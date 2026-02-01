Rośnie świadomość Polaków o prawach do prywatności - UODO nałożył 64,5 mln zł kar za RODO w 2025

Urząd Ochrony Danych Osobowych wymierzył w 2025 roku kary o łącznej wartości 64,5 mln zł - to prawie pięciokrotnie więcej niż rok wcześniej. Rekordową sankcję 27 mln zł otrzymała Poczta Polska za bezprawne przetwarzanie danych 30 mln obywateli. Liczba skarg od obywateli wzrosła do 13 tys., co pokazuje rosnącą świadomość Polaków o prawach do prywatności.
W skrócie:
W 2025 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał ponad 2 tys. decyzji administracyjnych, z czego 32 dotyczyły nałożenia kar pieniężnych.
Według analizy ekspertów RODO, początkowo rozważano karę przekraczającą 100 mln zł dla Poczty Polskiej.
Drugą co do wysokości sankcję - 18,4 mln zł - nałożono na ING Bank za powszechne skanowanie dowodów tożsamości klientów przez ponad rok, od wiosny 2019 do jesieni 2020. Procedura obejmowała każdego klienta, nawet przy zgłoszeniu usterki bankomatu.
"Najpoważniejsze uchybienia dotyczą problemów w zabezpieczeniu danych, czyli wad związanych z kwestiami organizacyjnymi, technicznymi. To kwestie często bardzo ściśle powiązane z zabezpieczeniami przed cyberatakami" - mówi Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Raport "GDPR Fines and Data Breach Survey January 2026" kancelarii DLA Piper pokazuje, że organy nadzorcze w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym nałożyły od stycznia 2025 do stycznia 2026 około 1,2 mld euro kar za naruszenia RODO.
Jak pisaliśmy wcześniej, Polska z 19 065 zgłoszeniami zajęła trzecie miejsce w Europie, notując wzrost o 33 proc. rok do roku.
Prezes UODO wskazuje, że skargi najczęściej dotyczą
Kary nakładane są przede wszystkim za niepowiadamianie urzędu i osób, których dane dotyczą, o naruszeniach ochrony danych, a także za niewłaściwe zabezpieczenie statusu inspektorów ochrony danych osobowych czy nieprawidłowo funkcjonujący monitoring wizyjny.
Eksperci wskazują kluczowe obszary ryzyka:
Koszt wdrożenia zgodności z RODO w małej firmie zaczyna się od 10 tys. zł, ale w dużych organizacjach może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. To jednak niewiele w porównaniu z potencjalnymi karami - maksymalna sankcja może wynosić 20 mln euro lub 4 proc. rocznego obrotu firmy, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych, DLA Piper, Newseria
Foto i treść: materiał partnera
