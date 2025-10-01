semWAW#4: Pasjonaci marketingu internetowego ponownie w Google for Startups Campus!

Czwarta edycja semWAW, podobnie jak poprzednie, zapowiada się jako solidna dawka merytorycznej wiedzy, networkingu i inspiracji. Organizatorzy ponownie stawiają na sprawdzoną formułę, która łączy wystąpienia czołowych ekspertów z branży z możliwością swobodnej wymiany doświadczeń w nieformalnej atmosferze.

Ekspercka wiedza i gorące tematy

Na scenie semWAW#4 pojawią się znani i cenieni praktycy:

Roksana Frankowska, CO Founderka w SearchMeets.ai (zwyciężczyni głosowania C4P),

Krzysztof Modrzewski, Founder & Head of Education w Witbee

Paweł Gontarek, Szef Semgence

Mykola Artemenko, Senior Team Lead w TTEC

Monika Kosmowska - Business Development Specialist w Romania Express Courier & Logistics oraz Product Manager w Respect - Romanian Ecommerce Standards.

Jednym z kluczowych punktów programu będzie panel dyskusyjny AI bez ściemy: Od hype'u do realnych wyników w marketingu. Będzie to doskonała okazja do dyskusji na temat praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji w działaniach marketingowych i oddzielenia realnych korzyści od powszechnego szumu informacyjnego.

Zaraz po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy spotkają się na jeszcze więcej networkingu i branżowych rozmów podczas AfterParty w barze hotelu Moxy Warsaw Praga.

Warsztaty online dla doświadczonych specjalistów

Konferencję semWAW#4 poprzedzą dwa dni intensywnych warsztatów online, zaplanowanych z myślą o specjalistach pragnących pogłębić swoją praktyczną wiedzę.

6 listopada odbędą się warsztaty z Google Ads & Analytics, podczas których poruszone zostaną tematy takie jak skuteczne testy A/B, integracja danych w BigQuery czy zaawansowane implementacje w GA4 i GTM.

Dzień później, 7 listopada, w ramach warsztatów SEO, eksperci skupią się na tworzeniu treści pod AI, strategiach migracji stron, powtarzalnych błędach w e-commerce oraz skutecznym link buildingu.

Szkolenia poprowadzą doświadczeni praktycy: Zuzanna Kraus, Bartłomiej Kaczmarczyk, Karol Dziedzic, Kornel Kasprzyk, Milena Fietko i Sebastian Heymann.

Sprawdzona formuła i nowa energia

semWAW to warszawski odpowiednik popularnej krakowskiej konferencji semKRK, którą DevaGroup organizuje od ponad 9 lat. Pierwsza edycja semWAW spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, a uczestnicy ocenili ją na 9.58/10, co zmotywowało organizatorów do kontynuacji projektu w stolicy. Wydarzenia te słyną ze świetnej organizacji, merytorycznych prelekcji oraz doskonałych warunków do networkingu, w tym długich przerw i nieformalnego AfterParty.

O organizatorze

DevaGroup to agencja specjalizująca się w marketingu w wyszukiwarkach (SEM) i optymalizacji dla wyszukiwarek (SEO). Od lat aktywnie wspiera integrację branży, tworząc przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń podczas organizowanych przez siebie konferencji, takich jak semKRK i semWAW.

Najważniejsze informacje

Strona wydarzenia: https://semwaw.pl/

Bilety: https://app.easycart.pl/checkout/devagroup/semwaw4

Warsztaty: https://semwaw.pl/warsztaty/

semWAW na Facebooku: https://www.facebook.com/spotkaniasemkrk

semWAW na Instagramie: https://www.instagram.com/semwaw.pl/

semWAW na LinkedInie: https://www.linkedin.com/showcase/semwaw/