10 reguł, które pomogą zachować mobilne bezpieczeństwo

Urządzenia mobilne w naszym prywatnym życiu to nie tylko surfowanie w sieci, ale w dużej mierze przetwarzanie danych wrażliwych dotyczących nas samych lub osób nam bliskich, począwszy od zdjęć czy danych zdrowotnych a kończąc na poufnych informacjach bankowych. Wszak m-commerce i m-banking wyrastają na jedne z ważniejszych czynności wykonywanych za pośrednictwem smartfonów. 31% ankietowanych deklaruje dokonywanie zakupów przez internet.

Biorąc pod uwagę popularność i istotność smartfonów, nie dziwi fakt, że cyberprzestępcy coraz chętniej i śmielej wykorzystują kanał mobilny do ataków. By zadbać o swoje smartfony i dane na nich zgromadzone, warto przestrzegać kilku cennych wskazówek, zwłaszcza biorąc pod uwagę zbliżającą się gorączkę zakupów, związaną ze świętami oraz okresem promocji Black Friday / Cyber Monday.

1. Smartfon – kup w sprawdzonym miejscu. Już na etapie zakupu urządzenia warto zwrócić uwagę na jego pochodzenie. Kupując smartfon w oficjalnej dystrybucji, wspieranej przez lokalny oddział producenta, możemy być pewni, że został sprawdzony i przetestowany pod kątem zabezpieczeń.

2. Oprogramowanie – zawsze najnowsze. Niezależnie od systemu operacyjnego Twojego smartfonu, zadbaj o to, by był on zawsze aktualny. Kluczowe w tym przypadku są przede wszystkim poprawki bezpieczeństwa. By mieć pewność, że nie przegapimy żadnej z nich, można włączyć funkcję automatycznego pobierania aktualizacji.

3. Hasło – zawsze trudne. Mówienie o stosowaniu trudnych haseł wydaje się być truizmem, jednak wciąż „qwerty”, „123456”, czy „hasło” są jednymi z najpopularniejszych. Dobre i trudne hasło zawiera kombinację cyfr, liter i znaków specjalnych, które nie są bezpośrednio związane z właścicielem urządzenia. Skomplikowanych haseł nie trzeba zapamiętywać. Można je zapisać np. w chronionej zabezpieczeniami biometrycznymi aplikacji.

4. Biometria – zawsze włączona. Producenci smartfonów, oferują szereg zabezpieczeń biometrycznych, takich jak czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy czy skaner tęczówki.

5. Aplikacje – tylko z zaufanych źródeł. Pobieranie aplikacji wyłącznie z oficjalnych sklepów oraz od wiodących twórców oprogramowania pozwoli zminimalizować ryzyko instalacji niechcianego oprogramowania.

6. Wi-Fi – nie łącz się z nieznanymi sieciami. Jeśli nie znasz sieci Wi-Fi to lepiej z niej nie korzystać. Zwłaszcza, że ruch sieciowy może być monitorowany.

7. Wrażliwe dane – czasami, nawet pomimo starań możemy złapać wirusa, dlatego w przypadku najważniejszych danych dobrym rozwiązaniem może być konteneryzacja, czyli dodatkowa separacja wybranych danych i aplikacji od reszty systemu. Jednym z takich rozwiązań jest aplikacja Mój Sejf, która tworzy na smartfonie dodatkowo chronioną przestrzeń na najbardziej wrażliwe informacje i aplikacje.

8. Kontroluj smartfon nawet gdy go stracisz. Zgubiony smartfon to jeszcze nie koniec świata. Na rynku funkcjonują usługi, dzięki którym stracony smartfon można zlokalizować, zablokować do niego dostęp, a w skrajnych przypadkach nawet usunąć zapisane na nim dane.

9. Urządzenia peryferyjne także wymagają zabezpieczeń. Zanim połączysz się z zewnętrznymi akcesoriami i urządzeniami z obszaru IoT, sprawdź, czy są zabezpieczone.

10. Zachowaj zdrowy rozsądek. Nawet najbezpieczniejszy smartfon nie poradzi sobie z lekkomyślnością użytkownika. Pamiętaj, że Twoje dane są cenne nie tylko dla Ciebie, ale i dla cyberprzestępcy.

Źródło: Samsung