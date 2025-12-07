Sprawa Olgi Malinkiewicz: 13 mln zasięgu i 195 tys. interakcji w 5 dni

W skrócie:

13 mln zasięgu w 5 dni

195,4 tys. interakcji w social media

85% treści pochodzi z platform społecznościowych

Tylko 77 publikacji w mediach online

19,5% komentarzy wyraża złość

Brak publikacji w prasie i telewizji

Dlaczego to ważne?

Sprawa dotyczy potencjalnie milionów Polaków zainteresowanych rozwojem krajowych technologii oraz każdego przedsiębiorcy rozważającego pozyskanie inwestorów. Konflikt ujawnił głębokie frustracje społeczne związane z brakiem ochrony innowacyjnych projektów w Polsce. Co druga osoba w wieku powyżej 15 lat mogła zetknąć się z informacjami o sprawie.

To pierwszy przypadek w 2025 roku, w którym temat technologiczny osiągnął tak masowy zasięg organiczny niemal wyłącznie w kanałach społecznościowych. W ciągu zaledwie 5 dni dyskusja wywołała 195,4 tys. interakcji, co oznacza średnio ponad 39 tys. dziennie. Dla porównania, klasyczne media zainteresowały się sprawą marginalnie – zaledwie 77 publikacji online i dwa materiały radiowe.

Jakie narracje dominują w dyskusji o Malinkiewicz?

Eksperci IMM wyróżnili trzy główne wątki w komentarzach internautów.

Pierwszy przedstawia Olgę Malinkiewicz jako bohaterkę narodową i symbol polskiej innowacyjności. Użytkownicy porównują ją do „superwoman", podkreślają determinację i masowo deklarują finansowe wsparcie. W sieci przeważa przekonanie, że naukowczyni walczy nie tylko o własną firmę, lecz o przyszłość polskiej technologii.

Druga narracja atakuje środowisko biznesowe. Komentujący określają działania inwestorów jako manipulacyjne i zagrażające projektowi Saule Technologies. Publiczne wystąpienie jednego z nich zostało ocenione jako kompromitujące i interpretowane jako próba przejęcia kontroli nad spółką i patentami na ogniwa perowskitowe. Wpisy pełne są mocnych słów i porównań do gangsterskich metod.

Trzeci wątek obwinia instytucje państwowe. Według komentujących, państwo nie potrafi chronić strategicznych technologii. Internauci piszą o układzie zamkniętym, braku wsparcia dla innowatorów i wezwaniach do interwencji służb. Padają pytania, czy Polska w ogóle jest miejscem bezpiecznym dla rozwoju projektów technologicznych.

Gdzie najbardziej dyskutowano o sprawie?

Ponad 85% wszystkich publikowanych treści pochodzi z mediów społecznościowych.

YouTube wygenerował najwięcej interakcji – ponad 113,6 tys. reakcji, komentarzy i udostępnień. Drugim najaktywniejszym kanałem był X (dawniej Twitter) z prawie 45 tys. interakcji i 255 postami wzmiankującymi sprawę. Na platformie tej koncentrowała się najbardziej merytoryczna dyskusja, w tym wypowiedzi influencerów naukowych, takich jak Maciej Kawecki i Tomasz Rożek.

W klasycznych mediach temat pojawił się marginalnie. W ciągu 5 dni ukazało się tylko 77 publikacji na portalach internetowych, najwięcej na wnp.pl, money.pl, dziennikpolski24.pl i gazetakrakowska.pl. Żaden materiał nie pojawił się w prasie ani telewizji, a jedynie dwa w Polskim Radiu Kraków.

Jakie emocje wyrażali komentujący?

Dominującą reakcją była złość, która pojawiła się w 19,5% wpisów.

Kolejne najczęściej rejestrowane emocje to smutek (12,4%) oraz zaskoczenie (11,6%), wskazujące na poczucie rozczarowania i niedowierzania wśród odbiorców. Szczególnie uderzająca była spontaniczność reakcji – użytkownicy masowo deklarowali wsparcie finansowe, organizowali zbiórki i wzywali do interwencji państwa.

Według Tomasza Lubienieckiego, kierownika Działu Raportów Medialnych w IMM, emocjonalne tematy wyjątkowo łatwo rozprzestrzeniają się w social mediach, a dodatkowym paliwem jest tutaj oddolna krytyka systemu i poczucie, że instytucje zawodzą w ochronie nauki. Stanowczy i konfrontacyjny styl prowadzenia wywiadu przez Krzysztofa Stanowskiego mógł istotnie wpływać na temperaturę dyskusji.

Warto zapamiętać:

Temat osiągnął viralowy charakter organicznie, bez wsparcia tradycyjnych mediów ani kampanii reklamowych.

Dyskusja koncentruje się nie tylko na konflikcie biznesowym, ale szeroko na systemowej niezdolności państwa do ochrony innowacji.

Wysoka emocjonalność komentarzy (złość, smutek, zaskoczenie) świadczy o głębokiej frustracji społecznej wobec polskiego ekosystemu innowacji.

YouTube i X stały się głównymi platformami debaty publicznej, zastępując klasyczne media w pełnieniu funkcji kontrolnej.

Sprawa ujawniła zapotrzebowanie na państwową interwencję w ochronę strategicznych technologii przed agresywnymi przejęciami.

Podsumowując, sprawa Olgi Malinkiewicz stała się symbolem szerszych problemów polskiego ekosystemu innowacji. Analiza obejmowała przekazy w polskiej prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych i social mediach w dniach 27 listopada – 1 grudnia 2025 roku.

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów