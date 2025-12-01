Tester Summit i Pytech Summit - dwie darmowe konferencje online, jedna misja: rozwój kompetencji IT

Wczoraj, 17:51

Grudzień 2025 przyniesie dwie bezpłatne konferencje online dla specjalistów IT. Tester Summit (9.12) i Pytech Summit (10.12) oferują praktyczną wiedzę dla testerów oprogramowania oraz Python developerów. Czego można się nauczyć w ciągu dwóch dni?

Tester Summit 2025

Dla kogo są te wydarzenia?

Tester Summit skierowany jest do testerów oprogramowania na każdym poziomie zaawansowania – od osób rozpoczynających karierę w QA po doświadczonych specjalistów poszukujących nowych perspektyw.

Konferencja skupia się na praktycznych podejściach do zapewniania jakości oprogramowania w dynamicznych projektach IT.

Pytech Summit adresowany jest do programistów wykorzystujących Pythona w codziennej pracy. Obejmuje szerokie spektrum zastosowań: backend, analizę danych, uczenie maszynowe, automatyzację oraz technologie chmurowe.

To idealna okazja dla developerów chcących poznać realne case study i sprawdzone praktyki.

Jakie tematy pojawią się na konferencjach?

Tester Summit koncentruje się na tematyce testowania oprogramowania. Uczestnicy poznają aktualne trendy w QA, metody pracy w zespołach Agile oraz narzędzia wspierające proces zapewniania jakości. Prelegenci podzielą się doświadczeniami z realnych projektów.

Natomiast Pytech Summit obejmuje praktyczne zastosowania języka w różnych domenach. Od architektury backendowej, przez data science i ML, po automatyzację procesów biznesowych. Każda prelekcja zawiera konkretne przykłady z produkcyjnych systemów.

Co wyróżnia te konferencje?

  • Format online – udział z dowolnego miejsca, potrzebny tylko internet
  • Darmowy dostęp – rejestracja bezpłatna, bez ukrytych kosztów
  • Nagrania – pełen dostęp do materiałów po zakończeniu wydarzeń
  • Praktyczna wiedza – case study i doświadczenia z realnych projektów
  • Networking – wymiana kontaktów ze specjalistami z całej Polski

Dlaczego warto uczestniczyć online?

Formuła wirtualna eliminuje bariery geograficzne. Specjaliści z małych miast mają taki sam dostęp do wiedzy jak mieszkańcy dużych ośrodków IT. Nie ma kosztów dojazdu, noclegu czy absencji w pracy.

Co więcej, elastyczność formatu online pozwala na późniejsze odtworzenie najciekawszych fragmentów. Każdy uczestnik otrzyma link do nagrań wszystkich prelekcji, co umożliwia powrót do wybranych tematów w dogodnym czasie.

Kiedy i jak się zarejestrować?

  • Tester Summit odbędzie się 9 grudnia 2025
  • Pytech Summit dzień później – 10 grudnia

Oba wydarzenia tworzą spójny blok edukacyjny zamykający rok w branży IT.

Kluczowa informacja: rejestracja jest bezpłatna i dostępna na oficjalnych stronach konferencji. Po zapisaniu się uczestnicy otrzymają link do transmisji na żywo oraz szczegółowy program z harmonogramem prelekcji.

Zimowe podsumowanie roku IT

Grudniowy maraton wiedzy stanowi doskonałe podsumowanie roku w świecie testowania i programowania w Pythonie. To moment, by uporządkować zdobytą wiedzę, poznać nowe trendy i zainspirować się do dalszego rozwoju w 2026 roku. Połączenie obu konferencji daje unikalną perspektywę na różne obszary branży IT.

Dołącz do grudniowego maratonu wiedzy IT!

Bezpłatna rejestracja na Tester Summit:

https://testersummit.pl

Darmowe bilety na Pytech Summit:

https://pytechsummit.pl

Dziennik Internautów jest patronem medialnym obu wydarzeń. Do zobaczenia online!

Pytech Summit 2025


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:

fot. wirestock


Polska planuje 18 GW mocy w morskich farmach wiatrowych do 2040 r.

fot. Drazen Zigic


Spadające ceny najmu mimo utrzymujących się kosztów kredytów w Polsce

fot. Freepik


AI i social commerce, a świąteczne zakupy Polaków



Produkcja rośnie o 19 proc. dzięki AI i automatyzacji pierwszej linii



Ceny używek rosły najszybciej w polskich sklepach w październiku



Boom na chińskie platformy napędza sprzedaż polskich sklepów internetowych
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

Autobaza.pl Historia Pojazdu

© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.