Zaangażowanie pracowników w Polsce 2025 - spadek do 63 proc. i co to oznacza dla firm

W skrócie:

Zaangażowanie pracowników spadło do 63 proc. w 2025 roku

33 proc. badanych to pracownicy niezaangażowani lub rozczarowani

Wskaźnik eNPS wyniósł -1, spadek o 11 pkt rok do roku

38 proc. pracowników nie ma informacji potrzebnych do pracy

Jak wygląda zaangażowanie pracowników w polskich firmach

Raport platformy Enpulse, oparty na badaniu 100 tys. pracowników, pokazuje spadek zaangażowania we wszystkich trzech wymiarach - emocjonalnym (64 proc.), racjonalnym i motywacyjnym (62 proc.). To pierwszy taki spadek od 2021 roku.

"To nie jest incydent. Zaangażowanie pracowników stale spada. Doganiamy światowe trendy" - mówi Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse.

Czy polskie wyniki są gorsze niż światowe

Porównanie z innymi badaniami daje niejednoznaczny obraz. Według ADP Research tylko 15 proc. polskich pracowników deklaruje pełne zaangażowanie - to spadek o 3,7 pkt proc. w ciągu roku i drugi największy spadek na świecie. Raport Gallupa wskazuje, że globalnie zaangażowanie spadło z 23 do 21 proc.

Różnice w wynikach (63 proc. vs 15 proc.) wynikają z odmiennych metodologii i definicji zaangażowania. Enpulse mierzy szersze spektrum postaw, Gallup i ADP koncentrują się na pełnym zaangażowaniu. Niezależnie od metodologii, trend spadkowy jest spójny we wszystkich badaniach.

Ile kosztuje niezaangażowany pracownik

Enpulse szacuje stratę na 35 proc. rocznego wynagrodzenia niezaangażowanego pracownika. Gallup wyliczył, że spadek globalnego zaangażowania w 2024 roku kosztował światową gospodarkę 438 mld dol. w utraconej produktywności.

Skąd bierze się ta liczba 35 proc.? Raport nie wyjaśnia metodologii obliczeń. Badania akademickie potwierdzają związek między zaangażowaniem a wynikami biznesowymi, ale konkretne wartości procentowe zależą od branży, stanowiska i sposobu pomiaru. Jak pokazują analizy rynku pracy, koszty rotacji i niskiej produktywności są realne, choć trudne do precyzyjnego oszacowania.

Co mogą zrobić pracodawcy

Raport wskazuje na kluczowe obszary wymagające poprawy:

Komunikacja - 40 proc. pracowników ocenia ją jako niewystarczającą

Znajomość misji firmy - spadła z 70 do 65 proc.

Wpływ na decyzje - chęć uczestnictwa spadła o 9 pkt proc.

Ocena liderów - coraz niższa, szczególnie w zarządzaniu zmianą

Badanie pokolenia Z pokazuje, że młodzi pracownicy oczekują jasnych ścieżek kariery (18 proc.), dobrych warunków pracy (18 proc.) i możliwości szkoleń (17 proc.). Elastyczne godziny i praca zdalna są ważne dla 16 proc. badanych.

Warto zapamiętać

Spadek zaangażowania to trend globalny, nie tylko polski problem

Różne badania pokazują różne liczby - ważniejszy jest kierunek trendu niż konkretna wartość

Komunikacja i przywództwo mają większy wpływ na zaangażowanie niż wynagrodzenie

Dane z raportów komercyjnych warto weryfikować z niezależnymi źródłami

Źródło: Newseria, Enpulse, ADP Research, Gallup

Foto: Freepik