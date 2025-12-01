Uwaga na fałszywe maile podszywające się pod Ministerstwo Finansów

Do skrzynek Polaków trafiają e-maile o konieczności opłaty za parkowanie na obszarze zastrzeżonym. Wiadomości mają na celu wyłudzenie danych osobowych i finansowych. Jak działają te oszustwa i jak się przed nimi chronić?

W skrócie:

  • Fałszywe maile podszywają się pod Ministerstwo Finansów
  • Link prowadzi do strony wyłudzającej dane
  • Podawanie danych grozi kradzieżą pieniędzy

Najważniejszą kwestią jest świadomość, że cyberprzestępcy wykorzystują fałszywe e-maile, aby wyłudzić dane osobowe i finansowe. Wiadomości informują o rzekomej konieczności uiszczenia opłaty za parkowanie na obszarze zastrzeżonym.

To pretekst do nakłonienia odbiorców do kliknięcia w link i podania wrażliwych informacji.

Jak działają fałszywe maile?

W treści e-maila znajduje się link do fałszywej strony przypominającej oficjalną witrynę Ministerstwa Finansów. Użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych, adresowych, kontaktowych oraz informacji z karty płatniczej.

— To klasyczna pułapka phishingowa. Każdy, kto kliknie w przesłany link i poda dane karty, naraża swoje pieniądze na realne ryzyko kradzieży. Przestępcy działają szybko, dlatego liczy się każda minuta — ostrzega Karolina Kmak, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Jakie są konsekwencje podania danych?

Oszuści mogą dokonać nieautoryzowanych transakcji na koncie użytkownika. Ponadto wykorzystują dane do dalszych prób wyłudzeń.

Dlatego ważne jest, aby nie podawać żadnych informacji na podejrzanych stronach.

Jak się chronić przed oszustwami?

Dokładnie sprawdzaj nadawcę wiadomości. Nie klikaj linków w podejrzanych mailach i nie podawaj danych na nieznanych stronach.

Fałszywe maile należy przenosić do folderu SPAM. W przypadku podejrzenia wycieku danych, natychmiast zastrzeż kartę i wyzeruj limity.

Sprawdź też konto pod kątem nieautoryzowanych transakcji.

Warto zapamiętać

  • Fałszywe maile podszywają się pod Ministerstwo Finansów
  • Wyłudzane dane: osobowe, adresowe, karta płatnicza
  • Ryzyko: kradzież pieniędzy, dalsze wyłudzenia
  • Reakcja: zastrzeż kartę, sprawdź transakcje
  • Fałszywe maile należy oznaczać jako SPAM

Podsumowując, cyberprzestępcy stale udoskonalają metody oszustw, dlatego kluczowa jest czujność i ostrożność przy otwieraniu wiadomości e-mail. Nie należy podejmować pochopnych działań i zawsze weryfikować źródło informacji.

Źródło: CyberRescue


