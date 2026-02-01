Technologia a związki w Polsce - 65 proc. uważa, że komunikatory spłycają relacje

Czy smartfony i aplikacje randkowe niszczą nasze związki? Badanie przeprowadzone na ponad tysiącu Polaków pokazuje paradoks - 72 proc. docenia komunikatory za ułatwianie kontaktu, ale jednocześnie 65 proc. uważa, że technologia spłyca więzi międzyludzkie. Wyniki zmuszają do refleksji nad tym, jak balansujemy między wygodą cyfrowej komunikacji a potrzebą prawdziwej bliskości.
W skrócie:
Badanie "Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz" przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Gedeon Richter Polska objęło 1082 osoby w wieku 18-69 lat będące w związku. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wykształcenia i regionu zamieszkania.
Wyniki ujawniają wewnętrzne napięcie w podejściu do technologii. Z jednej strony 72 proc. badanych przyznaje, że komunikatory internetowe ułatwiają utrzymywanie relacji - szczególnie w związkach na odległość lub przy intensywnej pracy zawodowej. Z drugiej strony niemal dwie trzecie respondentów twierdzi, że nowoczesne technologie osłabiają więzi, bo mniej czasu spędzamy ze sobą na żywo.
"Mamy skłonność, żeby niesprawiedliwie oceniać młodych ludzi, mówiąc, że oni teraz siedzą na smartfonach. Pytanie, czy to rzeczywiście jest gorsza komunikacja. Nie mamy zgody co do tego" - mówi prof. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, psycholog i dyrektorka Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej.
Dane z badania CBOS cytowanego przez Polskie Radio wskazują, że ponad 70 proc. Polaków korzysta z aplikacji randkowych, ale tylko 30 proc. użytkowników nawiązuje dzięki nim relacje. Socjolog Michał Kot w rozmowie z radiową Trójką ocenił, że "to zjawisko w założeniu pozwala mieć kontakt z wieloma osobami, a w praktyce coraz bardziej oddala ludzi od siebie".
Jednocześnie sondaż CBOS "Życie towarzyskie i uczuciowe młodych Polaków" z czerwca 2025 roku pokazuje, że przedstawiciele pokolenia Z i milenialsów nadal preferują kontakty twarzą w twarz ze swoimi partnerami - wskazało tak 65 proc. badanych.
Jak podaje CBOS, wśród singli w wieku 18-44 lat aż 32 proc. nie jest zainteresowanych żadną relacją romantyczną.
Badanie Pollstera ujawnia rosnące obawy związane z AI. 56 proc. respondentów uważa, że sztuczna inteligencja negatywnie wpłynie na relacje, utrudniając wchodzenie w związki na żywo. Co więcej, 44 proc. obawia się, że AI może w przyszłości tworzyć "wirtualnych partnerów".
Te obawy nie są bezpodstawne. Według badania amerykańskiej firmy Vantage Point Counseling Services z drugiej połowy 2025 roku, 28 proc. dorosłych Amerykanów miało co najmniej jedną intymną lub romantyczną relację z AI - to wzrost z 19 proc. rok wcześniej.
Dla 40 proc. przedstawicieli pokolenia Z idea związku z cyfrowym towarzyszem nie jest już tabu.
Eksperci podkreślają, że technologia sama w sobie nie jest problemem - liczy się sposób jej wykorzystania. Warto świadomie zarządzać czasem spędzanym online.
Źródło: Newseria, Badanie Pollster dla Gedeon Richter Polska, CBOS, Vantage Point Counseling Services
Foto: Freepik
