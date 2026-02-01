Wypłaty BLIK bez limitu - PKO BP kontra Euronet. Gdzie wypłacisz więcej niż 200 zł

Od 19 lutego 2026 roku wypłata gotówki BLIKIEM z bankomatów Euronet będzie ograniczona do 200 zł jednorazowo. PKO Bank Polski wykorzystuje tę sytuację, przypominając o swojej sieci ponad 3 tys. urządzeń bez takich restrykcji. Sprawdzamy, gdzie faktycznie wypłacisz większe kwoty bez dodatkowych opłat.
W skrócie:
Euronet Polska uzasadnia decyzję rosnącymi kosztami obsługi transakcji BLIK. Jak podaje Gazeta Prawna, firma nadal nie pobiera prowizji za wypłaty BLIKIEM ani kartami polskich banków - zmienia się wyłącznie wysokość pojedynczej transakcji.
Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, krytycznie ocenia tę decyzję:
"Zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach sieci Euronet z 800 zł do 200 zł to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji" - oświadczył PSP.
Warto zauważyć, że Euronet to największy operator bankomatów w Polsce z 7,8 tys. urządzeń. Limit nie dotyczy bankomatów oznaczonych logo banków partnerskich, które Euronet obsługuje na zasadzie outsourcingu.
PKO Bank Polski dysponuje siecią ponad 3 tys. bankomatów, w tym prawie 1,6 tys. z funkcją wpłaty. Bank podkreśla, że zarówno jego klienci, jak i posiadacze kont w innych bankach mogą korzystać z wypłat BLIK bez limitu jednorazowej kwoty i bez opłat.
Według danych cashless.pl z czerwca 2025 roku, w Polsce działa 20 523 bankomatów. Poza Euronetem i PKO BP największe sieci to:
Alternatywą są też wypłaty w sklepach - ponad 12 tys. placówek Żabka i 3 tys. sklepów Dino oferuje usługę cashback z BLIK.
Zanim wybierzesz się do bankomatu, warto sprawdzić kilka rzeczy:
ING Bank Śląski i mBank już zachęcają klientów do korzystania z bankomatów konkurencji jako alternatywy dla sieci Euronet. To sygnał, że banki traktują tę sytuację jako szansę na przyciągnięcie użytkowników do własnych urządzeń.
Źródło: PKO Bank Polski, Polski Standard Płatności, Gazeta Prawna, cashless.pl
