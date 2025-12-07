Sprawa Olgi Malinkiewicz: 13 mln zasięgu i 195 tys. interakcji w 5 dni

Wywiad Olgi Malinkiewicz w Kanale Zero wywołał burzę w internecie – w ciągu 5 dni temat osiągnął niemal 13 mln zasięgu i 195,4 tys. interakcji w mediach społecznościowych. Według analizy IMM, o sytuacji mogła dowiedzieć się co druga osoba w Polsce powyżej 15. roku życia. Konflikt z inwestorem uruchomił lawinę komentarzy, spontaniczne zbiórki finansowe i falę krytyki zarówno wobec środowiska biznesowego, jak i instytucji państwowych.
W skrócie:
Sprawa dotyczy potencjalnie milionów Polaków zainteresowanych rozwojem krajowych technologii oraz każdego przedsiębiorcy rozważającego pozyskanie inwestorów. Konflikt ujawnił głębokie frustracje społeczne związane z brakiem ochrony innowacyjnych projektów w Polsce. Co druga osoba w wieku powyżej 15 lat mogła zetknąć się z informacjami o sprawie.
To pierwszy przypadek w 2025 roku, w którym temat technologiczny osiągnął tak masowy zasięg organiczny niemal wyłącznie w kanałach społecznościowych. W ciągu zaledwie 5 dni dyskusja wywołała 195,4 tys. interakcji, co oznacza średnio ponad 39 tys. dziennie. Dla porównania, klasyczne media zainteresowały się sprawą marginalnie – zaledwie 77 publikacji online i dwa materiały radiowe.
Eksperci IMM wyróżnili trzy główne wątki w komentarzach internautów.
Pierwszy przedstawia Olgę Malinkiewicz jako bohaterkę narodową i symbol polskiej innowacyjności. Użytkownicy porównują ją do „superwoman", podkreślają determinację i masowo deklarują finansowe wsparcie. W sieci przeważa przekonanie, że naukowczyni walczy nie tylko o własną firmę, lecz o przyszłość polskiej technologii.
Druga narracja atakuje środowisko biznesowe. Komentujący określają działania inwestorów jako manipulacyjne i zagrażające projektowi Saule Technologies. Publiczne wystąpienie jednego z nich zostało ocenione jako kompromitujące i interpretowane jako próba przejęcia kontroli nad spółką i patentami na ogniwa perowskitowe. Wpisy pełne są mocnych słów i porównań do gangsterskich metod.
Trzeci wątek obwinia instytucje państwowe. Według komentujących, państwo nie potrafi chronić strategicznych technologii. Internauci piszą o układzie zamkniętym, braku wsparcia dla innowatorów i wezwaniach do interwencji służb. Padają pytania, czy Polska w ogóle jest miejscem bezpiecznym dla rozwoju projektów technologicznych.
Ponad 85% wszystkich publikowanych treści pochodzi z mediów społecznościowych.
YouTube wygenerował najwięcej interakcji – ponad 113,6 tys. reakcji, komentarzy i udostępnień. Drugim najaktywniejszym kanałem był X (dawniej Twitter) z prawie 45 tys. interakcji i 255 postami wzmiankującymi sprawę. Na platformie tej koncentrowała się najbardziej merytoryczna dyskusja, w tym wypowiedzi influencerów naukowych, takich jak Maciej Kawecki i Tomasz Rożek.
W klasycznych mediach temat pojawił się marginalnie. W ciągu 5 dni ukazało się tylko 77 publikacji na portalach internetowych, najwięcej na wnp.pl, money.pl, dziennikpolski24.pl i gazetakrakowska.pl. Żaden materiał nie pojawił się w prasie ani telewizji, a jedynie dwa w Polskim Radiu Kraków.
Dominującą reakcją była złość, która pojawiła się w 19,5% wpisów.
Kolejne najczęściej rejestrowane emocje to smutek (12,4%) oraz zaskoczenie (11,6%), wskazujące na poczucie rozczarowania i niedowierzania wśród odbiorców. Szczególnie uderzająca była spontaniczność reakcji – użytkownicy masowo deklarowali wsparcie finansowe, organizowali zbiórki i wzywali do interwencji państwa.
Według Tomasza Lubienieckiego, kierownika Działu Raportów Medialnych w IMM, emocjonalne tematy wyjątkowo łatwo rozprzestrzeniają się w social mediach, a dodatkowym paliwem jest tutaj oddolna krytyka systemu i poczucie, że instytucje zawodzą w ochronie nauki. Stanowczy i konfrontacyjny styl prowadzenia wywiadu przez Krzysztofa Stanowskiego mógł istotnie wpływać na temperaturę dyskusji.
Podsumowując, sprawa Olgi Malinkiewicz stała się symbolem szerszych problemów polskiego ekosystemu innowacji. Analiza obejmowała przekazy w polskiej prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych i social mediach w dniach 27 listopada – 1 grudnia 2025 roku.
Źródło: Instytut Monitorowania Mediów
