których możesz szukać, obejmują filmy na trawniku, bezpłatne koncerty i festiwale.

#11 Odcięty kabel

Dzięki serwisom Netflix, Hulu i innym nie trzeba co miesiąc wydawać dużych pieniędzy na telewizję. Jeśli masz ograniczony budżet, rozważ przejście na tańszą usługę lub pozbądź się jej na korzyść serwisów internetowych.

#12 Bądź zdrowy

Dzięki nowym wymogom dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego większość Amerykanów ma teraz ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne powinno obejmować bezpłatną roczną opłatę fizyczną i dobrym pomysłem jest, aby wejść i upewnić się, że jesteś zdrowy. Dodatkowo, jeśli jesteś chory, udaj się do lekarza wcześniej niż później. Przeziębienie, zanim przerodzi się w zapalenie płuc, może zaoszczędzić pieniądze i dni wolne od pracy. Ponadto regularne wybieranie zdrowej żywności i regularne ćwiczenia mogą zmniejszyć ryzyko powikłań zdrowotnych z powodu nadwagi.

#13 Skonfiguruj automatyczne przelewy do oszczędności

Ustaw cel, ile chcesz zaoszczędzić w każdym okresie płatności, a następnie skonfiguruj automatyczny przelew na swoje konta, aby tak się stało. Zaletą tego jest to, że nie tracisz pieniędzy, które są automatycznie przenoszone na twoje konto i nie musisz myśleć o oszczędzaniu każdego miesiąca. To się po prostu stanie.