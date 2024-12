Rusza pierwszy w Polsce międzynarodowy festiwal seriali: BNP Paribas Warsaw SerialCon

Gwiazda 'The Crown' w Warszawie, konkurs z nagrodami i pokazy przedpremierowe. Stolica Polski dołącza do grona miast organizujących prestiżowe wydarzenia serialowe. Pierwszy międzynarodowy festiwal seriali BNP Paribas Warsaw SerialCon startuje już 4 grudnia. Sprawdź, co przygotowali organizatorzy.