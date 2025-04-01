Zadzwonił nieznany numer? Zanim oddzwonisz, sprawdź - możesz tego pożałować

Krótki sygnał, nieznany numer, zaraz się rozłączył. Oddzwaniasz – i właśnie na to czekali. CERT Polska w 2025 roku obsłużył ponad 260 tysięcy incydentów – o 152% więcej niż rok wcześniej – a oszustwa telefoniczne należą do najszybciej rosnących kategorii zagrożeń cyfrowych w Polsce. Problem nie jest nowy, ale metody ataku stają się coraz sprytniejsze.
Podstawą większości telefonicznych wyłudzeń jest spoofing – technika pozwalająca wyświetlić na ekranie ofiary dowolny numer telefonu, w tym numer banku, policji czy urzędu skarbowego. W praktyce narzędzia do tego celu są dostępne w internecie dla każdego, kto ich poszuka.
Przestępca dzwoni, a telefon okazuje numer wyglądający identycznie jak infolinia PKO BP czy numer z Komendy Głównej Policji. Odbiorca zakłada, że rozmowa jest autentyczna. I na tym polega cały myk.
Najczęściej spotykane scenariusze w Polsce to:
Wszystkie te metody łączy jeden element: presja czasu i sztuczne poczucie zagrożenia. Oszust nie chce, żebyś miał chwilę na myślenie – bo kiedy pomyślisz, sprawa się sypie.
Ilustracja: DALL-E
Według danych CERT Polska i NASK liczba obsługiwanych incydentów rośnie w tempie, które trudno nazwać inaczej niż lawinowym. Poniżej zestawienie kluczowych danych:
|Okres
|Liczba incydentów / zgłoszeń
|Uwagi
|2024
|600 tys. zgłoszeń / 103 tys. incydentów
|wzrost o 62% vs 2023
|2025
|620 tys. zgłoszeń / 261 tys. incydentów
|wzrost o 152% rok do roku
|Grudzień 2025
|51,8 tys. zgłoszeń (jeden miesiąc)
|rekordowy miesiąc
|Styczeń 2026
|48,1 tys. zgłoszeń
|w tym 16,6 tys. podejrzanych SMS
Warto dodać, że tylko z samych oszustw inwestycyjnych Polacy stracili blisko 300 milionów złotych w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku – podaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Telefon jako narzędzie manipulacji jest tu jednym z kluczowych wektorów ataku.
Na marginesie: dominującą kategorią incydentów pozostaje phishing – według danych CERT Polska za 2024 rok stanowił on aż 94,7% wszystkich zarejestrowanych przypadków. Vishing (wyłudzenia przez rozmowę głosową) to mniejszy, ale dynamicznie rosnący wycinek tej układanki.
W 2023 roku weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UZNKE), która zobowiązuje operatorów telekomunikacyjnych do blokowania połączeń spoofingowych oraz fałszywych SMS-ów. Do września 2025 roku zablokowano na jej podstawie ponad 1,5 miliona oszukańczych wiadomości. Za spoofing i smishing grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Poza regulacjami prawnymi dostępne są bezpłatne narzędzia, o których wiele osób po prostu nie wie. CERT Polska prowadzi Listę Ostrzeżeń – w 2024 roku trafiło na nią ponad 72 tysiące fałszywych stron – i przyjmuje zgłoszenia przez formularz na incydent.cert.pl oraz poprzez SMS na numer 8080, na który możesz przesłać podejrzaną wiadomość. Aplikacja mObywatel umożliwia zgłaszanie zagrożeń bezpośrednio z telefonu.
Najprostszą metodą obrony jest weryfikacja numeru zanim cokolwiek zrobisz. Na polskim rynku działa kilka społecznościowych serwisów, gdzie użytkownicy zgłaszają i komentują podejrzane numery. Poniżej przegląd dostępnych opcji:
|Narzędzie
|Typ
|Uwagi
|nieznany-numer.pl
|serwis WWW
|polska baza społecznościowa, jeden z najstarszych serwisów tego typu
|kto-dzwonil.pl
|serwis WWW
|polska baza, rekomendowany przez media branżowe
|ktoto.info
|serwis WWW
|polska baza społecznościowa z komentarzami użytkowników
|numerytelefonu.com
|serwis WWW
|baza tworzona na bieżąco przez użytkowników
|Truecaller
|aplikacja mobilna
|globalna baza, identyfikacja w czasie rzeczywistym; wymaga dostępu do kontaktów
|Whoscall / Hiya
|aplikacja mobilna
|Whoscall: ponad 1 mld rekordów, działa też w trybie offline
Każdy z tych serwisów działa na podobnej zasadzie: użytkownicy zgłaszają i komentują numery, tworząc zbiorową bazę wiedzy o potencjalnych zagrożeniach. Żaden nie gwarantuje 100% skuteczności – ale nawet jedna opinia „uwaga, telemarketer" może uchronić cię przed stratą czasu lub, w gorszym przypadku, pieniędzy.
Wpisz numer w serwisie społecznościowym takim jak nieznany-numer.pl, kto-dzwonil.pl lub ktoto.info – użytkownicy zgłaszają i komentują podejrzane numery. Możesz też zainstalować aplikację Truecaller lub Whoscall, które identyfikują dzwoniących w czasie rzeczywistym. Brak opinii w bazie nie oznacza bezpieczeństwa – nowe numery przestępców mogą jeszcze nie być zgłoszone.
Działaj natychmiast: zadzwoń na infolinię swojego banku i zastrzeż kartę lub zablokuj dostęp do konta, zmień hasła do bankowości internetowej i zgłoś incydent na incydent.cert.pl lub na policję. Im szybciej, tym większa szansa na zminimalizowanie strat.
Tak. Od 2023 roku obowiązuje ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UZNKE), która penalizuje spoofing i smishing. Za podszywanie się pod numer innej osoby lub instytucji grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Operatorzy są zobowiązani do blokowania takich połączeń.
Prześlij podejrzaną wiadomość SMS na numer 8080 – to oficjalny kanał CERT Polska do zgłaszania smishingu. Możesz też wypełnić formularz na stronie incydent.cert.pl lub skorzystać z aplikacji mObywatel. Zgłoszenia trafiają do analityków i mogą skutkować blokadą fałszywych stron lub numerów.
Nigdy. Żaden bank, urząd ani firma kurierska nie prosi przez telefon o podanie hasła, kodu SMS, numeru karty ani PIN-u. Jeśli rozmówca o to prosi – niezależnie od tego, jaki numer wyświetla się na ekranie – rozłącz się i zadzwoń samodzielnie na oficjalny numer instytucji.
Źródła: CERT Polska, NASK, CBZC, UZNKE, ktoto.info
