Targi Pracy IT 2026: gdzie studenci i juniorzy znajdą pracę w marcu

Wczoraj, 20:57

W marcu 2026 roku Fundacja Academic Partners organizuje w Warszawie i online Targi Pracy IT dla osób rozpoczynających karierę lub planujących zmianę pracy w branży IT. Czy wiesz, że co drugi uczestnik edycji stacjonarnych znajduje lub zmienia pracę dzięki udziałowi?

Kiedy i gdzie odbędą się targi?

Wiosenna edycja Targów Pracy IT obejmuje trzy terminy. Dwa spotkania odbędą się stacjonarnie w Warszawie: 4 marca 2026 roku na Wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego oraz 5 marca 2026 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie organizuje Fundacja Academic Partners wspólnie z warszawskimi uczelniami wyższymi, biurami karier i samorządami studenckimi.

Najważniejsza informacja to możliwość uczestnictwa bez wychodzenia z domu. Trzeci termin - piątek, 13 marca 2026 roku - to edycja w pełni online, dostępna dla osób spoza Warszawy lub tych, którzy nie mogą uczestniczyć stacjonarnie. Strona wydarzenia: targipracyit.pl.

Dla kogo są te targi?

targi pracy it

Wydarzenie skierowane jest do osób na początku kariery zawodowej:

  • studentów i absolwentów poszukujących pierwszej pracy lub stażu
  • a także do tych, którzy chcą zmienić pracodawcę lub awansować.

Zakres tematyczny obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i miękkie aspekty kariery, m.in.

  • rekrutację,
  • CV i rozmowy kwalifikacyjne,
  • mentoring,
  • networking
  • oraz well-being w pracy.

Jedna z ważniejszych informacji dla kandydatów jest taka, że targi są adresowane do uczestników na każdym poziomie doświadczenia - zarówno juniorów, jak i seniorów.

Program zawiera również elementy związane z trendami rynkowymi, umiejętnościami przyszłości oraz rozwojem zawodowym w branżach IT, inżynierii i biznesu.

Co obejmuje program wydarzenia?

Targi Pracy IT to nie tylko stoiska pracodawców. W programie znalazły się warsztaty karierowe, konsultacje CV z doradcami zawodowymi oraz Tutorial Kariery IT - bezpłatny przewodnik w formacie PDF z gotowymi pytaniami do pracodawców, dostępny po zalogowaniu na konto uczestnika.

  • Każdy zarejestrowany użytkownik może też zostawić CV przez platformę, które zostanie automatycznie przesłane do wszystkich wystawców.

Najważniejsza informacja to dostęp do ofert niedostępnych publicznie - przed ich oficjalną publikacją lub w ramach niejawnych rekrutacji. Kontakt bezpośredni z rekruterami już na targach umożliwia przejście pierwszego etapu rekrutacji w luźnej, nieoficjalnej atmosferze.

Jakie tematy obejmuje wydarzenie?

Program tematyczny Targów Pracy IT 2026 jest bardzo szeroki. Poniżej lista obszarów, które zostaną poruszone podczas warsztatów, rozmów z pracodawcami i sesji mentoringowych:

  • Kariera IT i Data Science
  • Praca i staże - oferty jawne i niejawne
  • Rekrutacja, CV i rozmowa kwalifikacyjna
  • Mentoring i networking
  • Inżynieria i biznes
  • Trendy rynkowe i umiejętności przyszłości
  • Rozwój zawodowy i well-being w pracy

Jak wziąć udział bez straty czasu?

Organizatorzy przewidzieli rozwiązania dla uczestników, którym brakuje czasu na pełne uczestnictwo.

Wystarczy założyć konto na platformie wydarzenia i wgrać CV - system automatycznie prześle je do wszystkich wystawców biorących udział w targach.

Dla osób, które nie wiedzą, jak rozmawiać z pracodawcami, dostępny jest bezpłatny Tutorial Kariery IT do pobrania po zalogowaniu.

Jedna z ważniejszych zalet tego formatu to fakt, że uczestnik nie musi odwiedzać każdego stoiska osobiście, aby jego aplikacja trafiła do rekruterów. Edycja online 13 marca 2026 roku daje natomiast możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca w Polsce.

Jakie są statystyki poprzednich edycji?

Wskaźnik Dane
Odsetek uczestników, którzy znaleźli lub zmienili pracę Co drugi odwiedzający (statystyka z edycji stacjonarnych)
Dostęp do ofert niedostępnych publicznie Tak - oferty przed publikacją i niejawne rekrutacje
Możliwość przesłania CV bez osobistego udziału Tak - automatycznie do wszystkich wystawców
Bezpłatny Tutorial Kariery IT Tak - PDF dostępny po zalogowaniu

Co warto zapamiętać?

Targi Pracy IT w wiosennej edycji 2026 odbędą się 4 i 5 marca stacjonarnie w Warszawie (MIM UW i Gmach Główny PW) oraz 13 marca online.

Wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników, skierowane do kandydatów na każdym etapie kariery i oferuje dostęp do ofert pracy niedostępnych publicznie, wsparcie doradców zawodowych, warsztaty i Tutorial Kariery IT. Dane z poprzednich edycji wskazują, że co drugi uczestnik spotkań stacjonarnych znajduje lub zmienia pracę.

Zarejestruj się i weź udział w Targach Pracy IT 2026.

Rejestracja dostępna na stronie:

targipracyit.pl

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.

targi pracy it 2026


