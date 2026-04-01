Sztuczna inteligencja w analityce biznesowej - darmowa konferencja online dla praktyków danych

Wczoraj, 13:02

14 maja 2026 r. GigaCon zaprasza online na konferencję „AI & Business Analytics" – wydarzenie kierowane jest do analityków, specjalistów BI i menedżerów szukających praktycznej wiedzy o AI w biznesie.

Uczenie maszynowe, analiza predykcyjna, cloud data warehouse – brzmi jak buzzwordowy bingo? A jednak to właśnie te narzędzia decydują dziś o przewadze konkurencyjnej firm, które traktują dane poważnie. 14 maja 2026 r. odbędzie się konferencja online „AI & Business Analytics", organizowana przez GigaCon. Wydarzenie poświęcone jest zastosowaniom sztucznej inteligencji w analityce biznesowej – od algorytmów uczenia maszynowego po etykę pracy z danymi.

Czego dotyczy wydarzenie?

Konferencja „AI & Business Analytics" gromadzi ekspertów, praktyków i liderów branży wokół jednego tematu – jak skutecznie wdrażać technologie AI w codziennej pracy z danymi. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów biznesowych, prognozowania trendów rynkowych oraz podejmowania trafniejszych decyzji strategicznych. Wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy i inspiracji dla wszystkich, którzy chcą budować przewagę konkurencyjną w oparciu o dane.

Jakie tematy pojawią się w agendzie?

Zakres tematyczny konferencji obejmuje zarówno zagadnienia strategiczne, jak i praktyczne aspekty wdrożeń. Organizatorzy zapowiadają prezentacje i prelekcje dotyczące m.in.:

  • Nowoczesne podejście do Business Intelligence z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  • Rozwój i implementacja zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego w biznesie
  • Praktyczne zastosowania analizy predykcyjnej w procesach decyzyjnych
  • Etyka i transparentność w analizie danych z wykorzystaniem AI
  • Implementacja narzędzi do wizualizacji danych w analizie biznesowej
  • Rozwiązania typu Cloud Data Warehouse i ich rola w nowoczesnym ekosystemie danych

Do kogo skierowana jest konferencja?

Wydarzenie adresowane jest do szerokiego grona specjalistów związanych z danymi, technologią i strategią biznesową. Poniższa tabela prezentuje główne grupy docelowe wraz z korzyściami z udziału:

Grupa docelowa Dlaczego warto uczestniczyć
Specjaliści ds. analizy danych Nowe metody i narzędzia analityczne oparte na AI
Specjaliści ds. Business Intelligence Nowoczesne podejście do BI z elementami uczenia maszynowego
Specjaliści ds. sztucznej inteligencji Praktyczne case studies z wdrożeń AI w organizacjach
Pracownicy ds. marketingu i sprzedaży Analiza predykcyjna wspierająca decyzje sprzedażowe
Specjaliści IT i przedsiębiorcy Inspiracje i wiedza o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych

Konferencja jest otwarta również dla wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o sztucznej inteligencji i analizie danych w kontekście biznesowym – niezależnie od poziomu zaawansowania.

Co warto zapamiętać przed 14 maja?

Konferencja „AI & Business Analytics" to wydarzenie online, co oznacza możliwość udziału z dowolnego miejsca – bez konieczności podróży. Tematyka obejmuje kluczowe obszary współczesnej analityki: od uczenia maszynowego i analizy predykcyjnej, przez etykę AI, po rozwiązania chmurowe typu Cloud Data Warehouse. Dla specjalistów pracujących z danymi na co dzień to okazja, by skonfrontować własne doświadczenia z wiedzą ekspertów i liderów branży.

Agenda oraz rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia 

Warto zabezpieczyć sobie miejsce już teraz.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym konferencji „AI & Business Analytics".


Ostatnie artykuły:

Twoja strona internetowa rozmawia z AI - czy mówi to, co powinna?



AI, chmura i cybersecurity - cyfrowa rewolucja w bankach. Darmowa konferencja już 21 maja

Kontroler z kamerą na klatce piersiowej - czy to w ogóle legalne?

Wyszukiwarka Google coraz częściej odsyła... do siebie. Narcyzm czy strategia?

350 mln dolarów na AI, które oceni Twój styl jazdy - co to zmienia dla kierowców?

Rejestr Cen Nieruchomości działa od 6 tygodni - co zmienił dla kupujących mieszkania?
