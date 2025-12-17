Revolut uruchamia w Polsce Mobile Plans - pakiety komórkowe od 25 zł miesięcznie

W skrócie:

Pierwsza usługa Mobile Plans na świecie w Polsce

Pakiety od 25 zł miesięcznie bez umowy

Nielimitowane połączenia w Polsce i UE

Pakiety danych 50GB lub 200GB

Do 3 dodatkowych numerów za 10 zł

Współpraca z siecią Play 5G przez 1GLOBAL

Dlaczego Revolut wybrał Polskę na globalny debiut?

Revolut zdecydował się uruchomić Mobile Plans najpierw w Polsce ze względu na aktywność polskich konsumentów w poszukiwaniu lepszych ofert telekomunikacyjnych. W pierwszej połowie 2025 roku przeniesiono blisko 1 milion numerów między operatorami w Polsce, co świadczy o wysokiej mobilności klientów.

Tysiące polskich użytkowników zapisało się na listę oczekujących na nową usługę, otrzymując teraz pierwszeństwo w dostępie.

Decyzja o wyborze Polski jako pierwszego rynku wynika także z sukcesu kart eSIM Revolut wprowadzonych w 2024 roku. Klienci aktywowali miliony pakietów danych i wykorzystali je w ponad 100 lokalizacjach na świecie, czyniąc eSIM numerem jeden wśród pozabankowych produktów Revolut. Polska dołączyła w lipcu 2024 roku do Wielkiej Brytanii i Niemiec jako trzeci rynek pilotażowy dla pełnych pakietów komórkowych.

Jakie funkcje oferuje Revolut Mobile Plans?

Revolut Mobile Plans zapewnia nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości tekstowe w Polsce i krajach UE, pakiety transferu danych 50GB lub 200GB w Polsce oraz wysoki limit transferu danych w roamingu UE.

Klienci mogą zachować dotychczasowy numer telefonu lub otrzymać nowy od Revolut, aktywując plan w ciągu kilku minut przez aplikację.

Usługa oferuje unikalne funkcje personalizacji, w tym możliwość posiadania do 3 dodatkowych numerów w ramach jednego planu za 10 zł miesięcznie każdy.

Klienci mogą wybierać numery VIP lub spersonalizowane sekwencje cyfr za 50 zł za numer. Każdy plan zawiera subskrypcję NordVPN dla zwiększenia bezpieczeństwa połączeń oraz Global Messaging Pass umożliwiający dostęp do WhatsApp, Messenger i Telegram podczas podróży poza UE.

Jak działa współpraca z siecią Play 5G?

Revolut Mobile Plans wykorzystuje sieć Play 5G w Polsce dzięki partnerstwu strategicznemu z firmą 1GLOBAL, autoryzowanym operatorem MVNO. Współpraca zapewnia szybki i niezawodny dostęp do sieci 5G, WiFi-Calling, dźwięk w jakości HD+ oraz konkurencyjne stawki roamingowe. 1GLOBAL wspiera również wszystkie typy urządzeń i wearables.

"Revolut Mobile to więcej niż kolejny dostawca usług telekomunikacyjnych. To nowa jakościowa alternatywa dla polskich konsumentów, zaprojektowana aby zmienić branżę. Nasz cel jest prosty: zapewnić najlepszą usługę, po najniższej cenie, gwarantując najlepsze doświadczenie klientom" - powiedział Hadi Nasrallah, General Manager, Telco & Retail Director w Revolut.

Firma 1GLOBAL, założona w 2022 roku, osiągnęła przychody przekraczające 100 mln dolarów w 2024 roku i łączy obecnie ponad 43 miliony urządzeń na całym świecie. Operuje jako w pełni regulowany operator MVNO w 12 krajach i jako operator telekomunikacyjny w 41 krajach.

Szerszy kontekst rynku telekomunikacyjnego

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej, polski rynek telekomunikacyjny charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością z trzema głównymi operatorami sieciowymi i licznymi MVNO. Revolut dołącza do grona alternatywnych dostawców usług mobilnych, oferując model bez długoterminowych umów. Firma 1GLOBAL zatrudnia ponad 450 ekspertów w 13 krajach i posiada centra badawczo-rozwojowe w Lizbonie, Berlinie i São Paulo.

Warto zapamiętać:

Polska pierwszym krajem na świecie z dostępem do Revolut Mobile Plans

Ceny startują od 25 zł miesięcznie bez konieczności podpisywania umowy długoterminowej

Możliwość posiadania do 3 dodatkowych numerów za 10 zł miesięcznie każdy

Każdy plan zawiera bezpłatną subskrypcję NordVPN i Global Messaging Pass

Usługa wykorzystuje sieć Play 5G przez partnera 1GLOBAL

Klienci mogą przenieść dotychczasowy numer lub otrzymać nowy od Revolut

Revolut Mobile Plans stanowi część szerokiej oferty lifestyle'owej firmy, która obejmuje rezerwacje noclegów w 1,9 mln obiektów, 300 tys. lokalnych atrakcji oraz dostęp do saloników lotniskowych. Usługa będzie stopniowo wprowadzana w innych krajach po polskiej premierze. Revolut obsługuje obecnie ponad 65 milionów klientów na świecie, w tym ponad 5 milionów w Polsce, realizując ponad 1 miliard transakcji miesięcznie.

Źródło: Revolut