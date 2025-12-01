Tester Summit i Pytech Summit - dwie darmowe konferencje online, jedna misja: rozwój kompetencji IT

Grudzień 2025 przyniesie dwie bezpłatne konferencje online dla specjalistów IT. Tester Summit (9.12) i Pytech Summit (10.12) oferują praktyczną wiedzę dla testerów oprogramowania oraz Python developerów. Czego można się nauczyć w ciągu dwóch dni?
Tester Summit skierowany jest do testerów oprogramowania na każdym poziomie zaawansowania – od osób rozpoczynających karierę w QA po doświadczonych specjalistów poszukujących nowych perspektyw.
Konferencja skupia się na praktycznych podejściach do zapewniania jakości oprogramowania w dynamicznych projektach IT.
Pytech Summit adresowany jest do programistów wykorzystujących Pythona w codziennej pracy. Obejmuje szerokie spektrum zastosowań: backend, analizę danych, uczenie maszynowe, automatyzację oraz technologie chmurowe.
To idealna okazja dla developerów chcących poznać realne case study i sprawdzone praktyki.
Tester Summit koncentruje się na tematyce testowania oprogramowania. Uczestnicy poznają aktualne trendy w QA, metody pracy w zespołach Agile oraz narzędzia wspierające proces zapewniania jakości. Prelegenci podzielą się doświadczeniami z realnych projektów.
Natomiast Pytech Summit obejmuje praktyczne zastosowania języka w różnych domenach. Od architektury backendowej, przez data science i ML, po automatyzację procesów biznesowych. Każda prelekcja zawiera konkretne przykłady z produkcyjnych systemów.
Formuła wirtualna eliminuje bariery geograficzne. Specjaliści z małych miast mają taki sam dostęp do wiedzy jak mieszkańcy dużych ośrodków IT. Nie ma kosztów dojazdu, noclegu czy absencji w pracy.
Co więcej, elastyczność formatu online pozwala na późniejsze odtworzenie najciekawszych fragmentów. Każdy uczestnik otrzyma link do nagrań wszystkich prelekcji, co umożliwia powrót do wybranych tematów w dogodnym czasie.
Oba wydarzenia tworzą spójny blok edukacyjny zamykający rok w branży IT.
Kluczowa informacja: rejestracja jest bezpłatna i dostępna na oficjalnych stronach konferencji. Po zapisaniu się uczestnicy otrzymają link do transmisji na żywo oraz szczegółowy program z harmonogramem prelekcji.
Grudniowy maraton wiedzy stanowi doskonałe podsumowanie roku w świecie testowania i programowania w Pythonie. To moment, by uporządkować zdobytą wiedzę, poznać nowe trendy i zainspirować się do dalszego rozwoju w 2026 roku. Połączenie obu konferencji daje unikalną perspektywę na różne obszary branży IT.
Bezpłatna rejestracja na Tester Summit:
Darmowe bilety na Pytech Summit:
Dziennik Internautów jest patronem medialnym obu wydarzeń. Do zobaczenia online!
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
