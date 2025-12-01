Tester Summit i Pytech Summit - dwie darmowe konferencje online, jedna misja: rozwój kompetencji IT

Dla kogo są te wydarzenia?

Tester Summit skierowany jest do testerów oprogramowania na każdym poziomie zaawansowania – od osób rozpoczynających karierę w QA po doświadczonych specjalistów poszukujących nowych perspektyw.

Konferencja skupia się na praktycznych podejściach do zapewniania jakości oprogramowania w dynamicznych projektach IT.

Pytech Summit adresowany jest do programistów wykorzystujących Pythona w codziennej pracy. Obejmuje szerokie spektrum zastosowań: backend, analizę danych, uczenie maszynowe, automatyzację oraz technologie chmurowe.

To idealna okazja dla developerów chcących poznać realne case study i sprawdzone praktyki.

Jakie tematy pojawią się na konferencjach?

Tester Summit koncentruje się na tematyce testowania oprogramowania. Uczestnicy poznają aktualne trendy w QA, metody pracy w zespołach Agile oraz narzędzia wspierające proces zapewniania jakości. Prelegenci podzielą się doświadczeniami z realnych projektów.

Natomiast Pytech Summit obejmuje praktyczne zastosowania języka w różnych domenach. Od architektury backendowej, przez data science i ML, po automatyzację procesów biznesowych. Każda prelekcja zawiera konkretne przykłady z produkcyjnych systemów.

Co wyróżnia te konferencje?

Format online – udział z dowolnego miejsca, potrzebny tylko internet

– udział z dowolnego miejsca, potrzebny tylko internet Darmowy dostęp – rejestracja bezpłatna, bez ukrytych kosztów

– rejestracja bezpłatna, bez ukrytych kosztów Nagrania – pełen dostęp do materiałów po zakończeniu wydarzeń

– pełen dostęp do materiałów po zakończeniu wydarzeń Praktyczna wiedza – case study i doświadczenia z realnych projektów

– case study i doświadczenia z realnych projektów Networking – wymiana kontaktów ze specjalistami z całej Polski

Dlaczego warto uczestniczyć online?

Formuła wirtualna eliminuje bariery geograficzne. Specjaliści z małych miast mają taki sam dostęp do wiedzy jak mieszkańcy dużych ośrodków IT. Nie ma kosztów dojazdu, noclegu czy absencji w pracy.

Co więcej, elastyczność formatu online pozwala na późniejsze odtworzenie najciekawszych fragmentów. Każdy uczestnik otrzyma link do nagrań wszystkich prelekcji, co umożliwia powrót do wybranych tematów w dogodnym czasie.

Kiedy i jak się zarejestrować?

Tester Summit odbędzie się 9 grudnia 2025

Pytech Summit dzień później – 10 grudnia

Oba wydarzenia tworzą spójny blok edukacyjny zamykający rok w branży IT.

Kluczowa informacja: rejestracja jest bezpłatna i dostępna na oficjalnych stronach konferencji. Po zapisaniu się uczestnicy otrzymają link do transmisji na żywo oraz szczegółowy program z harmonogramem prelekcji.

Zimowe podsumowanie roku IT

Grudniowy maraton wiedzy stanowi doskonałe podsumowanie roku w świecie testowania i programowania w Pythonie. To moment, by uporządkować zdobytą wiedzę, poznać nowe trendy i zainspirować się do dalszego rozwoju w 2026 roku. Połączenie obu konferencji daje unikalną perspektywę na różne obszary branży IT.

Dołącz do grudniowego maratonu wiedzy IT!

Bezpłatna rejestracja na Tester Summit:

https://testersummit.pl

Darmowe bilety na Pytech Summit:

https://pytechsummit.pl

Dziennik Internautów jest patronem medialnym obu wydarzeń. Do zobaczenia online!