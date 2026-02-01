Zaangażowanie pracowników w Polsce 2025 - spadek do 63 proc. i co to oznacza dla firm

Co trzeci pracownik w Polsce nie angażuje się w swoją pracę - to wniosek z najnowszych badań rynku pracy. Wskaźnik zaangażowania spadł o 3 pkt proc. w ciągu roku, a firmy mogą tracić na tym nawet 35 proc. rocznego wynagrodzenia każdego niezaangażowanego pracownika. Trend jest globalny, ale w Polsce przyspiesza.
W skrócie:
Raport platformy Enpulse, oparty na badaniu 100 tys. pracowników, pokazuje spadek zaangażowania we wszystkich trzech wymiarach - emocjonalnym (64 proc.), racjonalnym i motywacyjnym (62 proc.). To pierwszy taki spadek od 2021 roku.
"To nie jest incydent. Zaangażowanie pracowników stale spada. Doganiamy światowe trendy" - mówi Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse.
Porównanie z innymi badaniami daje niejednoznaczny obraz. Według ADP Research tylko 15 proc. polskich pracowników deklaruje pełne zaangażowanie - to spadek o 3,7 pkt proc. w ciągu roku i drugi największy spadek na świecie. Raport Gallupa wskazuje, że globalnie zaangażowanie spadło z 23 do 21 proc.
Różnice w wynikach (63 proc. vs 15 proc.) wynikają z odmiennych metodologii i definicji zaangażowania. Enpulse mierzy szersze spektrum postaw, Gallup i ADP koncentrują się na pełnym zaangażowaniu. Niezależnie od metodologii, trend spadkowy jest spójny we wszystkich badaniach.
Enpulse szacuje stratę na 35 proc. rocznego wynagrodzenia niezaangażowanego pracownika. Gallup wyliczył, że spadek globalnego zaangażowania w 2024 roku kosztował światową gospodarkę 438 mld dol. w utraconej produktywności.
Skąd bierze się ta liczba 35 proc.? Raport nie wyjaśnia metodologii obliczeń. Badania akademickie potwierdzają związek między zaangażowaniem a wynikami biznesowymi, ale konkretne wartości procentowe zależą od branży, stanowiska i sposobu pomiaru. Jak pokazują analizy rynku pracy, koszty rotacji i niskiej produktywności są realne, choć trudne do precyzyjnego oszacowania.
Raport wskazuje na kluczowe obszary wymagające poprawy:
Badanie pokolenia Z pokazuje, że młodzi pracownicy oczekują jasnych ścieżek kariery (18 proc.), dobrych warunków pracy (18 proc.) i możliwości szkoleń (17 proc.). Elastyczne godziny i praca zdalna są ważne dla 16 proc. badanych.
Źródło: Newseria, Enpulse, ADP Research, Gallup
Foto: Freepik
