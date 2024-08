W co inwestują 30-latkowie? Od czego zacząć i o czym warto pamiętać?

Młodzi ludzie a inwestowanie

Każdy, kto ma podstawową wiedzę na temat finansów, wie, że trzymanie większej ilości pieniędzy „w skarpecie” nie jest dobrym pomysłem. Świadomość młodych ludzi w dziedzinie inwestowania rośnie, a jest to spowodowane między innymi wzrastającą inflacją. Mądre inwestowanie jest dziś bardzo ważną kompetencją, która może zapewnić spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Trzydziestolatkowie to osoby, które są już od jakiegoś czasu na rynku pracy i zwykle właśnie wtedy ich kariera nabiera tempa, co łączy się z większymi zarobkami. Jednocześnie w tym wieku zwykle nie dysponują jeszcze bardzo pokaźnym majątkiem, a więc decyzje inwestycyjne podejmują ostrożnie. Lokaty, giełda, złoto, kamienie szlachetne, kryptowaluty, nieruchomości – wachlarz dostępnych form inwestowania pieniędzy jest szeroki. Lokaty bankowe, choć kiedyś cieszyły się dużą popularnością, nie przynoszą zbyt dużego zysku. Z kolei gra na giełdzie czy kryptowaluty obarczone są sporym ryzykiem. Na co więc się zdecydować?

Ostatecznie odpowiedź na to pytanie zależy od czynników takich jak wysokość oszczędności, strategia inwestycyjna, cele oraz aktualny etap życia.

Jak zminimalizować ryzyko inwestycyjne?

Inwestowanie to proces, więc nie jest dobrym sposobem na szukanie szybkich zysków. Wszystkie inwestycje niosą ze sobą pewne ryzyko, wynikające z wahań na rynkach, inflacji, zmian politycznych czy ogólnoświatowych kryzysów ekonomicznych oraz nieprzewidzianych wydarzeniach o dużej skali. Rzecz w tym, by starać się je przewidywać i wybierać bezpieczne opcje.

W przypadku oszczędzania niewątpliwie ważne są dwie sprawy. Pierwsza to dywersyfikacja inwestycji, czyli – w miarę możliwości – wybór różnych ich form. Druga to przyjęcie perspektywy długoterminowej. Gdy zdecydujesz się na dłuższy horyzont inwestycyjny, odporność na krótkie wahania na rynkach będzie większa.

Rentowna nieruchomość, czyli jaka?

Niezmiennie jedną z najbezpieczniejszych i tym samym najczęściej wybieranych form lokowania nadwyżek finansowych i ochrony kapitału są nieruchomości, których wartość z roku na rok wzrasta. Znamienne jest to, że prawie co druga transakcja na rynku mieszkań ma właśnie charakter inwestycyjny. Co ważne, potencjał zysku jest tu podwójny – pasywny dochód przy wynajmie i zysk z ewentualnej późniejszej sprzedaży. Do tego nieruchomości należą do dóbr łatwozbywalnych.

Badania rynku i nasza praktyka pokazują, że większość inwestujących w mieszkania to osoby między 30 a 50 rokiem życia. Przed podjęciem takiej decyzji warto dobrze poznać rynek, by zainwestować w odpowiednią nieruchomość, czyli taką, która faktycznie będzie rentowna, bowiem nie wszystkie mieszkania mają podobny potencjał inwestycyjny. Najlepiej lokować swoje oszczędności w te niewielkie, ale wykończone na wysokim poziomie i dobrze wyposażone, w atrakcyjnej lokalizacji. Wówczas nie będzie problemu ani z wynajmem, ani z późniejszą sprzedażą zapewniającą zysk – podpowiada Tomasz Stoga, prezes firmy PROFIT Development, która od 20 lat prowadzi inwestycje w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi.

Na jakie zyski z nieruchomości można liczyć?

Ile można zarobić na wynajmowaniu mieszkania? Szacunki wskazują, że w większych miastach przeciętnie ok. 5–6 proc. ceny nieruchomości w skali roku. W przypadku niewielkiego mieszkania o metrażu ok. 25–30 mkw, wartego 500 000 zł, rocznie zyskasz ok. 25000–30000 zł. Do tego zarabiasz na wzroście wartości nieruchomości.

Podsumowując, inwestowanie w nieruchomości to jedna z najpopularniejszych form lokowania kapitału, która przyciąga zarówno doświadczonych inwestorów, jak i młode osoby, które dopiero zaczynają działać na tym polu. Grunt, by ulokować swoje pieniądze w odpowiednią, atrakcyjną nieruchomość, która zapewni zyski.