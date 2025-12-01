Sprzedaż pożyczek ratalnych i gotówkowych wzrosła w Polsce w październiku 2025

W skrócie:

Więcej pożyczek ratalnych udzielonych w X 2025

Wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych rok do roku

Wyższa wartość finansowania w sektorze pozabankowym

Dane dotyczą klientów indywidualnych w Polsce

Dlaczego to ważne?

Rynek pożyczek pozabankowych w Polsce obsługuje rocznie miliony konsumentów, a miesięczne wolumeny sprzedaży sięgają kilkuset tysięcy umów. Wzrost liczby i wartości udzielanych pożyczek oznacza większą dostępność finansowania dla osób, które nie korzystają z kredytów bankowych lub mają ograniczony dostęp do tradycyjnych produktów finansowych. Może to przełożyć się na wzrost zadłużenia gospodarstw domowych oraz zmiany w strukturze zobowiązań finansowych Polaków.

Zaskakującym elementem jest jednoczesny wzrost zarówno liczby, jak i wartości pożyczek ratalnych oraz gotówkowych, co wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na szybkie źródła finansowania poza sektorem bankowym. Warto zauważyć, że rynek ten jest szczególnie istotny dla osób o niższej zdolności kredytowej lub potrzebujących środków na nieprzewidziane wydatki.

Ile wzrosła sprzedaż pożyczek ratalnych w Polsce?

W październiku 2025 instytucje pożyczkowe udzieliły więcej pożyczek ratalnych niż rok wcześniej. Choć dokładne liczby nie zostały podane, komunikat potwierdza wyraźny wzrost zarówno liczby, jak i wartości tych produktów. Pożyczki ratalne (dawniej celowe) stanowią coraz większy udział w całkowitej sprzedaży sektora pozabankowego.

Wzrost ten może być efektem rosnącego zainteresowania konsumentów rozłożeniem spłaty zobowiązań na raty. Dla wielu klientów to wygodniejsza forma finansowania większych wydatków niż klasyczna pożyczka gotówkowa.

Jak zmieniła się liczba pożyczek gotówkowych?

Liczba udzielonych pożyczek gotówkowych również wzrosła w porównaniu z październikiem 2024 roku. Instytucje pozabankowe odnotowały większe zainteresowanie tym produktem ze strony klientów indywidualnych. Wzrost dotyczy zarówno liczby umów, jak i wartości udzielonego finansowania.

Pożyczki gotówkowe są popularnym rozwiązaniem dla osób potrzebujących szybkiego dostępu do środków na dowolny cel. Zwiększone zapotrzebowanie może wynikać z sezonowych wydatków lub trudniejszej sytuacji ekonomicznej części gospodarstw domowych.

"Wzrost sprzedaży pożyczek ratalnych i gotówkowych pokazuje, że klienci indywidualni coraz częściej korzystają z oferty instytucji pozabankowych jako alternatywy dla kredytów bankowych." – Biuro Informacji Kredytowej

Kto korzysta z pożyczek pozabankowych w Polsce?

Z oferty firm pożyczkowych korzystają głównie osoby indywidualne, które nie mogą uzyskać kredytu bankowego lub preferują szybszą procedurę przyznania środków. Sektor pozabankowy obsługuje szerokie spektrum klientów – od osób młodych, przez rodziny, aż po seniorów.

Firmy te często oferują uproszczone procedury oceny zdolności kredytowej oraz elastyczne warunki spłaty. Dzięki temu są dostępne także dla osób o nieregularnych dochodach lub z historią kredytową uniemożliwiającą uzyskanie kredytu bankowego.

Jakie są konsekwencje wzrostu wartości finansowania?

Wyższa wartość udzielonych pożyczek oznacza większy przepływ środków na rynku pozabankowym. Może to prowadzić do zwiększenia zadłużenia gospodarstw domowych oraz wyższego ryzyka niewypłacalności części klientów.

Z drugiej strony, łatwiejszy dostęp do finansowania pozwala wielu osobom pokryć pilne wydatki lub sfinansować większe zakupy bez konieczności długotrwałego odkładania środków. Sektor pozabankowy pełni więc ważną rolę uzupełniającą wobec tradycyjnej bankowości.

"Obserwujemy rosnącą rolę firm pożyczkowych w zapewnianiu płynności finansowej polskim gospodarstwom domowym." – Biuro Informacji Kredytowej

Czy wzrost dotyczy całego rynku pozabankowego?

Dane dotyczą przede wszystkim firm specjalizujących się w obsłudze klientów indywidualnych na rynku polskim. Wzrost sprzedaży odnotowano zarówno w segmencie pożyczek ratalnych, jak i gotówkowych.

Sektor pozabankowy obejmuje kilkaset aktywnych podmiotów działających na terenie całego kraju. Zmiany obserwowane w październiku 2025 mogą mieć wpływ na całą branżę oraz politykę kredytową firm działających poza sektorem bankowym.

Warto zapamiętać:

Liczba pożyczek ratalnych wzrosła rok do roku

Zwiększyła się także wartość udzielonego finansowania

Wzrost dotyczy zarówno produktów ratalnych, jak i gotówkowych

Dane obejmują sektor pozabankowy w Polsce

Zjawisko wpływa na strukturę zadłużenia gospodarstw domowych

Podsumowanie: Dane dotyczące wzrostu sprzedaży pożyczek ratalnych i gotówkowych opierają się na analizie Biura Informacji Kredytowej za październik 2025 roku. Porównanie obejmuje analogiczny okres roku poprzedniego oraz skupia się na klientach indywidualnych korzystających z usług instytucji pozabankowych.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej