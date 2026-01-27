Złoto po 5100 dolarów za uncję - rekord wszech czasów w styczniu 2026

27-01-2026, 18:43

Cena złota przekroczyła 5100 dolarów za uncję 26 stycznia 2026, ustanawiając trzeci historyczny rekord w ciągu niespełna 12 miesięcy. Srebro przebiło barierę 100 dolarów po raz pierwszy w historii. Od początku roku złoto podrożało o 17 proc., a w porównaniu rocznym wzrost sięgnął 86 proc.

W skrócie:

  • Złoto osiągnęło 5102 dol./oz - nowy rekord cenowy
  • Srebro przekroczyło 100 dol./oz po raz pierwszy
  • Wzrost o 86 proc. w ujęciu rocznym
  • Analitycy prognozują 6000 dol./oz w 2026
  • Banki centralne zwiększają zakupy kruszcu

Historyczny rajd złota - liczby nie kłamią

Złoto po 5100 dolarów za uncję - rekord wszech czasów w styczniu 2026

W poniedziałek 26 stycznia 2026 cena złota na rynku spotowym osiągnęła 5102,71 dolara za uncję, by później ustabilizować się w okolicach 5050 dolarów. Według Rzeczpospolitej, to trzeci historyczny rekord w ciągu niespełna roku.

  • Dla porównania - na początku 2025 roku uncja kosztowała niewiele ponad 2600 dolarów.

Marta Bassani-Prusik, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych w Mennicy Polskiej, podkreśla:

"To nie jest chwilowy skok, ale część szerokiego trendu, który narastał przez ostatnie lata. Każdy kolejny kwartał dokładał nowe czynniki ryzyka, wzmacniające popyt na metale szlachetne".

Srebro również ustanowiło rekord - jego cena sięgnęła 109,46 dolara za uncję, przekraczając po raz pierwszy w historii barierę 100 dolarów. W 2025 roku srebro podrożało o ponad 160 proc. w dolarach, co przełożyło się na wzrost o 115 proc. w złotych.

Co napędza wzrost cen metali szlachetnych?

Kluczowym czynnikiem pozostaje słabnący dolar amerykański. Metale szlachetne tradycyjnie wykazują z nim odwrotną korelację.

  • Według Analizy.pl, najczęściej typowana cena złota na 2026 rok zawiera się w przedziale 4800-5300 dolarów za uncję, choć niektórzy analitycy celują nawet w 6000 dolarów.

"Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych lub ich długotrwałego utrzymania na niskim poziomie obniżają koszt posiadania metali nieoprocentowanych, co wyraźnie wspiera ich ceny" - tłumaczy ekspertka Mennicy Polskiej.

Silny popyt inwestycyjny napędzają zarówno banki centralne, jak i inwestorzy indywidualni. Światowe fundusze ETF na złoto zwiększyły aktywa do najwyższych poziomów od 2022 roku. Największy ETF - SPDR Gold Trust (GLD) - utrzymuje w skarbcu około 968-978 ton kruszcu.

Czy warto kupować złoto w szczycie cenowym?

Inwestycja w metale szlachetne w momencie rekordowych cen niesie określone ryzyko.

W Polsce zakup fizycznego złota wiąże się z marżami dystrybutorów - w certyfikowanych mennicach są one niewielkie, ale warto je uwzględnić w kalkulacjach.

Srebro inwestycyjne objęte jest dodatkowo podatkiem VAT o stawce 23 proc.

Alternatywą dla fizycznego kruszcu są fundusze ETF na złoto lub certyfikaty na metale szlachetne, które nie wymagają przechowywania i ubezpieczenia. Jednak w przypadku ETF-ów inwestor nie może zażądać dostawy fizycznego metalu.

Analitycy ostrzegają przed kupowaniem w emocjach. Jak zauważa Money.pl, stara inwestorska maksyma "lepiej stracić okazję niż pieniądze" obowiązuje także na rozgrzanym i rosnącym rynku.

Warto zapamiętać

  • Złoto i srebro biją rekordy, ale to efekt długotrwałych procesów, nie spekulacji
  • Słabnący dolar i niskie stopy procentowe wspierają ceny metali szlachetnych
  • Zakup w szczycie cenowym wymaga ostrożności - rozważ alternatywy jak ETF
  • Srebro inwestycyjne w Polsce obciążone jest 23-proc. VAT

Źródło: Mennica Polska, Rzeczpospolita, Analizy.pl, Money.pl, Trading Economics

 

 

