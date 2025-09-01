Solana zyskuje na znaczeniu, a Google wchodzi do świata blockchain

Wczoraj, 19:05

Rynek kryptowalut pozostaje w fazie konsolidacji, a kapitalizacja całego sektora spadła poniżej 4 bilionów dolarów. Na tym tle wyróżniła się Solana, której kurs wzrósł o 17%. Równocześnie Google ogłosiło uruchomienie własnego rozwiązania blockchainowego. Jak te wydarzenia mogą zmienić układ sił w świecie aktywów cyfrowych?

Konsolidacja na rynku kryptowalut

Sierpień zakończył się względnie spokojnie dla całego sektora. Bitcoin stracił w skali tygodnia 0,8%, podczas gdy Ethereum zyskało 5,7%, notując lepszy wynik niż indeks S&P 500 (1,8%) czy złoto (2%).

– Inwestorzy powinni szczególnie uważnie obserwować kursy we wrześniu, który – obok sierpnia – historycznie bywał miesiącem spadkowym dla Bitcoina. Kluczowe pozostaje także zachowanie wskaźnika ETH/BTC – mówi Natalia Kosińska z Binance Poland.

Solana wyróżniła się na tle innych projektów, stając się jednym z głównych tematów minionego tygodnia.

Solana i nowe inicjatywy inwestycyjne

Solana zyskuje na znaczeniu, a Google wchodzi do świata blockchain

Wzrost zainteresowania Solaną znajduje potwierdzenie w planach instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych. Ogłoszono kilka projektów związanych ze skarbcami opartymi na tym blockchainie:

  • Sharps Technology pozyskało 400 mln USD na skarbiec w Solanie, przy wsparciu m.in. ParaFi, Pantera i FalconX
  • Galaxy Digital, Multicoin Capital i Jump Crypto planują utworzenie skarbca o wartości 1 mld USD poprzez przejęcie spółki giełdowej, przy doradztwie Cantor Fitzgerald
  • Pantera Capital przygotowuje się do zebrania 1,25 mld USD na inwestycje skoncentrowane wokół Solany

Tak duża aktywność inwestorów instytucjonalnych wskazuje na rosnące postrzeganie Solany jako alternatywy wobec Ethereum – zwłaszcza w kontekście skalowalności i szybkości transakcji.

Google Cloud Universal Ledger – krok big techu w stronę krypto

Najgłośniejszym wydarzeniem tygodnia było ogłoszenie przez Google nowego projektu blockchainowego – Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Rozwiązanie jest tworzone z myślą o zastosowaniach instytucjonalnych, takich jak:

  • płatności i rozliczenia
  • tokenizacja aktywów
  • depozyty zabezpieczające i ich rozliczanie

Obecnie GCUL działa w prywatnym testnecie, a Google prowadzi pilotaż wspólnie z CME Group. Szerzej zakrojone testy mają ruszyć w drugiej połowie 2025 r., natomiast pełne wdrożenie zaplanowano na 2026 r.

Informacja ta pochodzi z materiałów przygotowanych przez Binance Research i została szeroko odnotowana w branży technologicznej.

Globalne rynki finansowe a krypto

Równolegle do wydarzeń w branży blockchain amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły tydzień na plusie. Wpłynęły na to m.in.:

  • oczekiwania obniżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu
  • lepsze od prognoz wyniki finansowe spółki Nvidia
  • rewizja wzrostu PKB USA z 3% do 3,3%

Osłabienie dolara wsparło inne waluty oraz surowce – złoto i ropa zyskały odpowiednio 2% i 1%, a rentowności obligacji skarbowych spadły o 0,9%.

Z drugiej strony

Choć Solana i Google przyciągają uwagę, warto zwrócić uwagę na ryzyka i wyzwania stojące przed rynkiem:

  • Konkurencja technologiczna – Solana wciąż mierzy się z problemami technicznymi i presją ze strony Ethereum czy nowych projektów warstwy 1
  • Zależność od inwestorów instytucjonalnych – wzrost wartości tokena może być krótkotrwały, jeśli zainteresowanie dużych funduszy osłabnie
  • Big tech a decentralizacja – wejście takich firm jak Google budzi pytania o to, czy blockchain zachowa swój zdecentralizowany charakter, czy stanie się narzędziem kontrolowanym przez korporacje

Warto także zauważyć, że historycznie wrzesień bywał miesiącem trudnym dla Bitcoina, co może przełożyć się na cały rynek aktywów cyfrowych.

Podsumowanie

Miniony tydzień pokazał dwa główne kierunki rozwoju rynku kryptowalut: z jednej strony rosnące zainteresowanie Solaną i związane z nią inicjatywy inwestycyjne, z drugiej – wejście Google w obszar blockchain poprzez projekt GCUL. Oba zjawiska mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie kryptowalut i technologii rozproszonego rejestru w najbliższych latach.

Foto: Freepik



Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:

fot. cyberrescue


Fałszywe przyciski POBIERZ - nowa metoda wyłudzania danych płatniczych

fot. shutterstock.com


Inwestowanie po 40-tce: mit czy realna możliwość budowania kapitału?



Polska marnuje fundusze UE na klimat. Zostały 3 lata na wykorzystanie

fot. rawpixel.com


Cztery filary udanej ekspansji e-sklepów - tak polskie firmy zdobywają rynki

fot. Pexels


Czy Bitcoin nadal wyznacza trendy na rynku krypto?

fot. Pexels


NFT umarły, a memecoiny królują? Co teraz kręci internetowych inwestorów
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

Autobaza.pl Historia Pojazdu

© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.