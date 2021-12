SMS od Netflixa? Uwaga to oszustwo!

Otrzymujesz wiadomość SMS, w którym znajduje się link do fałszywej strony Netflix. Aby zmienić adres rozliczeniowy, na samym początku należy podać dane logowania do Netflixa, a następnie zaktualizować metodę płatności, wpisując dane karty płatniczej. W ten sposób przestępca otrzymuje dostęp do naszych pieniędzy.

Netflix nigdy nie wysyła SMSów!

- Pierwszy raz widzimy sytuację, gdzie oszuści wykorzystują wizerunek Netflixa do wysyłania SMSów. Zazwyczaj były to kampanie e-mailowe - mówi Dominika Szewczyk z CyberRescue.



Gdy otrzymujemy takie SMSy, zawsze skontaktujmy się z podmiotem, który wysłała wiadomość. Jeżeli okaże się, że jest to oszustwo, SMSa usuńmy, a nadawcę zablokujmy. Natomiast jeżeli podaliśmy swoje dane do karty płatniczej, natychmiast zadzwońmy do banku, aby zablokować kartę płatniczą.