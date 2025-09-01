Zapraszamy na Javeloper 2025 - konferencję IT online, poświęconą Java i architekturze oprogramowania

Dzisiaj, 12:14

Już 18 września 2025 r., odbędzie się Javeloper 2025 (online) Autumn Edition, czyli największe w Polsce wydarzenie online, poświęcone Java i architekturze oprogramowania. Konferencja, skierowana do architektów, developerów, dev-opsów, specjalistów od bezpieczeństwa oraz specjalistów cloud i big data, jest doskonałą okazją, by zdobyć wiedzę od ekspertów branżowych i poszerzyć umiejętności w najnowszych technologiach.

Konferencja zapewnia najwyższy poziom wykładów, prowadzonych przez największe polskie gwiazdy, związane z Java oraz prelegentów z wiodących firm, zajmujących się Java w Polsce.

Javaloper 2025

W wydarzeniu wezmą udział czołowi prelegenci i prelegentki:

  • Konrad Szałkowski
  • Paweł Kowalski
  • Sebastian Kozak
  • Mateusz Rzeszutek
  • Jacek Milewski
  • Krzysztof Gonia
  • Paweł Łoziński
  • Piotr Łaskawiec
  • Krystian Zybała
  • Karolina Ochlik

Dołącz do Javeloper 2025 (online) Autumn Edition i bądź częścią największego cyfrowego wydarzenia o Java w Polsce! Udział jest bezpłatny, a wydarzenie odbędzie się w formie transmisji online.

Więcej informacji oraz darmowa rejestracja dostępna na stronie: https://javeloper.pl/

To doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę i spotkać się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Dołącz do nas i bądź częścią tego inspirującego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

Serwis Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia. Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji!


