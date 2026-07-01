Wiele osób zakłada, że najważniejsze jest jedno pytanie: „ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?”. W praktyce bank analizuje znacznie więcej elementów. Liczy się nie tylko dochód, ale także liczba osób w gospodarstwie domowym, stałe koszty życia, dzieci, zobowiązania, historia kredytowa, forma zatrudnienia i wysokość wkładu własnego.

Dlatego singiel, para bez dzieci i rodzina z dziećmi mogą mieć podobne dochody, a mimo to otrzymać inną ocenę zdolności kredytowej. Sprawdź, czym różni się ocena banku w tych trzech sytuacjach i co możesz zrobić, zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa oznacza możliwość spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Bank ocenia ją przed udzieleniem finansowania, ponieważ musi sprawdzić, czy klient będzie w stanie regularnie spłacać zobowiązanie przez cały okres kredytowania.

Przy kredycie hipotecznym analiza jest szczególnie dokładna. To zobowiązanie zwykle zaciągane na wiele lat i na wysoką kwotę, dlatego bank bierze pod uwagę zarówno aktualną sytuację klienta, jak i ryzyko jej zmiany w przyszłości. Zgodnie z Rekomendacją S banki powinny analizować m.in. źródła spłaty, koszty utrzymania typowe dla danego kredytobiorcy, wszystkie zobowiązania finansowe oraz okres kredytowania (KNF).

W praktyce bank sprawdza m.in.:

wysokość dochodów,

stabilność zatrudnienia,

formę umowy lub działalności,

liczbę osób w gospodarstwie domowym,

miesięczne koszty utrzymania,

aktualne kredyty, limity i karty kredytowe,

historię spłaty zobowiązań,

wkład własny,

wiek kredytobiorcy,

okres kredytowania,

rodzaj i wartość nieruchomości.

To właśnie dlatego sama wysokość pensji nie wystarcza, aby ocenić szanse na kredyt. Bank patrzy na cały obraz finansowy.

Jak liczona jest zdolność kredytowa przy jednym dochodzie?

Singiel ubiegający się o kredyt hipoteczny ma prostszą strukturę gospodarstwa domowego. Bank uwzględnia jeden dochód, jedną osobę na utrzymaniu i indywidualne koszty życia. To może działać na korzyść klienta, szczególnie jeśli ma stabilne zatrudnienie, dobrą historię kredytową i niewiele zobowiązań.

Jednocześnie jeden dochód oznacza dla banku większą wrażliwość na utratę pracy, chorobę lub przerwę w zarobkowaniu. Jeśli kredyt spłaca jedna osoba, nie ma drugiego wynagrodzenia, które mogłoby przejąć część obciążenia w trudniejszym momencie.

Bank przy jednym dochodzie szczególnie uważnie analizuje:

wysokość wynagrodzenia,

stabilność zatrudnienia,

staż pracy,

formę umowy,

branżę i źródło dochodu,

aktualne zobowiązania,

historię BIK,

poziom miesięcznych wydatków.

Singiel może mieć wysoką zdolność kredytową, jeśli po odliczeniu kosztów życia i zobowiązań zostaje mu odpowiednia nadwyżka finansowa. Problem pojawia się wtedy, gdy do jednego dochodu dochodzą kredyty gotówkowe, raty za sprzęt, karta kredytowa, limit w koncie albo płatności odroczone.

Warto pamiętać, że bank może uwzględnić nie tylko aktywnie spłacane raty, ale także dostępne limity kredytowe. Nawet karta kredytowa, z której nie korzystasz, może obniżać zdolność kredytową, jeśli bank potraktuje dostępny limit jako potencjalne zobowiązanie.

Czy singiel ma mniejsze szanse na kredyt hipoteczny?

Singiel nie ma z definicji mniejszych szans na kredyt hipoteczny. Wszystko zależy od jego sytuacji finansowej.

Jedna osoba z wysokim, stabilnym dochodem, dobrą historią kredytową i niskimi kosztami życia może mieć lepszą zdolność niż para z dwoma dochodami, ale dużymi zobowiązaniami. Najważniejsze pytanie nie brzmi więc: „czy jestem singlem?”, tylko: „ile realnie zostaje mi miesięcznie po odjęciu kosztów życia, rat i limitów?”.

Wspólny kredyt hipoteczny – korzyści i ryzyka

Wspólny kredyt hipoteczny najczęściej kojarzy się z małżeństwem, ale o finansowanie mogą ubiegać się również partnerzy, osoby pozostające w związku nieformalnym, członkowie rodziny lub inni współkredytobiorcy, jeśli bank zaakceptuje taką konfigurację.

Największą korzyścią wspólnego kredytu jest możliwość połączenia dochodów. Dwa wynagrodzenia mogą zwiększyć zdolność kredytową, szczególnie jeśli obie osoby mają stabilne źródła dochodu, dobrą historię kredytową i niski poziom zobowiązań.

Wspólny kredyt może pomóc, gdy:

jedna osoba samodzielnie ma zbyt niską zdolność,

para chce kupić większą nieruchomość,

jedna osoba ma wysoki wkład własny, a druga stabilne dochody,

obie osoby mają uporządkowaną historię kredytową,

bank korzystniej ocenia gospodarstwo z dwoma źródłami dochodu.

Wspólny kredyt to jednak także wspólna odpowiedzialność. Bank analizuje wszystkich kredytobiorców. Oznacza to, że słabsza sytuacja jednej osoby może wpłynąć na ocenę całego wniosku.

Ryzykiem mogą być:

kredyty gotówkowe jednego ze współkredytobiorców,

wysokie limity na kartach kredytowych,

opóźnienia w spłatach widoczne w BIK,

niestabilne dochody jednej osoby,

alimenty lub inne stałe obciążenia,

zbyt krótki staż pracy,

duża różnica wieku wpływająca na możliwy okres kredytowania.

Jeśli jedna osoba ma bardzo dobrą sytuację finansową, a druga spłaca kilka zobowiązań lub ma negatywną historię kredytową, wspólny wniosek nie zawsze poprawi wynik. Czasem może go wręcz skomplikować.

Kredyt hipoteczny to nie randka w ciemno. Tu naprawdę warto zajrzeć sobie nawzajem do finansów, zanim zrobi to bank.

Czy para zawsze ma wyższą zdolność niż singiel?

Nie zawsze. Para może mieć wyższą zdolność dzięki dwóm dochodom, ale bank uwzględni też koszty utrzymania dwóch osób oraz zobowiązania każdego z kredytobiorców.

Jeśli jedna osoba ma kredyty gotówkowe, limity, kartę kredytową albo opóźnienia w BIK, może obniżyć zdolność całego gospodarstwa. Dlatego przed wspólnym wnioskiem warto sprawdzić nie tylko dochody, ale także wszystkie aktywne zobowiązania.

Jak dzieci wpływają na zdolność kredytową rodziny?

Dzieci mają znaczenie w ocenie zdolności kredytowej, ponieważ zwiększają koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Bank analizuje, ile osób pozostaje na utrzymaniu kredytobiorców i ile środków musi zostać w budżecie po zapłaceniu raty.

Rodzina z dziećmi może więc mieć niższą zdolność kredytową niż para bez dzieci przy tych samych dochodach. Nie dlatego, że bank „karze” za dzieci, ale dlatego, że koszty życia większego gospodarstwa domowego są wyższe.

Bank może uwzględniać m.in.:

liczbę dzieci,

wiek dzieci,

koszty utrzymania rodziny,

koszty edukacji, opieki i leczenia,

alimenty płacone lub otrzymywane,

świadczenia rodzinne,

stabilność dochodów rodziców.

W kontekście świadczeń rodzinnych warto zachować ostrożność. KNF zwraca uwagę, że bank powinien analizować, przez jaki czas dane świadczenie będzie otrzymywane, oraz równocześnie uwzględniać zwiększone koszty utrzymania, wychowania i edukacji dzieci. Co do zasady takie świadczenie nie powinno być traktowane jako stabilny dochód stały, jeśli okres jego otrzymywania jest krótszy niż okres kredytowania (KNF).

To ważne, bo kredyt hipoteczny zwykle trwa znacznie dłużej niż okres pobierania świadczeń na dziecko. Bank patrzy więc nie tylko na sytuację „dzisiaj”, ale także na możliwość spłaty kredytu w przyszłości.

Czy rodzina z dziećmi ma mniejsze szanse na kredyt?

Rodzina z dziećmi może uzyskać kredyt hipoteczny, jeśli ma odpowiednie dochody, stabilną sytuację finansową i rozsądny poziom zobowiązań.

Dzieci wpływają na koszty utrzymania, ale nie przekreślają szans na finansowanie. Kluczowe jest to, czy po uwzględnieniu wszystkich kosztów i planowanej raty w budżecie zostaje wystarczająca nadwyżka.

Zdolność kredytowa to nie to samo co bezpieczna rata

Wysoka zdolność kredytowa nie oznacza automatycznie, że warto zaciągnąć kredyt na maksymalną dostępną kwotę. Bank ocenia, czy klient według przyjętych kryteriów może spłacać zobowiązanie. Nie zna jednak wszystkich planów, stylu życia i przyszłych wydatków gospodarstwa domowego.

To szczególnie ważne w przypadku rodzin, par planujących dzieci albo singli, którzy sami odpowiadają za cały budżet. Rata kredytu powinna być dopasowana nie tylko do aktualnych dochodów, ale także do realnego poziomu bezpieczeństwa finansowego.

Przed złożeniem wniosku warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

czy po zapłaceniu raty zostanie miejsce na oszczędności,

czy budżet wytrzyma wzrost kosztów życia,

czy planujesz dziecko, zmianę pracy, remont albo większe wydatki,

czy masz poduszkę finansową,

czy rata nie będzie wymagała rezygnacji z podstawowego komfortu życia,

czy poradzisz sobie, jeśli jedna osoba przez pewien czas będzie zarabiała mniej.

Najlepszy kredyt hipoteczny to nie zawsze najwyższy kredyt, jaki można otrzymać. To taki, który pozwala kupić nieruchomość i nadal spokojnie funkcjonować.

Singiel, para i rodzina – trzy scenariusze oczami banku

Dwie osoby mogą zarabiać podobnie, ale mieć zupełnie inną zdolność kredytową. Dlaczego? Bo bank analizuje nie tylko dochód, ale także koszty utrzymania, liczbę osób w gospodarstwie domowym i aktualne zobowiązania.

Singiel z jednym dochodem

Singiel może mieć prostszy budżet, bo odpowiada tylko za własne koszty życia. Jeśli ma stabilny dochód, brak zobowiązań i dobrą historię kredytową, może zostać dobrze oceniony przez bank.

Jednocześnie cały ciężar spłaty opiera się na jednej osobie, dlatego bank zwróci uwagę na stabilność zatrudnienia, wysokość miesięcznych wydatków i bezpieczeństwo dochodu.

Para z dwoma dochodami

Para może połączyć dochody, co często zwiększa zdolność kredytową. Bank oceni jednak sytuację obu osób. Jeśli jedna z nich ma kredyty gotówkowe, limity, kartę kredytową albo opóźnienia w BIK, może to obniżyć ocenę całego wniosku.

Wspólny kredyt działa najlepiej wtedy, gdy obie osoby wnoszą do wniosku stabilność, a nie tylko dodatkowy dochód.

Rodzina z dziećmi

Rodzina może mieć dwa stabilne dochody, ale jednocześnie wyższe koszty utrzymania. Bank uwzględni liczbę osób na utrzymaniu, regularne wydatki, zobowiązania i bezpieczeństwo budżetu po zapłaceniu raty. Dzieci nie przekreślają szans na kredyt, ale wpływają na sposób liczenia zdolności.

Sytuacja Co może pomóc? Co może obniżyć zdolność? Singiel Niskie koszty życia, brak osób na utrzymaniu, dobra historia BIK Jeden dochód, brak drugiego źródła spłaty, aktywne limity Para Dwa dochody, wspólny budżet, większa stabilność Zobowiązania lub słaby BIK jednej osoby Rodzina Stabilne dochody, uporządkowane finanse, wkład własny Wyższe koszty utrzymania, dzieci, alimenty, większe wydatki

Najważniejsza zasada? Bank nie ocenia statusu życiowego. Bank ocenia ryzyko spłaty.

Co poza dochodem liczy się w ocenie banku – zobowiązania i historia BIK

Dochód jest ważny, ale nie wystarczy. Bank sprawdza także, jak zarządzasz pieniędzmi i jakie zobowiązania już posiadasz.

Znaczenie mają m.in.:

kredyty gotówkowe,

raty za sprzęt,

karty kredytowe,

limity w rachunku,

pożyczki,

leasingi,

alimenty,

płatności odroczone,

historia spłat w BIK.

BIK wskazuje, że w raporcie widoczna jest historia kredytowa, informacje o zobowiązaniach, a także dane dotyczące zakupów z odroczoną płatnością (BIK). Bank, pobierając raport z BIK, weryfikuje przede wszystkim terminowość wcześniejszych spłat oraz liczbę i wysokość aktualnie spłacanych kredytów lub pożyczek. (BIK) To szczególnie ważne dla par i rodzin. Bank analizuje wszystkich kredytobiorców, więc zobowiązania jednej osoby mogą wpłynąć na ocenę całego wniosku.

Przykład? Para ma dwa dobre dochody, ale jedna osoba posiada kartę kredytową z wysokim limitem, limit w koncie i kredyt gotówkowy. Nawet jeśli karta leży w szufladzie, bank może uwzględnić dostępny limit jako potencjalne obciążenie. W efekcie zdolność może być niższa, niż para zakładała.

Sytuacje, które często zaskakują klientów

Zdolność kredytowa rzadko zależy od jednego elementu. Czasem o wyniku analizy decydują szczegóły, o których klienci nie myślą przed złożeniem wniosku.

Karta kredytowa, z której nie korzystasz

Nawet niewykorzystany limit na karcie kredytowej może zostać potraktowany przez bank jako potencjalne zobowiązanie. To oznacza, że karta leżąca w szufladzie może obniżać zdolność kredytową.

Limit w koncie

Limit odnawialny również może wpływać na ocenę banku, nawet jeśli korzystasz z niego sporadycznie. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy jego zamknięcie poprawiłoby zdolność.

Płatności odroczone

Usługi typu „kup teraz, zapłać później” mogą być widoczne w danych kredytowych i wpływać na ocenę banku. Nie każda płatność odroczona przekreśla szanse na kredyt, ale warto wiedzieć, co widnieje w raporcie jeszcze przed złożeniem wniosku.

Alimenty

Alimenty płacone przez kredytobiorcę są stałym zobowiązaniem i mogą obniżać zdolność kredytową. Alimenty otrzymywane mogą być analizowane przez bank, ale sposób ich uwzględnienia zależy od zasad konkretnej instytucji.

Związek nieformalny

Para bez ślubu również może ubiegać się o wspólny kredyt hipoteczny, ale bank będzie analizował sytuację każdego kredytobiorcy osobno. Znaczenie mają dochody, zobowiązania, historia BIK i relacja pomiędzy osobami składającymi wniosek.

Planowane dziecko lub urlop rodzicielski

Jeśli para planuje powiększenie rodziny, warto uwzględnić to w budżecie jeszcze przed wyborem maksymalnej kwoty kredytu. Bank analizuje sytuację na moment składania wniosku, ale klient powinien myśleć również o przyszłych kosztach życia.

Wiele zapytań kredytowych

Porównywanie ofert jest rozsądne, ale składanie przypadkowych wniosków w wielu miejscach bez planu może nie być dobrym pomysłem. UOKiK wskazywał, że modele oceny zdolności kredytowej mogą uwzględniać m.in. historię spłat, obecne zadłużenie, liczbę i rodzaj zobowiązań oraz częstotliwość i liczbę zapytań kredytowych (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Nie oznacza to, że należy rezygnować z porównywania banków. Warto jednak robić to świadomie, najlepiej z pomocą eksperta, zamiast składać wnioski chaotycznie.

Ekspert wyjaśnia: dochód to dopiero początek analizy

Najczęstszym błędem jest porównywanie zdolności kredytowej wyłącznie przez pryzmat dochodu. Klient pyta: „ile muszę zarabiać?”, a bank w praktyce pyta: „ile zostanie Ci po odjęciu kosztów życia, rat, limitów, kart i utrzymania wszystkich domowników?”.

Dlatego dwie rodziny z takim samym dochodem mogą otrzymać zupełnie inną ocenę kredytową. Jedna może mieć niski poziom zobowiązań, stabilne dochody i wysoki wkład własny. Druga może spłacać kredyty gotówkowe, korzystać z limitów i mieć opóźnienia w historii kredytowej.

Na papierze dochód wygląda podobnie. W analizie banku to już dwie zupełnie różne sytuacje.

Kiedy warto sprawdzić zdolność kredytową?

Zdolność kredytową najlepiej sprawdzić przed rozpoczęciem intensywnego szukania nieruchomości. Dzięki temu łatwiej określić realny budżet, uniknąć rozczarowań i nie podpisywać umowy rezerwacyjnej lub przedwstępnej bez pewności, czy finansowanie będzie możliwe.

To szczególnie ważne, jeśli:

kupujesz pierwsze mieszkanie,

planujesz wspólny kredyt z partnerem,

masz dzieci lub alimenty,

prowadzisz działalność gospodarczą,

korzystasz z kart kredytowych, limitów lub płatności odroczonych,

masz kilka źródeł dochodu,

nie sprawdzałeś wcześniej raportu BIK,

planujesz zmianę pracy,

chcesz kupić nieruchomość na maksymalną możliwą kwotę.

Wstępna analiza zdolności kredytowej pozwala nie tylko sprawdzić, na jaki kredyt możesz liczyć, ale też wskazać elementy, które warto uporządkować przed złożeniem wniosku.

Sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej przed złożeniem wniosku

Dobra wiadomość jest taka, że na część elementów wpływających na zdolność kredytową możesz zadziałać jeszcze przed złożeniem wniosku.

Sprawdź raport BIK

Zanim bank sprawdzi Twoją historię, zrób to samodzielnie. Dzięki temu zobaczysz aktywne zobowiązania, limity, karty kredytowe, płatności odroczone i ewentualne opóźnienia.

To pozwala uniknąć sytuacji, w której dopiero w banku dowiadujesz się o zapomnianej karcie kredytowej albo nieaktualnym zobowiązaniu.

Zamknij niepotrzebne limity i karty

Jeżeli masz kartę kredytową lub limit w koncie, z których nie korzystasz, warto sprawdzić, czy ich zamknięcie poprawi Twoją zdolność. Nie rób tego jednak w ciemno. Każdy bank może inaczej oceniać takie produkty, dlatego najlepiej skonsultować decyzję z ekspertem.

Spłać drobne zobowiązania

Czasem spłata kredytu gotówkowego, rat za sprzęt lub limitu może poprawić zdolność bardziej niż niewielka podwyżka wynagrodzenia. Brzmi brutalnie, ale bankowa matematyka nie słynie z romantyzmu.

Zadbaj o stabilność dochodów

Jeśli planujesz zmianę pracy, przejście na B2B albo założenie działalności, warto sprawdzić, jak może to wpłynąć na ocenę banku. Zmiana formy zatrudnienia tuż przed złożeniem wniosku czasem komplikuje proces.

Zwiększ wkład własny

Wyższy wkład własny może poprawić ocenę transakcji i zmniejszyć kwotę kredytu. To nie zawsze rozwiązuje problem zdolności, ale często pomaga w rozmowie o warunkach finansowania.

Dobierz współkredytobiorcę świadomie

Wspólny kredyt może zwiększyć zdolność, ale tylko wtedy, gdy dodatkowy kredytobiorca realnie poprawia sytuację. Jeśli wnosi głównie zobowiązania i problemy w BIK, efekt może być odwrotny.

Wydłuż okres kredytowania

Dłuższy okres kredytowania może obniżyć miesięczną ratę i poprawić zdolność kredytową. Trzeba jednak pamiętać, że zwykle zwiększa całkowity koszt kredytu. To rozwiązanie warto dobrze policzyć.

Porównaj kilka banków

Banki różnią się sposobem oceny dochodów, kosztów utrzymania, źródeł przychodu i zobowiązań. Odmowa lub niska zdolność w jednym banku nie musi oznaczać takiego samego wyniku w innym.

Zdolność kredytowa zależy od całego obrazu, nie od jednego statusu

Singiel, para i rodzina mogą mieć różną zdolność kredytową, ale żaden z tych statusów sam w sobie nie przekreśla szans na kredyt hipoteczny. Bank patrzy szerzej: na dochody, stabilność zatrudnienia, koszty utrzymania, liczbę osób na utrzymaniu, zobowiązania i historię BIK.

Najważniejsze jest nie tylko to, czy bank zgodzi się udzielić kredytu, ale także to, czy rata będzie bezpieczna dla Twojego budżetu. Maksymalna zdolność kredytowa nie zawsze oznacza najlepszą decyzję.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak bank może ocenić Twoją sytuację, porozmawiaj z Ekspertem Finansowym NOTUS. Ekspert pomoże przeanalizować dochody, zobowiązania, historię kredytową i możliwe scenariusze finansowania, zanim złożysz pierwszy wniosek do banku.

Wsparcie Eksperta Finansowego NOTUS przy pośrednictwie kredytu hipotecznego jest dla klienta bezpłatne. Wynagrodzenie NOTUS pokrywają banki współpracujące z firmą. Nie oznacza to jednak, że klient uzyskałby tańszy lub korzystniejszy kredyt, składając wniosek samodzielnie bezpośrednio w banku.

Więcej informacji znajdziesz na https://notus.pl

Checklista przed sprawdzeniem zdolności kredytowej

Przed rozmową z ekspertem lub złożeniem wniosku sprawdź:

☐ ile wynoszą miesięczne dochody gospodarstwa domowego,

☐ jakie masz stałe koszty życia,

☐ ile osób pozostaje na utrzymaniu,

☐ czy masz aktywne kredyty, limity lub karty kredytowe,

☐ czy korzystasz z płatności odroczonych,

☐ czy w BIK nie ma opóźnień lub błędów,

☐ jaki wkład własny możesz przeznaczyć na zakup,

☐ czy planujesz zmianę pracy lub formy zatrudnienia,

☐ czy rozważasz wspólny kredyt z drugą osobą,

☐ czy znasz orientacyjny budżet nieruchomości,

☐ czy rata będzie bezpieczna także przy wyższych kosztach życia.

FAQ

Czy singiel ma szansę na kredyt hipoteczny?

Singiel ma szansę na kredyt hipoteczny, jeśli posiada odpowiednią zdolność kredytową, stabilne dochody, dobrą historię kredytową i rozsądny poziom zobowiązań. Jeden dochód nie przekreśla finansowania, ale bank dokładnie oceni, czy wystarczy on do regularnej spłaty rat.

Czy para ma większą zdolność kredytową niż singiel?

Para może mieć większą zdolność kredytową, jeśli obie osoby mają stabilne dochody i niskie zobowiązania. Nie jest to jednak reguła. Bank sprawdzi sytuację obu kredytobiorców, w tym ich historię BIK, kredyty, limity i koszty utrzymania.

Jak dzieci wpływają na zdolność kredytową?

Dzieci wpływają na zdolność kredytową, ponieważ zwiększają koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Bank uwzględnia liczbę osób na utrzymaniu i sprawdza, czy po zapłaceniu raty rodzina nadal będzie miała wystarczające środki na bieżące wydatki.

Czy 800 plus zwiększa zdolność kredytową?

Bank może brać pod uwagę świadczenie 800 plus, ale powinien analizować okres jego otrzymywania oraz równocześnie uwzględniać koszty utrzymania dziecka. Nie każdy bank potraktuje takie świadczenie w taki sam sposób.

Czy warto brać kredyt wspólnie z partnerem?

Wspólny kredyt może zwiększyć zdolność kredytową, jeśli obie osoby mają stabilną sytuację finansową. Warto jednak pamiętać, że bank analizuje wszystkich kredytobiorców, a zobowiązania lub problemy jednej osoby mogą wpłynąć na cały wniosek.

Czy związek nieformalny utrudnia uzyskanie kredytu hipotecznego?

Związek nieformalny nie przekreśla możliwości uzyskania wspólnego kredytu hipotecznego. Bank będzie analizował sytuację każdego kredytobiorcy, w tym dochody, zobowiązania, historię kredytową i koszty utrzymania.

Co najbardziej obniża zdolność kredytową?

Zdolność kredytową najczęściej obniżają wysokie zobowiązania, karty kredytowe, limity w koncie, opóźnienia w spłacie, niska stabilność dochodów, duża liczba osób na utrzymaniu oraz zbyt krótki okres kredytowania.

Czy warto sprawdzić zdolność kredytową przed szukaniem mieszkania?

Warto sprawdzić zdolność kredytową przed rozpoczęciem intensywnego szukania mieszkania. Dzięki temu poznasz realny budżet, unikniesz rozczarowań i łatwiej zaplanujesz bezpieczną wysokość raty.

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Treść: materiał partnera