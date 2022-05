SBF: fotowoltaika to ważny element niezależności energetycznej Polski

Apel w sprawie wsparcia rozwoju prosumenckich źródeł energetycznych, tj. fotowoltaika, pomp ciepła i magazynów energii w Polsce został podpisany. Z inicjatywy Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej w spotkaniu w Poleczki Park w Warszawie udział wzięli przedstawiciele Parlamentu, biznesu, branży fotowoltaicznej oraz środowisk spółdzielczych.

Nie bez znaczenia było miejsce, w którym zorganizowane zostało spotkanie. Firma UBM, właściciel „Poleczki Park” jest w przededniu inwestycji fotowoltaicznej.

„Kompleks Poleczki Park to 6 budynków. Na każdym moglibyśmy wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy 150kWp. Niestety, wybudujemy tylko dwie o mocach 50kWp, bo dla takich jest przewidziana prosta ścieżka administracyjna. Kolejne powstaną najwcześniej za rok, bo takie są wymogi proceduralne. Przez ten czas jesteśmy zmuszeni do płacenia wysokich rachunków za prąd. Ten problem dotyka wielu przedsiębiorców, którzy chcą mieć własne źródło wytwórcze i tak jak my praktycznie w 100% konsumować je na własne potrzeby, a nie sprzedawać do sieci” - powiedział Mariusz Banasiak z UBM.

Potężną barierą w rozwoju elektrowni słonecznych są przeszkody administracyjne. Tylko lepsze rozwiązania prawne i ustawowe ułatwią takie przedsięwzięcia.

„Tańsza energia to niższa inflacja. Dzisiaj ceny węgla na giełdzie w Roterdamie są na poziomie 330 dolarów za megawatogodzinę, to ponad 1000 zł. Jeżeli chodzi o cenę megawatogodziny z fotowoltaiki to koszt 300-350 zł. Budowa instalacji 50 kWp to procedura, która trwa 30 dni. Budowa większej zajmuje ponad rok. Jednym z naszych postulatów jest uproszczenie tej procedury - zwolnienie z uzyskania pozwolenia na budowę oraz skrócenia do 14 dni ze 150 w wydawania warunków przyłączeniowych dla średniej wielkości instalacji fotowoltaicznych” - powiedział Maciej Borowiak, członek zarządu SBF.

Kolejne postulaty to:

- obniżenie do zerowej stawki VAT produktów, jakimi są instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła;

- uznanie za niedopuszczalne klauzul wyłączających możliwość odkupienia energii ze źródeł odnawialnych przez spółkę obrotu.

SBF planuje kolejne działania, w tym powołanie SBF think tanku, zespołu fachowców, dostępnych dla przedstawicieli Sejmu i Senatu, którzy będą zapleczem merytorycznym w dyskusji na temat energii.

Działania na rzecz rozwoju OZE wymagają stworzenia szerokiej koalicji środowisk, które zdają sobie sprawę, że m.in. energia słoneczna to najlepsza alternatywa dla paliw wodorowych.

„Nastawienie demokratycznej większości w Senacie do problemów związanych z energetyką odnawialną jest jednoznaczne. Senat uchwalił weto do tych niekorzystnych zmian związanych z ograniczeniem możliwości rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Wszystkie elementy tzw. racjonalnej analizy w wymiarze gospodarczym, przyszłościowo-cywilizacyjnym, geostrategiczno-obronnym, finansowo-wspólnotowym - wszystko to przemawia za tym, aby rozwijać energetykę odnawialną” - powiedział Krzysztof Kwiatkowski, Senator RP.

Głos w sprawie zabrał również przedstawiciel biznesu, Emil Muciński, wiceprezes BCC:

„Jesteśmy zwolennikami upraszczania przepisów i procedur administracyjnych. Będziemy wspierać zespół thinktank Stowarzyszenia. Widać, że w UE te sprawy przyśpieszyły. W zakresie gazu - to, co miało być zrobione w 1,5 roku, będzie zrobione do czerwca, żeby zdążyć przygotować przepisy przed kolejnym sezonem. A to wszystko w myśl zasady, że lepiej mieć wiatrak w ogrodzie, panel słoneczny na dachu niż Rosjan w kuchni”.

Apel znajduje się na stronie Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej www.polskapv.pl