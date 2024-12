Święta w górach 2024: Wzrost cen o 20 proc. i duże zaskoczenie w Zakopanem

Święta w górach 2024: Zakopane kontra reszta Polski

Tegoroczny sezon zimowy przynosi spore zaskoczenie - Zakopane, dotychczas uważane za jeden z droższych kierunków, oferuje noclegi o połowę tańsze niż w ubiegłym roku - wynika z analizy rankomat.pl, w której eksperci porównali, jak zmieniły się w ciągu roku ceny noclegów ze śniadaniem w polskich i zagranicznych kurortach górskich.

Za 6 noclegów ze śniadaniem w hotelu 3-gwiazdkowym para zapłaci 2520 zł, co stanowi spadek aż o 53% w porównaniu z rokiem 2023.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w pozostałych polskich kurortach.

W Szklarskiej Porębie ceny wzrosły o 19%, osiągając poziom 2830 zł za podobny pakiet.

Najdrożej jest w Szczyrku, gdzie za świąteczny pobyt dla pary trzeba zapłacić 4140 zł - to aż o 29% więcej niż przed rokiem.

Kwatery prywatne: Tańsza alternatywa z pułapką cenową

Turyści szukający oszczędności tradycyjnie kierują wzrok w stronę kwater prywatnych. Tu jednak również czekają niespodzianki.

O ile w Zakopanem ceny utrzymały się na poziomie z poprzedniego roku (1800 zł), o tyle w pozostałych miejscowościach odnotowano znaczące podwyżki.

W Szczyrku trzeba wydać 2280 zł i jest to więcej o 36% niż w ubiegłym roku.

Największy wzrost widoczny jest w Szklarskiej Porębie, gdzie noclegi dla dwóch osób kosztują 2378 zł za 6 nocy - to aż o 62% więcej niż rok temu.

Mimo to kwatery prywatne wciąż pozostają atrakcyjną alternatywą, oferując ceny nawet o połowę niższe od hoteli 3-gwiazdkowych

Zagranica: Luksus w cenie złota

Dla miłośników alpejskiego klimatu i rozbudowanej infrastruktury narciarskiej naturalnymi kierunkami są Austria i Włochy. Jednak za komfort trzeba słono zapłacić.

W Livigno, nazywanym europejską stolicą narciarską, ceny hoteli wzrosły o 43%, osiągając poziom 12 000 zł za 6 dni. Kwatery prywatne, choć tańsze (8933 zł), również odnotowały znaczący wzrost - o 32%.

W austriackim Kitzbuhel ceny hotelowe utrzymały się na poziomie zbliżonym do włoskiego kurortu, ale prawdziwy szok przeżyją turyści szukający kwater prywatnych - wzrost o 76% oznacza wydatek rzędu 8462 zł.

Czechy: Rozsądna alternatywa?

Coraz więcej Polaków odkrywa uroki czeskich kurortów, doceniając nie tylko niższe ceny, ale także mniejsze zatłoczenie i dobrą infrastrukturę.

Najbardziej prestiżowy Szpindlerowy Młyn oferuje noclegi hotelowe za 4361 zł, podczas gdy w Harrachovie zapłacimy o 500 zł mniej.

Najtaniej jest w Rokytnicach nad Jizerou, gdzie ceny są niższe o prawie 1400 zł.

We wszystkich 3 miejscach za kwaterę prywatną w okresie świąteczno-noworocznym trzeba wydać około 2800 zł.

Ceny wahają się w zależności od terminu i dostępności bazy noclegowej. Ubiegłoroczna analiza rankomat.pl wykazała, że bliżej terminu hotele wyprzedają miejsca nawet za 2 razy mniej niż w przypadku wcześniejszej rezerwacji. Jednak z decyzją o wakacjach w czasie świąteczno-noworocznym nie warto czekać. Kilka miesięcy wcześniej to najlepszy okres na rezerwacje. Potem czeka nas już tylko żmudne polowanie i porównywanie.

Praktyczne wskazówki: Jak zaplanować budżet?

Planując świąteczny wyjazd w góry, należy uwzględnić nie tylko koszty noclegów, ale także dodatkowe wydatki, z których dosyć znaczący mogą stanowić....

Skipassy

W większości popularnych kurortów narciarskich za granicą ceny skipassów w okresie świąteczno-noworocznym (24 grudnia-6 stycznia) są o kilkanaście złotych wyższe niż w pozostałej części sezonu.

W Czechach za 4-dniowy karnet w dniach 29 grudnia-2 stycznia osoba dorosła zapłaci około 650 zł, a dziecko około 500 zł.

Nawet dwukrotnie więcej skipassy kosztują w Alpach.

We Włoszech osoba dorosła za 4-dniowy karnet w okresie 29 grudnia-2 stycznia będzie musiała zapłacić od około 1 000 zł, a dziecko około 600 zł.

Z kolei w Austrii ceny 4-dniowych skipassów w tym samym terminie wynoszą od około 1 200 zł dla dorosłych narciarzy, a od około 600 zł dla dzieci.

Oczywiście w planach wyjazdowych należy także uwzględnić transport i wyżywienie: szczególnie w okresie świątecznym ceny w restauracjach są wyższe

Eksperci zalecają uwzględnienie następujących aspektów wyjazdu:

Wcześniejsza rezerwacja: Często pozwala uzyskać lepsze ceny

Pakiety all-inclusive vs organizacja własna: Warto porównać koszty całkowite

Ubezpieczenie - kluczowy element, choć często pomijany w budżecie - najlepiej z rozszerzonym zakresem: Szczególnie ważne w okresie świąteczno-sylwestrowym

Rezerwa finansowa: Na nieprzewidziane wydatki i atrakcje

Doliczając do tych wydatków koszt wyżywienia oraz dojazdu wychodzi na to, że za wyjazd świąteczno-noworoczny para zapłaci od kilku tysięcy złotych w Polsce i Czechach do kilkunastu tysięcy złotych na austriackich i włoskich stokach.

Koszt wyjazdu może jednak mocno wzrosnąć, jeśli wyrządzimy komuś krzywdę na stoku, zniszczymy mu drogi sprzęt lub jeśli potrzebny będziemy potrzebować śmigłowiec, do akcji ratunkowej. Warto się przed tym zabezpieczyć.

Na włoskich stokach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest wręcz obowiązkowe. Podczas sylwestrowej zabawy szczególnie przydatna może okazać się także klauzula alkoholowa. Ubezpieczenie narciarskie z OC i klauzulą alkoholową kosztuje nawet tylko 44 zł za tydzień dla dwóch osób - podkreśla Magdalena Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl.

Metodologia analizy

W analizie porównano najtańsze oferowane noclegi dla dwóch osób w terminie 26.12.2024-01.01.2025 na platformie booking.com w wybranych miejscowościach w hotelach 3-gwiazdkowych oraz kwaterach prywatnych wraz ze śniadaniem. Ceny sprawdzono 27.11.2023 oraz 27.11.2024.

Foto: Freepik