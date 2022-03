T-Mobile udostępnia darmowe połączenia do Ukrainy i bezpłatne gigabajty

Od 25 lutego w sieci T‑Mobile są bezpłatnie dostępne następujące usługi i rozwiązania:

300 minut (wymiennych na SMS-y) na połączenia międzynarodowe na numery komórkowe i stacjonarne do Ukrainy w taryfach abonamentowych dla klientów indywidualnych i klientów MagentaBIZNES, T‑Mobile na kartę, MIX i Heyah na kartę, oraz klientów biznesowych w taryfach MagentaBIZNES i Jump proFirma.

10 GB w taryfach abonamentowych, T‑Mobile na kartę, T‑Mobile MIX i Heyah na kartę,

automatyczne przedłużenie ważności konta dla Ukrainek i Ukraińców korzystających z Heyah na kartę i T-Mobile na kartę o 100 dni.

Klienci abonamentowi mogą aktywować pakiet darmowych minut i gigabajty na trzy sposoby:

w aplikacji mobilnej „Mój T‑Mobile”,

SMS-owo, wysyłając: SMS o treści UKR300TAK na numer 80008 w przypadku pakietu minut/SMS-ów, SMS o treści UKR10GB na numer 80008 w przypadku pakietu gigabajtów,

za pośrednictwem obsługi klienta pod numerem 602 960 200 (dostępnym również w języku ukraińskim).

Pakiet 300 minut wymiennych na SMS-y do Ukrainy dla użytkowników T‑Mobile na kartę, MIX i Heyah na kartę został włączony automatycznie i jest ważny do 01.03.2022 r. Darmowe 10 GB użytkownicy Heyah na kartę mogą aktywować, wysyłając bezpłatny SMS na numer 80401 o treści UKRAINA, zaś osoby korzystające z T-Mobile na kartę i MIX tę możliwość znajdą w aplikacji „Mój T‑Mobile”. Nazwa pakietu w aplikacji to „10GB w związku z sytuacją na Ukrainie”.

Szczegółowe informacje o usługach są dostępne na stronie t-mobile.pl.

***

Тому з 25 лютого в мережі T‑Mobile будуть безкоштовно доступні такі послуги:

300 хвилин (з можливістю обміну на SMS) на міжнародні дзвінки в Україну на мобільні та стаціонарні номери за контрактним тарифом для фізичних осіб та клієнтів MagentaBIZNES, T‑Mobile na kartę, MIX і Heyah na kartę, а також для бізнес-клієнтів за тарифами MagentaBIZNES та Jump proFirma,

10 ГБ за контрактним тарифом, T‑Mobile na kartę, T‑Mobile MIX та Heyah na kartę,

автоматичне продовження терміну дії мобільного рахунку для громадян України, які використовують Heyah pre-paid і T‑Mobile pre-paid на 100 днів.

Тому з 25 лютого в мережі T‑Mobile будуть безкоштовно доступні такі послуги:

у мобільному додатку «Мój T‑Mobile»,

надсилаючи SMS-повідомлення: SMS з текстом UKR300TAK на номер 80008 (пакет хвилин / SMS), SMS з текстом UKR10GB на номер 80008 (пакет гігабайтів),

телефонуючи до служби підтримки за номером 602 960 200 (доступно також українською мовою).

Пакет 300 хвилин, який можна обміняти на SMS в Україну для користувачів T‑Mobile na kartę, MIX та Heyah na kartę увімкнений автоматично та діє до 1 березня 2022 року. Безкоштовні 10 ГБ користувачі Heyah na kartę можуть активувати надсилаючи безкоштовн SMS на номер 80401 з текстом UKRAINA, а користувачі T‑Mobile na kartę та MIX матимуть таку можливість в додатку «Мój T‑Mobile». Назва пакету в додатку — «10GB w związku z sytuacją na Ukrainie».

Детальна інформація про послуги доступна на сайті t-mobile.pl.