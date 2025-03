Zaledwie co trzeci Polak uważa się za osobę asertywną

W opinii 61 proc. badanych asertywność jest cechą osoby pewnej siebie, jednak zaledwie co trzeci respondent dostrzega ją u siebie.

Jedynie 18 proc. najmłodszych badanych ma umiejętność publicznego zabierania głosu

Dystans do siebie jest cechą, którą widzą u siebie częściej mężczyźni (dostrzega go 47 proc. w porównaniu do 38 proc. wśród kobiet) jednak to ankietowane Polki częściej wskazują go, jako atrybut osoby pewnej siebie (64 proc. w porównaniu do 54 proc. wśród mężczyzn). Wśród wszystkich cech wskazywanych w badaniu jako charakterystyczne dla osób pewnych siebie, badani w wieku 18-24 lat najczęściej widzą u siebie dystans do własnej osoby - wskazuje go aż 45 proc. Z kolei cechami, które najrzadziej u siebie dostrzegają, są brak konformizmu (15 proc. wskazań) oraz umiejętność publicznego zabierania głosu (18 proc.).

Cieszy nas, że, młodzi ludzie dostrzegają u siebie dystans do własnej osoby. To istotny zasób psychologiczny, ponieważ umożliwia lepsze radzenie sobie z krytyką i sytuacjami stresowymi. Obszarem do rozwoju pozostają nadal kompetencje związane z publicznym wyrażaniem własnych opinii. A to, co na pewno przydaje się przy budowaniu własnej pozycji zawodowej oraz wolności osobistej to rozwijanie asertywności rozumianej jako chronienie swoich zasobów i granic. - komentuje Olga Kozierowska, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Kobiety mają większą łatwość nawiązywania kontaktów niż mężczyźni

W przypadku większości cech, które zdaniem respondentów charakteryzują osoby pewne siebie, częściej dostrzegają je u siebie mężczyźni -- jest tak w przypadku np. umiejętności szybkiego podejmowania decyzji (39 proc. wskazań wśród mężczyzn i 30 proc. wśród kobiet). Kobiety częściej jednak jako związane z pewnością siebie wskazują umiejętności interpersonalne. Jedyną cechą, którą częściej dostrzegają u siebie Polki jest łatwość nawiązywania kontaktów - widzi ją u siebie 37 proc. respondentek i 34 proc. respondentów. Także to Polki częściej postrzegają ją jako cechę charakteryzującą osoby pewnej siebie - 60 proc. wskazań w porównaniu do 58 proc. wśród mężczyzn.

Odporność na krytykę i stres przychodzą z wiekiem

Zdaniem 61 proc. respondentów asertywność jest cechą, która charakteryzuje osoby pewne siebie, jednak tylko co trzeci Polak dostrzega ją u siebie. Co czwarta kobieta i co trzeci mężczyzna uważają siebie za osoby odporne na krytykę. Najrzadziej dostrzegają tę cechę u siebie respondenci w wieku 18-24 lata (22 proc.) a najczęściej z grupy 55-65 lat (38 proc.). Także odporność na stres przychodzi z wiekiem, jak wskazują wyniki badania - dostrzega ją u siebie jedynie 21 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lata i już 39 proc. w wieku 55-65 lat. Jednocześnie, zdaniem 58 proc. badanych, jest to ważna cecha u osoby pewnej siebie.

Pewność siebie ma wiele wymiarów -- może też obejmować zarówno łatwość w nawiązywaniu relacji, jak i umiejętność podejmowania decyzji. Niektóre z tych cech kształtują się naturalnie, inne wymagają świadomego rozwoju. Kluczowe jest, abyśmy tworzyli warunki do budowania pewności siebie na każdym etapie życia, zamiast pozostawiać to wyłącznie doświadczeniu zdobywanemu z wiekiem - mówi Natalia Kacprzak, Brand Business Leader marki Kérastase w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Badanie przeprowadziły Socjolożki.pl na reprezentatywnej pod kątem wieku i płci grupie 1000 dorosłych Polaków we wrześniu 2024 roku, z wykorzystaniem metodologii CAWI.

