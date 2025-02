Syropy SodaStream do koktajli. Które wybrać?

Znajdź propozycję dla siebie

Saturatory zdobywają coraz większą popularność, ponieważ są proste w użyciu, a jednocześnie pozwalają uzyskać wodę gazowaną, bez generowania ogromnych ilości plastiku czy dużych kosztów. Jeden nabój z saturatora pozwala na wytworzenie 60 litrów gazowanej wody, a korzystanie ze szklanych butelek oznacza, że w Twoim domu pojawia się znacznie mniej plastiku.

Jednak propozycja od SodaStream to nie tylko saturator, nabój z dwutlenkiem węgla i butelka, ale również możliwość zaopatrzenia się w dodatkowe akcesoria, takie jak np. syropy SodaStream. Oferowane są w popularnych smakach takich jak np. Pepsi czy 7UP, ale możesz się również zdecydować na bardziej egzotyczne propozycje, jak np. limonka, grejpfrut czy pomarańcza.





Sam zdecydujesz, jak słodki ma być Twój napój, poprzez dodanie odpowiedniej ilości syropu do butelki czy szklanki z gazowaną wodą. Nie mniej, przy rekomendowanej ilości, butelka syropu wystarczy na przygotowanie 9 litrów słodkiego napoju. To oznacza, że przez długi czas możesz się cieszyć ulubionym smakiem, bez konieczności chodzenia do sklepu i generowania plastikowych butelek.

Dopasuj syrop do sytuacji

W upalne dni możesz przygotować gazowany napój, do którego dodasz liść mięty, kostki lodu i cytrynowy syrop, dzięki czemu zyskasz cudowne orzeźwienie i wspaniały smak. Syropy te dobrze sprawdzą się również podczas przygotowywania mrożonej herbaty czy musujących drinków, które zachwycą gości podczas domówki.

Wśród oferowanych propozycji, znajdziesz również gotowe bazy do przygotowania koktajli, takie jak np. grejpfrut i kwiat bzu, brzoskwinia i imbir, czy ananas i jalapeno. To oznacza, że możesz eksperymentować z różnymi propozycjami, dopóki nie znajdziesz takiej, która spełni Twoje oczekiwania.

Do tej pory często sięgałeś po słodkie, gazowane napoje, co za każdym razem wiązało się z zakupem kolejnej plastikowej butelki? Jeśli nie chcesz rezygnować z ulubionych smaków, a jednocześnie chcesz zatroszczyć się o środowisko, wystarczy nabyć syrop o smaku Coli, Mirindy czy izotonika.

Jak dodać syrop do wody?

Stworzenie smakowych napojów jest niezwykle proste, jeśli tylko będziesz stosował się do kolejnych kroków:

uzupełnił butelkę wodą i umieść w saturatorze, aby ją nagazować, dodaj odpowiednią ilość syropu do wody z bąbelkami, delikatnie wymieszaj, aby koncentrat dobrze się połączył z wodą.

Na opakowaniu syropu znajdziesz rekomendowaną ilość na każdy litr wody, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyś przygotował ją według własnych preferencji. Jeśli dodasz mniej syropu, smak będzie mniej intensywny, w przypadku dodania większej jego ilości, uzyskany napój będzie miał nie tylko wyrazisty smak, ale również będzie słodszy. Takie swobodne eksperymentowanie z ilością syropu pozwoli na znalezienie odpowiedniego połączenia, a specjalnie zaprojektowana nakrętka ułatwi jego dozowanie.

Foto: Pexels, treść: materiał partnera