Skup nieruchomości - szybka alternatywa dla tradycyjnej sprzedaży mieszkań i domów

Na czym polega skup nieruchomości?

Skup nieruchomości to usługa polegająca na bezpośrednim zakupie nieruchomości przez firmę inwestycyjną. W przeciwieństwie do klasycznej sprzedaży, gdzie sprzedający musi czekać na indywidualnego nabywcę, tutaj stroną transakcji jest firma, która:

dokonuje szybkiej wyceny – zazwyczaj w 24 godziny,

kupuje nieruchomość za gotówkę ,

przejmuje wszystkie formalności związane z transakcją,

finalizuje sprzedaż u notariusza.

Dzięki temu właściciel nieruchomości nie musi martwić się o przygotowanie lokalu, remont, czy nawet zadłużenie – większość firm skupujących przyjmuje również mieszkania z obciążeniami prawnymi.

Kiedy skup nieruchomości to dobre rozwiązanie?

Z usług skupu korzystają różne grupy sprzedających – od osób prywatnych po przedsiębiorców. Najczęściej są to osoby, które:

muszą szybko zdobyć gotówkę – np. na spłatę kredytu lub długów,

odziedziczyły nieruchomość i nie chcą zajmować się jej utrzymaniem,

nie mają czasu lub środków na remont ,

sprzedają lokal z lokatorami lub współwłasnością ,

planują wyjazd za granicę i chcą szybko zamknąć sprawy majątkowe.

W takich przypadkach czas ma kluczowe znaczenie – a skup nieruchomości pozwala uniknąć wielomiesięcznego oczekiwania na kupca.

Jak wygląda proces sprzedaży w skupie nieruchomości?

Zgłoszenie nieruchomości – właściciel kontaktuje się z firmą, podając podstawowe informacje (lokalizacja, metraż, stan). Wycena – w ciągu 24–48 godzin firma przedstawia ofertę zakupu. Spotkanie i formalności – po akceptacji oferty przygotowywane są dokumenty i ustalany termin wizyty u notariusza. Finalizacja transakcji – podpisanie aktu notarialnego i przekazanie gotówki (często tego samego dnia).

Cały proces można zamknąć w kilka dni, podczas gdy tradycyjna sprzedaż trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Zalety sprzedaży mieszkania do skupu

✅ Szybka gotówka – właściciel otrzymuje środki natychmiast po podpisaniu umowy.

✅ Bezpieczeństwo – transakcja zawsze odbywa się w kancelarii notarialnej.

✅ Brak formalności – firma zajmuje się dokumentacją i sprawami prawnymi.

✅ Elastyczność – można sprzedać mieszkanie w każdym stanie technicznym, nawet z długami.

✅ Pewność transakcji – nie ma ryzyka, że kupujący się rozmyśli lub nie dostanie kredytu.

Czy skup nieruchomości ma wady?

Jedyną realną wadą jest niższa cena sprzedaży – firmy skupujące oferują zwykle od 80 do 90% wartości rynkowej. To jednak cena za pewność, spokój i brak wielomiesięcznego oczekiwania.

Dla wielu osób, szczególnie tych w trudnej sytuacji finansowej, to rozwiązanie okazuje się korzystniejsze niż długie i kosztowne oczekiwanie na idealnego kupca.

Dla kogo skup nieruchomości NIE będzie odpowiedni?

Nie każdy właściciel potrzebuje sprzedać szybko. Jeśli nieruchomość jest atrakcyjna, nie wymaga remontu i nie ciążą na niej żadne zobowiązania, klasyczna sprzedaż może przynieść wyższy zysk. Skup to rozwiązanie przede wszystkim dla tych, którzy cenią czas, prostotę i pewność transakcji bardziej niż maksymalną cenę.

Skup nieruchomości w Polsce – rosnąca popularność

W ostatnich latach liczba firm oferujących skup mieszkań i domów znacząco wzrosła. Wraz z niestabilną sytuacją gospodarczą, inflacją i rosnącymi kosztami kredytów, coraz więcej Polaków szuka sposobów na szybkie uwolnienie kapitału z nieruchomości.

Jedną z firm specjalizujących się w tego typu transakcjach jest Awentin Inwestycje – doświadczony partner, który oferuje wycenę w 24h, gotówkę w kilka dni oraz kompleksową obsługę prawną całego procesu.

Podsumowanie

Skup nieruchomości to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej sprzedaży – prostsza, szybsza i bezpieczniejsza. Sprawdza się szczególnie wtedy, gdy właściciel potrzebuje natychmiastowej gotówki, ma zadłużone mieszkanie lub po prostu nie chce angażować czasu i pieniędzy w remont czy formalności.

? Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile możesz otrzymać za swoją nieruchomość i jak szybko możesz sfinalizować transakcję, skontaktuj się z firmą Awentin Inwestycje – sprawdzonym partnerem, który od lat pomaga właścicielom w szybkiej i bezpiecznej sprzedaży mieszkań, domów i udziałów w nieruchomościach na terenie całej Polski.

Foto i treść: materiał partnera