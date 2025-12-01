Spadające ceny najmu mimo utrzymujących się kosztów kredytów w Polsce

W skrócie:

Warszawa pozostaje najdroższym miastem dla najemców, ale koszt wynajmu spadł poniżej 80 zł za m2.

Ceny najmu w większości miast są korzystniejsze niż w poprzednich miesiącach, choć wyższe niż rok temu.

Kredyty mieszkaniowe wciąż są droższe niż najem - różnica miesięcznych kosztów przekracza 1000 zł w większości miejsc.

Tylko w dwóch miastach koszt kredytu jest niższy niż wydatki na najem mieszkania.

Zaleca się posiadanie polisy ubezpieczeniowej dla osób wynajmujących mieszkania – koszt to około 100 zł rocznie.

W ostatnim czasie zaobserwowano obniżkę cen najmu mieszkań w Polsce, co wiąże się ze znalezieniem lokali przez studentów i inną dynamiką popytu. Najważniejszą kwestią jest to, że spadki cen najmu nie przekładają się na tańsze kredyty mieszkaniowe – nadal są one kosztowniejsze dla nabywców niż wynajem, co wpływa na decyzje dotyczące rynku nieruchomości.

Dlaczego warszawski rynek najmu wciąż jest najdroższy?

Warszawa pozostaje liderem pod względem kosztów najmu, choć ceny obniżyły się do poziomu poniżej 80 zł za metr kwadratowy. To efekt zrównoważenia popytu i podaży, jednak czynniki takie jak centralizacja usług i dostępność pracy dalej utrzymują ceny na wyższym poziomie niż w innych miastach.

Jak wyjaśnić paradoks spadających cen najmu przy droższych kredytach?

Choć stopy procentowe zostały obniżone, kredyty mieszkaniowe wciąż generują wyższe miesięczne koszty niż wynajem mieszkań. To wynika z innych elementów oprocentowania oraz kosztów dodatkowych. Wpływa to na decyzje Polaków, którzy często wybierają wynajem, mimo że jest on droższy niż rok temu.

- Podaż mieszkań na wynajem wyraźnie spada, co widać po liczbie ogłoszeń. W październiku pojawiło się łącznie 26,8 tys. nowych unikalnych ofert najmu w 17 analizowanych przez nas miastach, podczas gdy we wrześniu było ich 36,5 tys. Oznacza to mocny spadek o 26,5% m/m po bardzo intensywnym wrześniu. Jednocześnie w ujęciu rok do roku liczba nowych ofert była praktycznie taka sama (–0,1% r/r), co sugeruje, że obserwujemy raczej sezonowe domknięcie „szczytu studenckiego”, a nie strukturalne kurczenie się podaży - komentuje Anton Bubiel, prezes Rentier.io.

Kluczowe dane:

Warszawa - koszt najmu poniżej 80 zł/m2

Różnica kosztu kredytu i najmu przekracza 1000 zł miesięcznie w większości miast

Tylko 2 miasta z niższym kosztem kredytu od najmu

Koszt polisy ubezpieczeniowej dla najemcy to około 100 zł rocznie

Podsumowując: Rynek najmu mieszkań w Polsce wykazuje tendencję spadkową cen, co jest korzystne dla najemców, jednak koszty kredytów pozostają wysokie i w większości miast przewyższają wydatki na najem. W aktualnej sytuacji warto rozważyć zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej.

Foto: Freepik