Router LTE/5G jako zapasowe łącze biurowe – jak skonfigurować failover dla światłowodu?

Router LTE/5G może pełnić rolę zapasowego łącza internetowego (failover) w razie awarii światłowodu. To inne rozwiązanie niż backup danych – failover chroni ciągłość połączenia, a nie kopie plików. Aby skonfigurować failover, wystarczy podłączyć router LTE/5G do głównego routera kablem Ethernet i włączyć funkcję Dual WAN. Całą konfigurację może wykonać technik operatora lub doświadczona osoba z podstawową znajomością sieci.

Backup danych a failover internetowy – dwa różne rozwiązania

Zanim przejdziemy do konfiguracji, warto rozróżnić dwa pojęcia, które w tym temacie łatwo pomylić:

Backup danych (kopia zapasowa) to tworzenie i przechowywanie kopii plików firmowych – na wypadek ich utraty wskutek ataku ransomware, awarii dysku, pożaru czy przypadkowego skasowania. Backup realizuje się przez chmurę (np. Microsoft 365, Google Drive) lub lokalny dysk sieciowy (NAS). Router LTE/5G nie ma tu żadnej roli.

Failover internetowy to automatyczne przełączenie na zapasowe łącze, gdy główne (np. światłowód) przestaje działać. Router LTE/5G na karcie SIM pełni właśnie tę rolę – zastępuje internet, gdy światłowód padnie, dzięki czemu firma nie traci dostępu do sieci.

W praktyce dobrze mieć oba rozwiązania – kopię zapasową danych w chmurze i router LTE/5G jako zapasowe łącze. To dwie niezależne warstwy ochrony.

Po co małej firmie zapasowe łącze internetowe?

Światłowód jest niezawodny – ale nie niezniszczalny. Do przerwy w dostępie może dojść z kilku powodów:

uszkodzenie kabla podczas prac budowlanych w okolicy;

planowana konserwacja sieci przez operatora;

awaria sprzętu po stronie operatora lub w budynku.

Dla firmy, która pracuje online – korzysta z poczty, chmury, systemu fakturowania, terminali płatniczych czy zdalnych połączeń z klientami – nawet godzinna przerwa w internecie oznacza realne straty. Router LTE/5G podłączony jako failover sprawia, że przełączenie na zapasowe łącze następuje automatycznie, bez ingerencji pracownika.

Rozwiązanie sprawdza się zarówno w biurze głównym, jak i w oddziałach, punktach sprzedaży czy lokalizacjach tymczasowych.

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Jak skonfigurować router LTE/5G jako failover dla światłowodu?

Ważna uwaga przed konfiguracją! Poniższe kroki wymagają podstawowej znajomości panelu routera. Jeśli nie czujesz się pewnie w ustawieniach sieci, skontaktuj się z infolinią techniczną T-Mobile lub poproś o pomoc technika – skonfiguruje failover przy okazji instalacji usługi.

Krok 1. Podłącz router LTE/5G do głównego routera

Kup router LTE/5G z obsługą karty SIM i włóż kartę SIM z aktywnym internetem mobilnym. Następnie połącz oba urządzenia kablem Ethernet: jeden koniec wepnij w port LAN routera LTE/5G, drugi – w port WAN2 lub Backup głównego routera. Kabel światłowodowy pozostaw wpięty w głównym porcie WAN.

Krok 2. Włącz tryb failover w głównym routerze

Zaloguj się do panelu głównego routera – adres znajdziesz w instrukcji (najczęściej to 192.168.1.1). Odszukaj ustawienia WAN lub Dual WAN i wykonaj następujące czynności:

Ustaw tryb pracy na Failover (przełączanie awaryjne). Jako łącze główne (Primary) wskaż światłowód, jako zapasowe (Secondary/Backup) – port podłączony do routera LTE/5G. Włącz opcję Failback – router automatycznie wróci na światłowód, gdy awaria ustąpi. Ustaw parametry monitorowania łącza: Ping Interval (co ile sekund router sprawdza, czy światłowód działa) i Failover Trigger Time (jak długo czeka przed przełączeniem). Zacznij od wartości domyślnych routera – możesz je dostosować później.

Krok 3. Skonfiguruj router LTE/5G jako modem (Bridge Mode)

Żeby uniknąć konfliktu między dwoma routerami (tzw. podwójny NAT – sytuacja, gdy oba urządzenia jednocześnie próbują zarządzać ruchem sieciowym, co może powodować problemy z VPN i niektórymi usługami), zaloguj się do panelu routera LTE/5G i:

Wyłącz sieć Wi-Fi w routerze LTE/5G – nie jest potrzebna. Wyłącz serwer DHCP. Przełącz tryb pracy na Bridge Mode (zazwyczaj w zakładce Operation Mode lub Advanced Settings – nazwa może się różnić w zależności od producenta).

Po tych zmianach router LTE/5G działa wyłącznie jako modem – przekazuje sygnał do głównego routera, który zarządza całą siecią firmową.

Jaki router LTE/5G wybrać do firmy?

W ofercie T-Mobile dla Firm znajdziesz urządzenia renomowanych producentów, takich jak Huawei, TP-LINK, ZTE czy TCL. Przy wyborze zwróć uwagę na trzy rzeczy:

Obsługa wielu pasm LTE/5G – im więcej obsługiwanych pasm, tym stabilniejsze połączenie w różnych lokalizacjach.

Funkcja Dual WAN i Failover – koniecznie sprawdź, czy router główny ją obsługuje; bez niej failover nie zadziała automatycznie.

Tryb Bridge Mode – powinien być dostępny w ustawieniach urządzenia LTE/5G.

Opcjonalnie przydają się też Load Balancing (równoważenie ruchu na obu łączach, gdy chcesz używać LTE nie tylko awaryjnie) oraz Policy Routing (kierowanie wybranych usług, np. VPN, przez konkretne łącze).

A co z kopią zapasową danych firmowych?

Router LTE/5G dba o ciągłość internetu – ale nie tworzy kopii Twoich plików. Do ochrony danych firmowych potrzebujesz osobnego rozwiązania. Najlepiej sprawdza się połączenie dwóch metod:

Chmura (np. Microsoft 365, Google Drive) – automatyczne kopie zapasowe online, dostępne z każdego miejsca.

Dysk sieciowy NAS – urządzenie podłączone do sieci firmowej, które przechowuje kopie lokalnie. Przydatne przy dużych plikach i gdy zależy Ci na szybkim odtwarzaniu danych bez dostępu do internetu.

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Foto: Adobe Stock

Treść: materiał partnera