Wypłaty BLIK bez limitu - PKO BP kontra Euronet. Gdzie wypłacisz więcej niż 200 zł

W skrócie:

Euronet obniża limit wypłat BLIK z 800 zł do 200 zł od 19 lutego

PKO BP oferuje wypłaty BLIK bez limitu jednorazowego w 3 tys. bankomatów

Euronet zarządza 7,8 tys. bankomatów - największą siecią w Polsce

Ponad 13 tys. innych bankomatów w kraju zachowuje dotychczasowe limity

Dlaczego Euronet ogranicza wypłaty BLIK do 200 zł

Euronet Polska uzasadnia decyzję rosnącymi kosztami obsługi transakcji BLIK. Jak podaje Gazeta Prawna, firma nadal nie pobiera prowizji za wypłaty BLIKIEM ani kartami polskich banków - zmienia się wyłącznie wysokość pojedynczej transakcji.

Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, krytycznie ocenia tę decyzję:

"Zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach sieci Euronet z 800 zł do 200 zł to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji" - oświadczył PSP.

Warto zauważyć, że Euronet to największy operator bankomatów w Polsce z 7,8 tys. urządzeń. Limit nie dotyczy bankomatów oznaczonych logo banków partnerskich, które Euronet obsługuje na zasadzie outsourcingu.

Gdzie wypłacisz gotówkę BLIK bez ograniczeń

PKO Bank Polski dysponuje siecią ponad 3 tys. bankomatów, w tym prawie 1,6 tys. z funkcją wpłaty. Bank podkreśla, że zarówno jego klienci, jak i posiadacze kont w innych bankach mogą korzystać z wypłat BLIK bez limitu jednorazowej kwoty i bez opłat.

Według danych cashless.pl z czerwca 2025 roku, w Polsce działa 20 523 bankomatów. Poza Euronetem i PKO BP największe sieci to:

ITCARD/Planet Cash - 5122 urządzenia

Banki zrzeszone w BPS - 1521 bankomatów

Pekao SA - 1323 bankomaty

Alternatywą są też wypłaty w sklepach - ponad 12 tys. placówek Żabka i 3 tys. sklepów Dino oferuje usługę cashback z BLIK.

Więcej o płatnościach mobilnych BLIK

Jak uniknąć problemów z wypłatą gotówki

Zanim wybierzesz się do bankomatu, warto sprawdzić kilka rzeczy:

Zweryfikuj lokalizację bankomatów swojego banku w aplikacji mobilnej Sprawdź dzienny limit wypłat ustawiony na koncie - można go zmienić w aplikacji, serwisie internetowym lub oddziale Rozważ wypłatę przy okazji zakupów w sklepach oferujących cashback

ING Bank Śląski i mBank już zachęcają klientów do korzystania z bankomatów konkurencji jako alternatywy dla sieci Euronet. To sygnał, że banki traktują tę sytuację jako szansę na przyciągnięcie użytkowników do własnych urządzeń.

Warto zapamiętać

Od 19 lutego wypłata BLIK w Euronet wymaga kilku transakcji przy większych kwotach

Bankomaty PKO BP, Pekao i banków spółdzielczych nie mają limitu 200 zł

Cashback w Żabce i Dino to wygodna alternatywa dla bankomatów

Sprawdź własne limity dzienne - mogą być inne niż limit bankomatu

Źródło: PKO Bank Polski, Polski Standard Płatności, Gazeta Prawna, cashless.pl

Foto: Freepik