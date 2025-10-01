semWAW#4: Pasjonaci marketingu internetowego ponownie w Google for Startups Campus!

Już 14 listopada w warszawskim Google for Startups Campus odbędzie się czwarta edycja konferencji semWAW. To kolejne spotkanie dla entuzjastów marketingu internetowego, organizowane przez DevaGroup, agencję z wieloletnim doświadczeniem w branży SEM i SEO. Wydarzenie, podobnie jak jego krakowski odpowiednik semKRK, na stałe wpisuje się w kalendarz imprez marketingowych w Polsce, przyciągając setki specjalistów.
Czwarta edycja semWAW, podobnie jak poprzednie, zapowiada się jako solidna dawka merytorycznej wiedzy, networkingu i inspiracji. Organizatorzy ponownie stawiają na sprawdzoną formułę, która łączy wystąpienia czołowych ekspertów z branży z możliwością swobodnej wymiany doświadczeń w nieformalnej atmosferze.
Na scenie semWAW#4 pojawią się znani i cenieni praktycy:
Jednym z kluczowych punktów programu będzie panel dyskusyjny AI bez ściemy: Od hype'u do realnych wyników w marketingu. Będzie to doskonała okazja do dyskusji na temat praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji w działaniach marketingowych i oddzielenia realnych korzyści od powszechnego szumu informacyjnego.
Zaraz po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy spotkają się na jeszcze więcej networkingu i branżowych rozmów podczas AfterParty w barze hotelu Moxy Warsaw Praga.
Konferencję semWAW#4 poprzedzą dwa dni intensywnych warsztatów online, zaplanowanych z myślą o specjalistach pragnących pogłębić swoją praktyczną wiedzę.
6 listopada odbędą się warsztaty z Google Ads & Analytics, podczas których poruszone zostaną tematy takie jak skuteczne testy A/B, integracja danych w BigQuery czy zaawansowane implementacje w GA4 i GTM.
Dzień później, 7 listopada, w ramach warsztatów SEO, eksperci skupią się na tworzeniu treści pod AI, strategiach migracji stron, powtarzalnych błędach w e-commerce oraz skutecznym link buildingu.
Szkolenia poprowadzą doświadczeni praktycy: Zuzanna Kraus, Bartłomiej Kaczmarczyk, Karol Dziedzic, Kornel Kasprzyk, Milena Fietko i Sebastian Heymann.
semWAW to warszawski odpowiednik popularnej krakowskiej konferencji semKRK, którą DevaGroup organizuje od ponad 9 lat. Pierwsza edycja semWAW spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, a uczestnicy ocenili ją na 9.58/10, co zmotywowało organizatorów do kontynuacji projektu w stolicy. Wydarzenia te słyną ze świetnej organizacji, merytorycznych prelekcji oraz doskonałych warunków do networkingu, w tym długich przerw i nieformalnego AfterParty.
DevaGroup to agencja specjalizująca się w marketingu w wyszukiwarkach (SEM) i optymalizacji dla wyszukiwarek (SEO). Od lat aktywnie wspiera integrację branży, tworząc przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń podczas organizowanych przez siebie konferencji, takich jak semKRK i semWAW.
Strona wydarzenia: https://semwaw.pl/
Bilety: https://app.easycart.pl/checkout/devagroup/semwaw4
Warsztaty: https://semwaw.pl/warsztaty/
semWAW na Facebooku: https://www.facebook.com/spotkaniasemkrk
semWAW na Instagramie: https://www.instagram.com/semwaw.pl/
semWAW na LinkedInie: https://www.linkedin.com/showcase/semwaw/
