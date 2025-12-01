Produkcja miniserialu „Heweliusz” na zlecenie Netflixa przyniosła polskiej gospodarce wzrost PKB o 78 mln zł w latach 2024-2025. W realizację zaangażowano ponad 2,5 tysiąca firm i utworzono 640 miejsc pracy. To największa produkcja telewizyjna w najnowszej historii Polski, obejmująca firmy z każdego województwa.
Wartość wydatków na lokalne firmy sięgnęła 61,7 mln zł, a największy udział miało województwo mazowieckie (15,7 mln zł). Serial wyprodukowała firma Telemark, a raport gospodarczy przygotował Oxford Economics dla Motion Picture Association.
Projekt pokazuje rosnący wpływ sektora audiowizualnego na polski rynek i zatrudnienie w regionach.
W skrócie:
Wpływ serialu „Heweliusz” dotyczy szerokiego grona przedsiębiorstw – aż 2560 firm ze wszystkich województw uczestniczyło w produkcji. W sześciu regionach liczba zaangażowanych przedsiębiorstw przekroczyła sto. Łącznie powstało 640 miejsc pracy, z czego 62% (270 etatów) przypadło na województwo mazowieckie.
To pierwsza produkcja telewizyjna w Polsce o tak dużym zasięgu ekonomicznym i regionalnym. Wydatki na efekty wizualne stanowiły aż 23% budżetu, a kolejne znaczące pozycje to lokacje zdjęciowe (13%), podróże i zakwaterowanie (10%) oraz pojazdy i zwierzęta do zdjęć (10%).
Produkcja serialu objęła ponad 2,5 tysiąca polskich firm oraz wygenerowała 640 miejsc pracy pełnoetatowych i niepełnoetatowych. W realizację zaangażowano ponad 120 osób w obsadzie, setki członków ekipy (w tym 40 kaskaderów i prawie 200 specjalistów od postprodukcji) oraz około 3000 statystów.
Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego: „Usługi przy realizacji tej produkcji świadczyło ponad 2500 firm z całego kraju, co przełożyło się na wkład do PKB na poziomie 78 mln złotych”.
Z danych wynika, że udział przedsiębiorstw był rozproszony po całej Polsce – każda z szesnastu jednostek administracyjnych miała swój udział.
Największe środki trafiły do województwa mazowieckiego – ponad 15,7 mln zł. Firmy z Małopolski otrzymały 7,9 mln zł, dolnośląskie – 2,9 mln zł, a zachodniopomorskie – 2,8 mln zł. Całkowite wydatki produkcji na terenie Polski wyniosły 61,7 mln zł w latach 2024-2025.
Koszty efektów wizualnych stanowiły największą kategorię (23%), następnie lokacje zdjęciowe (13%), podróże i zakwaterowanie (10%) oraz pojazdy i zwierzęta do zdjęć (10%). Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i usług specjalistycznych.
Alice Gambarin, Oxford Economics: „Nasza analiza pokazuje, jak duży był wkład tej produkcji do zatrudnienia, wielu sektorów przemysłu i usług oraz całej polskiej gospodarki”.
Zgodnie z raportem Oxford Economics serial „Heweliusz” przyczynił się do wzrostu polskiego PKB o 78 mln zł w latach 2024-2025. Składają się na to trzy kanały oddziaływania: wpływ bezpośredni (wynagrodzenia obsady i ekipy), pośredni (wydatki na towary i usługi w łańcuchu dostaw) oraz indukowany (wydatki pracowników i firm).
Dla każdego miliona złotych wniesionego przez produkcję do gospodarki powstało dodatkowo średnio 1,8 mln zł dalszej aktywności gospodarczej poprzez efekty mnożnikowe.
Autorzy raportu podkreślają, że podobne budżety i wzorce wydatków innych produkcji filmowych czy serialowych mogą przynieść zbliżone skutki gospodarcze. Oprócz bezpośredniego wpływu ekonomicznego możliwe są także korzyści dla turystyki filmowej czy rozwoju wyspecjalizowanych branż usługowych.
Tego typu projekty audiowizualne wspierają nie tylko zatrudnienie czy lokalny biznes – budują także reputację Polski jako atrakcyjnej destynacji dla międzynarodowej branży filmowej oraz krajowej potęgi kulturalnej.
Według GUS, 2021, wartość dodana sektora kultury w Polsce przekroczyła 3% PKB rocznie. Produkcje audiowizualne coraz częściej stają się istotnym źródłem dochodów dla lokalnych firm i regionów.
Raport Oxford Economics powstał na podstawie analizy danych finansowych producenta Telemark oraz ankiet dotyczących zatrudnienia i wydatków regionalnych. Badanie przeprowadzono na zlecenie Motion Picture Association w latach 2024-2025.
Źródło: Netflix
