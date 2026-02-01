Targi Pracy IT 2026: gdzie studenci i juniorzy znajdą pracę w marcu

Kiedy i gdzie odbędą się targi?

Wiosenna edycja Targów Pracy IT obejmuje trzy terminy. Dwa spotkania odbędą się stacjonarnie w Warszawie: 4 marca 2026 roku na Wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego oraz 5 marca 2026 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie organizuje Fundacja Academic Partners wspólnie z warszawskimi uczelniami wyższymi, biurami karier i samorządami studenckimi.

Najważniejsza informacja to możliwość uczestnictwa bez wychodzenia z domu. Trzeci termin - piątek, 13 marca 2026 roku - to edycja w pełni online, dostępna dla osób spoza Warszawy lub tych, którzy nie mogą uczestniczyć stacjonarnie. Strona wydarzenia: targipracyit.pl.

Dla kogo są te targi?

Wydarzenie skierowane jest do osób na początku kariery zawodowej:

studentów i absolwentów poszukujących pierwszej pracy lub stażu

a także do tych, którzy chcą zmienić pracodawcę lub awansować.

Zakres tematyczny obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i miękkie aspekty kariery, m.in.

rekrutację,

CV i rozmowy kwalifikacyjne,

mentoring,

networking

oraz well-being w pracy.

Jedna z ważniejszych informacji dla kandydatów jest taka, że targi są adresowane do uczestników na każdym poziomie doświadczenia - zarówno juniorów, jak i seniorów.

Program zawiera również elementy związane z trendami rynkowymi, umiejętnościami przyszłości oraz rozwojem zawodowym w branżach IT, inżynierii i biznesu.

Co obejmuje program wydarzenia?

Targi Pracy IT to nie tylko stoiska pracodawców. W programie znalazły się warsztaty karierowe, konsultacje CV z doradcami zawodowymi oraz Tutorial Kariery IT - bezpłatny przewodnik w formacie PDF z gotowymi pytaniami do pracodawców, dostępny po zalogowaniu na konto uczestnika.

Każdy zarejestrowany użytkownik może też zostawić CV przez platformę, które zostanie automatycznie przesłane do wszystkich wystawców.

Najważniejsza informacja to dostęp do ofert niedostępnych publicznie - przed ich oficjalną publikacją lub w ramach niejawnych rekrutacji. Kontakt bezpośredni z rekruterami już na targach umożliwia przejście pierwszego etapu rekrutacji w luźnej, nieoficjalnej atmosferze.

Jakie tematy obejmuje wydarzenie?

Program tematyczny Targów Pracy IT 2026 jest bardzo szeroki. Poniżej lista obszarów, które zostaną poruszone podczas warsztatów, rozmów z pracodawcami i sesji mentoringowych:

Kariera IT i Data Science

Praca i staże - oferty jawne i niejawne

Rekrutacja, CV i rozmowa kwalifikacyjna

Mentoring i networking

Inżynieria i biznes

Trendy rynkowe i umiejętności przyszłości

Rozwój zawodowy i well-being w pracy

Jak wziąć udział bez straty czasu?

Organizatorzy przewidzieli rozwiązania dla uczestników, którym brakuje czasu na pełne uczestnictwo.

Wystarczy założyć konto na platformie wydarzenia i wgrać CV - system automatycznie prześle je do wszystkich wystawców biorących udział w targach.

Dla osób, które nie wiedzą, jak rozmawiać z pracodawcami, dostępny jest bezpłatny Tutorial Kariery IT do pobrania po zalogowaniu.

Jedna z ważniejszych zalet tego formatu to fakt, że uczestnik nie musi odwiedzać każdego stoiska osobiście, aby jego aplikacja trafiła do rekruterów. Edycja online 13 marca 2026 roku daje natomiast możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca w Polsce.

Jakie są statystyki poprzednich edycji?

Wskaźnik Dane Odsetek uczestników, którzy znaleźli lub zmienili pracę Co drugi odwiedzający (statystyka z edycji stacjonarnych) Dostęp do ofert niedostępnych publicznie Tak - oferty przed publikacją i niejawne rekrutacje Możliwość przesłania CV bez osobistego udziału Tak - automatycznie do wszystkich wystawców Bezpłatny Tutorial Kariery IT Tak - PDF dostępny po zalogowaniu

Co warto zapamiętać?

Targi Pracy IT w wiosennej edycji 2026 odbędą się 4 i 5 marca stacjonarnie w Warszawie (MIM UW i Gmach Główny PW) oraz 13 marca online.

Wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników, skierowane do kandydatów na każdym etapie kariery i oferuje dostęp do ofert pracy niedostępnych publicznie, wsparcie doradców zawodowych, warsztaty i Tutorial Kariery IT. Dane z poprzednich edycji wskazują, że co drugi uczestnik spotkań stacjonarnych znajduje lub zmienia pracę.

Zarejestruj się i weź udział w Targach Pracy IT 2026.

Rejestracja dostępna na stronie:

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.