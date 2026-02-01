Technologia a związki w Polsce - 65 proc. uważa, że komunikatory spłycają relacje

W skrócie:

83 proc. Polaków wierzy, że związek na całe życie jest możliwy

57 proc. uważa, że szybkie ocenianie partnerów czyni związki powierzchownymi

56 proc. obawia się negatywnego wpływu AI na relacje

Ponad 70 proc. Polaków korzysta z aplikacji randkowych

Co mówią Polacy o technologii w związkach?

Badanie "Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz" przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Gedeon Richter Polska objęło 1082 osoby w wieku 18-69 lat będące w związku. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wykształcenia i regionu zamieszkania.

Wyniki ujawniają wewnętrzne napięcie w podejściu do technologii. Z jednej strony 72 proc. badanych przyznaje, że komunikatory internetowe ułatwiają utrzymywanie relacji - szczególnie w związkach na odległość lub przy intensywnej pracy zawodowej. Z drugiej strony niemal dwie trzecie respondentów twierdzi, że nowoczesne technologie osłabiają więzi, bo mniej czasu spędzamy ze sobą na żywo.

"Mamy skłonność, żeby niesprawiedliwie oceniać młodych ludzi, mówiąc, że oni teraz siedzą na smartfonach. Pytanie, czy to rzeczywiście jest gorsza komunikacja. Nie mamy zgody co do tego" - mówi prof. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, psycholog i dyrektorka Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej.

Czy aplikacje randkowe pogłębiają samotność?

Dane z badania CBOS cytowanego przez Polskie Radio wskazują, że ponad 70 proc. Polaków korzysta z aplikacji randkowych, ale tylko 30 proc. użytkowników nawiązuje dzięki nim relacje. Socjolog Michał Kot w rozmowie z radiową Trójką ocenił, że "to zjawisko w założeniu pozwala mieć kontakt z wieloma osobami, a w praktyce coraz bardziej oddala ludzi od siebie".

Jednocześnie sondaż CBOS "Życie towarzyskie i uczuciowe młodych Polaków" z czerwca 2025 roku pokazuje, że przedstawiciele pokolenia Z i milenialsów nadal preferują kontakty twarzą w twarz ze swoimi partnerami - wskazało tak 65 proc. badanych.

Rozmowy telefoniczne wybrało zaledwie 6 proc., a wiadomości tekstowe - 3 proc.

Jak podaje CBOS, wśród singli w wieku 18-44 lat aż 32 proc. nie jest zainteresowanych żadną relacją romantyczną.

Sztuczna inteligencja jako partner - nowy trend czy zagrożenie?

Badanie Pollstera ujawnia rosnące obawy związane z AI. 56 proc. respondentów uważa, że sztuczna inteligencja negatywnie wpłynie na relacje, utrudniając wchodzenie w związki na żywo. Co więcej, 44 proc. obawia się, że AI może w przyszłości tworzyć "wirtualnych partnerów".

Te obawy nie są bezpodstawne. Według badania amerykańskiej firmy Vantage Point Counseling Services z drugiej połowy 2025 roku, 28 proc. dorosłych Amerykanów miało co najmniej jedną intymną lub romantyczną relację z AI - to wzrost z 19 proc. rok wcześniej.

Dla 40 proc. przedstawicieli pokolenia Z idea związku z cyfrowym towarzyszem nie jest już tabu.

14 proc. Polaków obawia się, że AI może zagrozić ich związkowi

54 proc. Amerykanów traktuje aplikację AI jako przyjaciela lub członka rodziny

Trend emocjonalnego wiązania się z chatbotami rośnie dynamicznie

Jak zadbać o relacje w cyfrowym świecie?

Eksperci podkreślają, że technologia sama w sobie nie jest problemem - liczy się sposób jej wykorzystania. Warto świadomie zarządzać czasem spędzanym online.

Ustal z partnerem strefy bez telefonów - np. podczas posiłków

Planuj regularne spotkania twarzą w twarz, nie tylko wirtualne

Traktuj komunikatory jako uzupełnienie, nie zamiennik bezpośredniego kontaktu

Obserwuj, czy czas online nie wypiera czasu na prawdziwą bliskość

Warto zapamiętać

Technologia to narzędzie - jej wpływ na związek zależy od sposobu użycia

Większość Polaków nadal wierzy w trwałe związki mimo cyfrowych wyzwań

Rosnąca popularność AI jako "partnera" wymaga społecznej refleksji

Świadome ograniczanie czasu online może poprawić jakość relacji

Źródło: Newseria, Badanie Pollster dla Gedeon Richter Polska, CBOS, Vantage Point Counseling Services

Foto: Freepik