Złoto po 5100 dolarów za uncję - rekord wszech czasów w styczniu 2026

Cena złota przekroczyła 5100 dolarów za uncję 26 stycznia 2026, ustanawiając trzeci historyczny rekord w ciągu niespełna 12 miesięcy. Srebro przebiło barierę 100 dolarów po raz pierwszy w historii. Od początku roku złoto podrożało o 17 proc., a w porównaniu rocznym wzrost sięgnął 86 proc.
W skrócie:
W poniedziałek 26 stycznia 2026 cena złota na rynku spotowym osiągnęła 5102,71 dolara za uncję, by później ustabilizować się w okolicach 5050 dolarów. Według Rzeczpospolitej, to trzeci historyczny rekord w ciągu niespełna roku.
Marta Bassani-Prusik, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych w Mennicy Polskiej, podkreśla:
"To nie jest chwilowy skok, ale część szerokiego trendu, który narastał przez ostatnie lata. Każdy kolejny kwartał dokładał nowe czynniki ryzyka, wzmacniające popyt na metale szlachetne".
Srebro również ustanowiło rekord - jego cena sięgnęła 109,46 dolara za uncję, przekraczając po raz pierwszy w historii barierę 100 dolarów. W 2025 roku srebro podrożało o ponad 160 proc. w dolarach, co przełożyło się na wzrost o 115 proc. w złotych.
Kluczowym czynnikiem pozostaje słabnący dolar amerykański. Metale szlachetne tradycyjnie wykazują z nim odwrotną korelację.
"Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych lub ich długotrwałego utrzymania na niskim poziomie obniżają koszt posiadania metali nieoprocentowanych, co wyraźnie wspiera ich ceny" - tłumaczy ekspertka Mennicy Polskiej.
Silny popyt inwestycyjny napędzają zarówno banki centralne, jak i inwestorzy indywidualni. Światowe fundusze ETF na złoto zwiększyły aktywa do najwyższych poziomów od 2022 roku. Największy ETF - SPDR Gold Trust (GLD) - utrzymuje w skarbcu około 968-978 ton kruszcu.
Inwestycja w metale szlachetne w momencie rekordowych cen niesie określone ryzyko.
W Polsce zakup fizycznego złota wiąże się z marżami dystrybutorów - w certyfikowanych mennicach są one niewielkie, ale warto je uwzględnić w kalkulacjach.
Srebro inwestycyjne objęte jest dodatkowo podatkiem VAT o stawce 23 proc.
Alternatywą dla fizycznego kruszcu są fundusze ETF na złoto lub certyfikaty na metale szlachetne, które nie wymagają przechowywania i ubezpieczenia. Jednak w przypadku ETF-ów inwestor nie może zażądać dostawy fizycznego metalu.
Analitycy ostrzegają przed kupowaniem w emocjach. Jak zauważa Money.pl, stara inwestorska maksyma "lepiej stracić okazję niż pieniądze" obowiązuje także na rozgrzanym i rosnącym rynku.
Źródło: Mennica Polska, Rzeczpospolita, Analizy.pl, Money.pl, Trading Economics
Foto: Unsplash, treść: materiał partnera
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Polska druga od końca w UE w adopcji sztucznej inteligencji, ale jest plan
|
|
fot. benzoix
|
fot. DCStudio
|
fot. stockcking
|
|
fot. wirestock
Stopka:
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.