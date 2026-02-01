Targi Pracy IT 2026: gdzie studenci i juniorzy znajdą pracę w marcu

W marcu 2026 roku Fundacja Academic Partners organizuje w Warszawie i online Targi Pracy IT dla osób rozpoczynających karierę lub planujących zmianę pracy w branży IT. Czy wiesz, że co drugi uczestnik edycji stacjonarnych znajduje lub zmienia pracę dzięki udziałowi?
Wiosenna edycja Targów Pracy IT obejmuje trzy terminy. Dwa spotkania odbędą się stacjonarnie w Warszawie: 4 marca 2026 roku na Wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego oraz 5 marca 2026 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie organizuje Fundacja Academic Partners wspólnie z warszawskimi uczelniami wyższymi, biurami karier i samorządami studenckimi.
Najważniejsza informacja to możliwość uczestnictwa bez wychodzenia z domu. Trzeci termin - piątek, 13 marca 2026 roku - to edycja w pełni online, dostępna dla osób spoza Warszawy lub tych, którzy nie mogą uczestniczyć stacjonarnie. Strona wydarzenia: targipracyit.pl.
Wydarzenie skierowane jest do osób na początku kariery zawodowej:
Zakres tematyczny obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i miękkie aspekty kariery, m.in.
Jedna z ważniejszych informacji dla kandydatów jest taka, że targi są adresowane do uczestników na każdym poziomie doświadczenia - zarówno juniorów, jak i seniorów.
Program zawiera również elementy związane z trendami rynkowymi, umiejętnościami przyszłości oraz rozwojem zawodowym w branżach IT, inżynierii i biznesu.
Targi Pracy IT to nie tylko stoiska pracodawców. W programie znalazły się warsztaty karierowe, konsultacje CV z doradcami zawodowymi oraz Tutorial Kariery IT - bezpłatny przewodnik w formacie PDF z gotowymi pytaniami do pracodawców, dostępny po zalogowaniu na konto uczestnika.
Najważniejsza informacja to dostęp do ofert niedostępnych publicznie - przed ich oficjalną publikacją lub w ramach niejawnych rekrutacji. Kontakt bezpośredni z rekruterami już na targach umożliwia przejście pierwszego etapu rekrutacji w luźnej, nieoficjalnej atmosferze.
Program tematyczny Targów Pracy IT 2026 jest bardzo szeroki. Poniżej lista obszarów, które zostaną poruszone podczas warsztatów, rozmów z pracodawcami i sesji mentoringowych:
Organizatorzy przewidzieli rozwiązania dla uczestników, którym brakuje czasu na pełne uczestnictwo.
Wystarczy założyć konto na platformie wydarzenia i wgrać CV - system automatycznie prześle je do wszystkich wystawców biorących udział w targach.
Dla osób, które nie wiedzą, jak rozmawiać z pracodawcami, dostępny jest bezpłatny Tutorial Kariery IT do pobrania po zalogowaniu.
Jedna z ważniejszych zalet tego formatu to fakt, że uczestnik nie musi odwiedzać każdego stoiska osobiście, aby jego aplikacja trafiła do rekruterów. Edycja online 13 marca 2026 roku daje natomiast możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca w Polsce.
|Wskaźnik
|Dane
|Odsetek uczestników, którzy znaleźli lub zmienili pracę
|Co drugi odwiedzający (statystyka z edycji stacjonarnych)
|Dostęp do ofert niedostępnych publicznie
|Tak - oferty przed publikacją i niejawne rekrutacje
|Możliwość przesłania CV bez osobistego udziału
|Tak - automatycznie do wszystkich wystawców
|Bezpłatny Tutorial Kariery IT
|Tak - PDF dostępny po zalogowaniu
Targi Pracy IT w wiosennej edycji 2026 odbędą się 4 i 5 marca stacjonarnie w Warszawie (MIM UW i Gmach Główny PW) oraz 13 marca online.
Wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników, skierowane do kandydatów na każdym etapie kariery i oferuje dostęp do ofert pracy niedostępnych publicznie, wsparcie doradców zawodowych, warsztaty i Tutorial Kariery IT. Dane z poprzednich edycji wskazują, że co drugi uczestnik spotkań stacjonarnych znajduje lub zmienia pracę.
Zarejestruj się i weź udział w Targach Pracy IT 2026.
Rejestracja dostępna na stronie:
Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.
