Warszawianin wielką literą od 1 stycznia 2026 - reforma ortografii w Polsce

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN uchwaliła zmiany zasad ortografii obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku. Decyzje zapadły na posiedzeniach w listopadzie 2022, lutym 2023 i styczniu 2024 roku. Reforma dotyczy kilkunastu obszarów pisowni, w tym nazw mieszkańców miast, pisowni partykuły "nie" oraz zapisu wyrazów z cząstkami typu super- czy ekstra-.
To pierwsza tak kompleksowa zmiana zasad od 1936 roku - minęło 90 lat od ostatniej gruntownej reformy. Kompetencje RJP do ustalania zasad ortografii potwierdza artykuł 31 ustawy z 7 października 1999 roku o języku polskim - nie ma innej instytucji z takimi uprawnieniami.
W skrócie:
Zmiany dotyczą wszystkich piszących po polsku - od uczniów przez dziennikarzy po urzędników. Rada ogłosiła je z 19-miesięcznym wyprzedzeniem, by wydawcy, autorzy podręczników i twórcy oprogramowania mieli czas na dostosowanie. Reforma ma charakter porządkujący - eliminuje wyjątki i niekonsekwencje, które narastały przez dekady.
Według Rzeczpospolitej, językoznawcy podkreślają, że to nie rewolucja, lecz korekta systemu obrastającego w niespójności. W wielu przypadkach dotychczasowa norma była oderwana od praktyki - reforma zamyka tę lukę. Kluczowym elementem będzie nowy słownik ortograficzny jako podstawowe źródło obowiązującej normy.
"Większość nowych zasad zmieni nasze życie na lepsze, bo pojawia się wariantywność. Zapis będzie w niektórych sytuacjach logiczniejszy, a także będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom emocjonalnym użytkowników języka" - mówi Paulina Mikuła, popularyzatorka wiedzy o języku polskim
Nie wszyscy językoznawcy są entuzjastami zmian. Profesor Jarosław Liberek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ocenił w TVP Info, że wprowadzane zmiany nie rozwiążą wielu codziennych problemów użytkowników języka. Mogą natomiast stworzyć nowe trudności, na przykład utrudniając precyzyjne odróżnianie znaczeń.
Rada Języka Polskiego w komunikacie z 10 maja 2024 roku zauważyła, że reformy pisowni "spotykają się z emocjonalnymi reakcjami" i podobnie może być tym razem. Autorzy reformy przekonują jednak, że język nie jest skamieliną, lecz żywym narzędziem komunikacji - jeśli zasady przestają być zrozumiałe i funkcjonalne, wymagają korekty.
Rada Języka Polskiego opublikowała dokument "Zasady pisowni i interpunkcji polskiej", zbierający wszystkie przepisy - zarówno obowiązujące od dawna, jak i uchwalone ostatnio. Zmiany mają trafić do nowych wydań podręczników szkolnych, trwają spotkania z nauczycielami. Członkowie RJP informują, że Rada odpowiada tylko za opracowanie zmian, natomiast decyzje dotyczące konsekwencji ich wprowadzenia mają charakter administracyjny i należą do kompetencji organów państwa.
Źródło: Newseria, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
