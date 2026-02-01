semKRK workshop#2: praktyczna nauka GA, Ads i SEO w marcu

semKRK workshop#2 to wydarzenie dedykowane specjalistom SEM i SEO na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Formuła w pełni online umożliwia udział bez konieczności wyjazdu, co oszczędza czas i koszty. To kontynuacja pierwszej edycji, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników.

Kluczowy w wydarzeniu będzie praktyczny charakter zajęć - uczestnicy mogą przesyłać swoje strony do analizy podczas warsztatów. Będzie również możliwość zadawania pytań prowadzącym na żywo. Organizatorzy zadbali o interaktywną formę, która pozwala na bezpośrednią wymianę doświadczeń.

Kogo spotkasz podczas warszatów?

Do współpracy zaproszono ekspertów z najwyższymi ocenami z poprzednich edycji semKRK, semWAW oraz webinarów DevaGroup. Każdy dzień poświęcony jest innej tematyce z udziałem trzech specjalistów. Program obejmuje trzy kluczowe obszary marketingu internetowego.

Harmonogram trzech dni:

17.03 - Google Analytics : Dorota Kika (DevaGroup), Mateusz Muryjas (Analityczny), Anna Moczulska (Conversion)

: Dorota Kika (DevaGroup), Mateusz Muryjas (Analityczny), Anna Moczulska (Conversion) 18.03 - Google Ads : Łukasz Chwiszczuk, Paulina Wiktorska (Clear&Fancy Interactive), Przemysław Biegacz (DevaGroup)

: Łukasz Chwiszczuk, Paulina Wiktorska (Clear&Fancy Interactive), Przemysław Biegacz (DevaGroup) 19.03 - SEO: Bartłomiej Tomczyk (DevaGroup), Łukasz Zelezny (SEO.London), Łukasz Rogala

Ile kosztuje uczestnictwo?

Bilet na jeden dzień warsztatów online kosztuje 899 zł netto. Organizatorzy przygotowali również pakiet na wszystkie trzy dni w promocyjnej cenie 1699 zł netto. Liczba miejsc jest ograniczona, co gwarantuje kameralne warunki i większą możliwość interakcji.

Warto podkreślić, że w przypadku pakietu na poszczególne dni mogą uczestniczyć różne osoby z zespołu. To elastyczne rozwiązanie dla agencji i firm, które chcą rozwijać kompetencje kilku pracowników. Wcześniejsza rejestracja zapewnia dostęp do wszystkich materiałów warsztatowych.

Kim jest organizator wydarzenia?

DevaGroup to agencja z wieloletnim doświadczeniem w SEM i SEO, która od 9 lat organizuje konferencję semKRK. Wydarzenie wielokrotnie gromadziło setki specjalistów w Krakowie - w Starej Zajezdni (ok. 600 osób) oraz Muzeum Manggha (ok. 300 osób). W listopadzie 2023 roku zadebiutowała warszawska edycja semWAW, która odbyła się już czterokrotnie.

Organizator mocno wspiera integrację branży i tworzy przestrzeń do wymiany wiedzy w luźnej atmosferze. Imprezy DevaGroup charakteryzują się barcampowym klimatem, gdzie uczestnicy mogą poznać sponsorów i ich narzędzia. Warsztaty są naturalnym rozwinięciem formuły konferencyjnej o bardziej praktyczny wymiar.

Nie przegap!

semKRK workshop#2 to trzy dni praktycznej nauki (17-19 marca 2026) z topowymi ekspertami SEM i SEO w formule online. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje strony do analizy i zadawać pytania prowadzącym na żywo. Pakiet na wszystkie dni kosztuje 1699 zł netto, liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja i udział na stronie semkrk.pl

Zapraszamy do udziału w warsztatach semKRK workshop#2. Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.