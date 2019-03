10 prognoz dotyczących kierunków rozwoju technologii, które zmienią nasz świat

1. Dzięki technologiom konwersacyjnym, inteligentny dom stanie się rzeczywistością

W ubiegłym roku łączna liczba sprzedanych urządzeń składających się na kategorię „smart home” – m.in. czujników, inteligentnych głośników czy sprzętu RTV/AGD wyposażonego w sensory umożliwiające komunikację z innymi urządzeniami, wyniosła niemal 644 miliony. To aż o 31% więcej niż w 2017 r. IDC przewiduje, że wartość światowego rynku inteligentnych urządzeń domowych w ciągu najbliższych kilku lat znacząco wzrośnie. O co najmniej 16% rok do roku. Motorem napędowym rynku będzie rozwój inteligentnych asystentów takich jak Amazon Alexa czy Google Assistant. Klienci obyci z rozwiązaniami konwersacyjnymi, niezależnie od tego czy będą one stanowiły element inteligentnych głośników, lodówek, telewizorów czy kuchenek mikrofalowych, będą coraz chętniej sięgać po rozwiązania IoT. Cyfrowi asystenci staną się rdzeniem rozwiązań smart home umożliwiając klientom dostęp do szerokiej gamy usług: począwszy od rozrywki, przez e-zakupy, po np. możliwość rezerwacji hoteli. Platformy konwersacyjne zapewnią nowy poziom współpracy między urządzeniami, co bezpośrednio wpłynie na pozytywne doświadczenia użytkowników i rozwój rynku, którego wartość co roku będzie rosnąć o co najmniej 16%.

2. Platformy streamingowe na fali

IDC szacuje, że do 2020 roku, użytkownik platform streamingowych będzie korzystał z trzech subskrypcji usług, takich jak m.in. Netflix czy Amazon Prime. Stosunkowo niskie ceny za usługi, w połączeniu z produkcją własnych treści skłaniają konsumentów do większej liczby subskrypcji. W styczniu 2018 roku firma przeprowadziła badanie, które pokazało, że abonenci w Stanach Zjednoczonych średnio korzystają z dwóch platform streamingowych. W Niemczech, Chinach i Korei Południowej liczba subskrypcji była jeszcze wyższa.

Konsumenci będą coraz częściej odchodzić od tradycyjnych usług płatnej telewizji na rzecz rozwiązań OTT (over-the-top – subskrypcja kanałów przez Internet), które będą przypominały w coraz większym stopniu płatną telewizję. W tym sensie, że najlepsi dostawcy usług obok udostępniania własnych treści, będą też agregatorami innych kanałów i usług.

3. Inteligentne zegarki połączone online

Do 2021 roku 53% inteligentnych zegarków sprzedanych na świecie będzie wyposażonych w moduł łączności komórkowej – prognozuje IDC. Większość będą stanowiły urządzenia Apple’a, ale także w przypadku innych platform – Android, Tizen, WearOS, firma doradcza spodziewa się zakupu modeli pozwalających na połączenie z Internetem. Spowoduje to rozwój nowych funkcjonalności smartwatchy. Przykłady to np.:

Aplikacje dedykowane szeroko pojętemu zdrowiu, wykorzystywane np. do monitorowania zdrowia pacjentów.

Wymiana danych z urządzeniami i usługami dedykowanymi dla Internetu Rzeczy, np. smartwatch z łącznością komórkową samodzielnie włączy światło i wyłączy system alarmowy kiedy użytkownik takiego inteligentnego zegarka zbliży się do domu.

Usługi lokalizacyjne – użytkownicy będą mogli otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach odbywających się w ich pobliżu.

Komunikacja – przesyłanie głosu to dopiero początek, docelowo inteligentne zegarki umożliwią rozmowy wideo, także grupowe.

Gry i rozrywka – wzrost popularności inteligentnych zegarków posiadających łączność komórkową, pozwoli na tworzenie nowych rodzajów gier toczących się w określonej lokalizacji, analogicznie do tego jak Pokemon Go w 2016 roku spopularyzował nową kategorię gier.

4. Sztuczna inteligencja tworzy hity

Masowa rozrywka: scenariusze Disneya, seriale telewizyjne i popularne powieści, mają powtarzalne, przewidywalne elementy. To doskonałe pole do popisu dla cyfrowych algorytmów. Korporacja prognozuje, że do 2021 roku, blisko połowa (45%) najpopularniejszych utworów światowej muzyki popularnej będzie tworzona przez narzędzia sztucznej inteligencji. Przykładów potwierdzających zasadność tej prognozy nie brakuje już dzisiaj – w ubiegłym roku, artystka Taryn Southern skomponowała cały album muzyczny wspomagając się rozwiązaniami sztucznej inteligencji.

5. E-sport stanie się potężnym biznesem

Przychody wygenerowane przez branżę e-sportu wzrosną, w skali globalnej z 1,2 mld w 2018 r. do poziomu 3 miliardów dolarów w 2022 r. Na tę kwotę złożą się: wynagrodzenia dla graczy, przychody ze sponsoringu i reklam, biletów oraz zakładów i handlu. Na wartość rynku największy wpływ będzie miała Ameryka Północna, ale Europa Zachodnia będzie trzecim największym graczem na świecie.

6. Do 2020 roku połowa nowych smartfonów będzie wyposażona w układy dedykowane sztucznej inteligencji

Obecnie smartfony z wyższej półki wyposażone są w układy wspierające sztuczną inteligencję. Ich wydajność pozwala na wykonywanie lepszych zdjęć, polepsza wrażenia dostarczane przez rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości dzięki zaawansowanym algorytmom. Biorąc pod uwagę obecne dostawy smartfonów z układami dedykowanymi AI, firma doradcza prognozuje, że do 2020 roku połowa nowych smartfonów dostarczanych na rynek będzie w stanie obsługiwać aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Dedykowany AI układ w smartfonie pozwoli na wykonywanie części obliczeń na krawędzi (Edge), zmniejszenie opóźnień w komunikacji w porównaniu do przesyłania np. obrazów do chmury, pozwoli także na uniknięcie problemów z prywatnością użytkownika.

Jeśli chodzi o zastosowania w biznesie, to smartfony wyposażone w układy wspierające sztuczną inteligencję mogą usprawnić logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw. Smartfony najlepiej radzące sobie z zastosowaniami sztucznej inteligencji będą droższe zarówno pod względem zakupu, jak i zużycia danych. Jednocześnie IDC zwraca uwagę, że wykorzystanie AI w telefonie jest efektywniejsze i tańsze niż chmura.

W przypadku polskiego rynku, kilkanaście procent urządzeń sprzedanych w ostatnim kwartale było wyposażonych w układy dedykowane sztucznej inteligencji.

7. Blockchain przeciw oszustwom

Do 2020 r., ponad 35% całej światowej sprzedaży reklam video w Internecie będzie obsługiwane przez łańcuchy rozproszonych bloków, czyli technologię blockchain. Wszystko po bo, by zapobiec oszustwom i nadużyciom, które będą coraz częstsze ze względu na szybko rosnącą wartość rynku reklamy online. Szacuje się, że w 2017 r. rynek reklam video online wart był 28 mld dolarów. W tym samym czasie rynek reklamy telewizyjnej wart był 193,7 mld dolarów. Warto jednak pamiętać o tym, że ta kwota trafi jednak prędzej czy później do wydawców online.

Największym problemem dla powszechnego przyjęcia mechanizmów blockchain w reklamie jest to, że jest to technologia zbyt powolna. Wiele transakcji reklamowych odbywa się w czasie rzeczywistym, a czasy odpowiedzi muszą wynosić poniżej 100 ms. Tymczasem transakcje blockchain trwają nawet kilka minut. Jednak w tej chwili realizowane są projekty pilotażowe, które pozwolą ten czas znacznie skrócić.

8. Co ósmy mieszkaniec naszej planety zetknie się z wirtualną rzeczywistością

Do 2023 r. ponad 1 mld osób rocznie odwiedzi przynajmniej jeden „fizyczny” punkt handlowy posiłkujący się wirtualną rzeczywistością. Ponad 10% z nich tę technologię przetestuje, dostrzegając sens jej zakupu.

Na świecie coraz więcej internetowych kafejtek, kin, parków rozrywki, oferuje doświadczenia VR. Na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy w USA sieć barów i restauracji Dave & Buster's wdrożyła rozwiązania HTC Vive w ponad 100 lokalizacjach, Parki rozrywki Disney wprowadziły możliwość wirtualnego udziału w Gwiezdnych Wojnach. Już 110 tys. kafejek internetowych w Chinach oferuje gry video w VR. IDC szacuje, że do 2023 r. takie miejsca odwiedzi ponad 1 mld osób, co oznacza, że z wirtualną rzeczywistością zetknie się co ósmy mieszkaniec Ziemi.

9. Szybki rozwój interfejsów głosowych

Do 2024 roku ponad 70% interakcji z urządzeniami inteligentnego domu będzie się odbywać poprzez interfejsy inne niż ekrany dotykowe. Obecny ekosystem inteligentnego domu bazuje na aplikacjach jako metodzie interakcji z użytkownikiem. Ma to swoje zalety, ale w miarę dodawania kolejnych urządzeń smart home, korzystanie z wielu różnych aplikacji do obsługi i konfiguracji ekosystemu staje się kłopotliwe dla użytkownika. To jeden z powodów dlaczego będą oni coraz częściej korzystać z funkcji rozpoznawania mowy czy też sterowania gestami. Inteligentni asystenci już teraz stają się głównym sposobem interakcji z urządzeniami inteligentnego domu.

Interfejs dotykowy pozostanie w użyciu tylko dla pewnych kategorii aplikacji, głos i gesty staną się podstawowym interfejsem komunikowania się użytkownika.

10. Inteligentne zegarki staną się podstawowym źródłem informacji dla smart home

17% wszystkich inteligentnych domów, będzie wykorzystywać inteligentne zegarki domowników jako podstawowe źródło danych o ich nawykach, preferencjach i oczekiwaniach, w celu jak największego zautomatyzowania ekosystemu smart home.

Ogromną zaletą smartwatchy jest rosnąca liczba funkcji. Przykładem mogą być aplikacje wspierające uprawianie sportu i monitorujące stan zdrowia czy rozwiązania, które pozwalają na współpracę z korporacyjnymi urządzeniami IoT. Ulepszone czujniki – akcelerometr, żyroskop czy czujnik tętna, który potrafi wychwycić wzorce oddechowe, bardziej zaawansowane systemy operacyjne i dostępność smart asystentów, pozwolą inteligentnym zegarkom rywalizować na rynku ze smartfonami. Wraz z rozwojem technologii, będą one coraz częściej integrowane z rozwiązaniami domowymi IoT.

Już dziś thermostat Google Nest może być kontrolowany za pośrednictwem aplikacji na inteligentnym zegarku. Ale prawdziwą wartością smartwatchy jest możliwość pasywnego zarządzania za pośrednictwem czujników wbudowanych w zegarki. Przykład? Załóżmy, że użytkownik usypia na swoim ulubionym fotelu podczas oglądania telewizji. Wówczas akcelerometr i żyroskop wychwytują, że puls obniżył się a użytkownik nie wykonuje żadnego ruchu. Ta informacje jest przekazywana do systemów IoT, które automatycznie przyciemniają światło, uaktywniają system bezpieczeństwa i dopasowują temperaturę otoczenia, by zapewnić jak największy komfort snu. IDC przewiduje, że 17% inteligentnych domów będzie wykorzystywało inteligentne zegarki do sterowania.

Źródło: International Data Corporation (IDC)