Solana zyskuje na znaczeniu, a Google wchodzi do świata blockchain

Rynek kryptowalut pozostaje w fazie konsolidacji, a kapitalizacja całego sektora spadła poniżej 4 bilionów dolarów. Na tym tle wyróżniła się Solana, której kurs wzrósł o 17%. Równocześnie Google ogłosiło uruchomienie własnego rozwiązania blockchainowego. Jak te wydarzenia mogą zmienić układ sił w świecie aktywów cyfrowych?
Sierpień zakończył się względnie spokojnie dla całego sektora. Bitcoin stracił w skali tygodnia 0,8%, podczas gdy Ethereum zyskało 5,7%, notując lepszy wynik niż indeks S&P 500 (1,8%) czy złoto (2%).
– Inwestorzy powinni szczególnie uważnie obserwować kursy we wrześniu, który – obok sierpnia – historycznie bywał miesiącem spadkowym dla Bitcoina. Kluczowe pozostaje także zachowanie wskaźnika ETH/BTC – mówi Natalia Kosińska z Binance Poland.
Solana wyróżniła się na tle innych projektów, stając się jednym z głównych tematów minionego tygodnia.
Wzrost zainteresowania Solaną znajduje potwierdzenie w planach instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych. Ogłoszono kilka projektów związanych ze skarbcami opartymi na tym blockchainie:
Tak duża aktywność inwestorów instytucjonalnych wskazuje na rosnące postrzeganie Solany jako alternatywy wobec Ethereum – zwłaszcza w kontekście skalowalności i szybkości transakcji.
Najgłośniejszym wydarzeniem tygodnia było ogłoszenie przez Google nowego projektu blockchainowego – Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Rozwiązanie jest tworzone z myślą o zastosowaniach instytucjonalnych, takich jak:
Obecnie GCUL działa w prywatnym testnecie, a Google prowadzi pilotaż wspólnie z CME Group. Szerzej zakrojone testy mają ruszyć w drugiej połowie 2025 r., natomiast pełne wdrożenie zaplanowano na 2026 r.
Informacja ta pochodzi z materiałów przygotowanych przez Binance Research i została szeroko odnotowana w branży technologicznej.
Równolegle do wydarzeń w branży blockchain amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły tydzień na plusie. Wpłynęły na to m.in.:
Osłabienie dolara wsparło inne waluty oraz surowce – złoto i ropa zyskały odpowiednio 2% i 1%, a rentowności obligacji skarbowych spadły o 0,9%.
Choć Solana i Google przyciągają uwagę, warto zwrócić uwagę na ryzyka i wyzwania stojące przed rynkiem:
Warto także zauważyć, że historycznie wrzesień bywał miesiącem trudnym dla Bitcoina, co może przełożyć się na cały rynek aktywów cyfrowych.
Miniony tydzień pokazał dwa główne kierunki rozwoju rynku kryptowalut: z jednej strony rosnące zainteresowanie Solaną i związane z nią inicjatywy inwestycyjne, z drugiej – wejście Google w obszar blockchain poprzez projekt GCUL. Oba zjawiska mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie kryptowalut i technologii rozproszonego rejestru w najbliższych latach.
Foto: Freepik
Polecamy:
Praca w IT
|
Tanie loty
|
Bukmacherzy
|
Recepta online
|
Multilac Baby
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Fałszywe przyciski POBIERZ - nowa metoda wyłudzania danych płatniczych
|
fot. cyberrescue
|
fot. shutterstock.com
|
|
fot. rawpixel.com
|
fot. Pexels
|
fot. Pexels
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.