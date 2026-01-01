WEI: Szara strefa na rynku pożyczek w Polsce to 5,1 mld zł rocznie

Co szósta pożyczka w Polsce udzielana jest poza systemem prawnym - wynika z pierwszego w kraju badania szarej strefy na rynku pozabankowym. Warsaw Enterprise Institute szacuje, że nielegalne pożyczki generują 5,1 mld zł obrotu rocznie, co stanowi 15 proc. całego sektora.
W skrócie:
W pierwszej połowie 2025 roku aż 77 proc. wniosków pożyczkowych złożonych do instytucji pozabankowych spotkało się z odmową. Co więcej, 59 proc. wnioskodawców nie otrzymało finansowania w żadnej legalnie działającej firmie pożyczkowej - wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute "Szara strefa w Polsce. Rynek pożyczek pozabankowych".
Dane WEI pokazują, że w 2024 roku niemal 2,8 mln potrzeb pożyczkowych pozostało bez legalnego finansowania. Udział nowych klientów w sektorze spadł do zaledwie 8,5 proc., mimo że łączna wartość udzielonych pożyczek wzrosła w ciągu dwóch lat o 34 proc.
Według danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych, w grudniu 2024 roku wskaźnik odrzuceń utrzymał się na poziomie 77 proc., co potwierdza trwałość tego trendu.
Autorzy raportu wskazują na sztywne limity kosztów pozaodsetkowych jako główną przyczynę rozrostu nielegalnego rynku. Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki nie może przekraczać 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki, a w całym okresie spłaty - 25 proc. kwoty pożyczki.
"Państwo, zamiast realnie chronić konsumentów, wypycha ich poza legalny rynek. Tam nie obowiązują ani limity kosztów, ani standardy windykacyjne, ani jakiekolwiek gwarancje prawne" - mówi Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute.
Raport zwraca uwagę na paradoks polskiego rynku finansowego. Mimo relatywnie niskiego zadłużenia gospodarstw domowych - 22,5 proc. PKB wobec ponad 51 proc. średniej unijnej - dostęp do legalnego finansowania konsumenckiego systematycznie się pogarsza. Według danych NBP, zadłużenie sektora gospodarstw domowych w lipcu 2024 roku wyniosło 791,5 mld zł.
Szczególnie niepokojące są dane dotyczące motywacji konsumentów. Aż 73 proc. osób poszukujących finansowania na potrzeby zdrowotne deklaruje gotowość skorzystania z szarej strefy w przypadku odmowy przez legalne instytucje.
Podobnie wysoka skłonność dotyczy bieżących zobowiązań i potrzeb bliskich.
Źródło: Warsaw Enterprise Institute, NBP, Związek Przedsiębiorstw Finansowych
Foto: Istock, treść: materiał partnera
