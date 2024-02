Wi-Fi 7 ma radykalnie poprawić wydajność bezprzewodowych sieci korporacyjnych

Nowy standard Wi-Fi 7 obiecuje rewolucję w bezprzewodowych sieciach korporacyjnych. Osiąga on nawet pięciokrotnie wyższą prędkość transmisji niż Wi-Fi 6, co czyni go dobrym rozwiązaniem dla firm wymagających szybkiego i stabilnego połączenia.

Punkt dostępowy Zyxel WBE660S został zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach, a także dostawcach usług zarządzanych (MSP). Wyposażony jest w potrójne radio, które zapewnia przepustowość do 22 Gb/s i obsługuje pasmo 6 GHz.

Modernizacja infrastruktury sieciowej do Wi-Fi 7 może przynieść firmom szybsze i bardziej niezawodne połączenia, co jest istotne dla obsługi rosnącej liczby urządzeń i wymagań dotyczących danych.

Urządzenie Zyxel WBE660S wyróżnia się także:

Interfejsem Ethernet 10 Gb/s

Platformą chmurową NebulaFlex Pro do zarządzania i zabezpieczania sieci

Platformą Qualcomm Networking Pro 1220 Wi-Fi 7

Trzema zestawami inteligentnych anten

Punkt dostępowy Zyxel WBE660S, zbudowany na platformie Qualcomm Networking Pro 1220 Wi-Fi 7, jest przeznaczony nie tylko dla dostawców usług zarządzanych, ale i dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Urządzenie to jest przykładem, jak nowe technologie mogą przyczyniać się do zwiększenia wydajności i niezawodności sieci w miejscach o dużej gęstości użytkowników, takich jak biura, szkoły, stadiony czy lotniska. Pomimo że finalna specyfikacja standardu Wi-Fi 7 nie została jeszcze ratyfikowana, Zyxel zapewnia, że wszelkie przyszłe aktualizacje będą obsługiwane przez aktualizacje oprogramowania układowego, co czyni inwestycję w nowe technologie bezpieczną i przyszłościową.

Dodatkowe informacje:

Wi-Fi 7 wykorzystuje technologie takie jak Multi-Link Operation (MLO), która umożliwia jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych w różnych pasmach częstotliwości i kanałach.

Standard Wi-Fi 7 jest w fazie finalizacji, a jego oficjalna specyfikacja ma zostać zatwierdzona do końca 2024 roku.

Producenci zapewniają, że urządzenia Wi-Fi 7 będą kompatybilne z finalną wersją standardu po aktualizacji oprogramowania układowego.

Zyxel WBE660S to według producenta idealny wybór dla firm, które chcą zbudować nowoczesną i wydajną sieć Wi-Fi. Pozwala on na korzystanie z najnowszych technologii Wi-Fi 7 i zapewnia przyszłościową kompatybilność.

Podsumowując

Wprowadzenie Wi-Fi 7 to nie tylko kwestia technologiczna, ale również strategiczna dla firm poszukujących przewagi konkurencyjnej na rynku. W obliczu coraz większych wymagań dotyczących prędkości i niezawodności sieci, jak również rosnącej liczby urządzeń podłączanych do sieci korporacyjnych, Wi-Fi 7 stanowi odpowiedź na te wyzwania. Przyjmując ten nowy standard, przedsiębiorstwa mogą nie tylko poprawić swoją operacyjność, ale również zapewnić sobie solidną platformę do wdrażania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych.