Rekordowy import używanych aut: Prawie milion pojazdów w Polsce w 2024 r. - jak uniknąć zakupowych pułapek?

Rekordowy import używanych pojazdów

W 2024 roku do Polski sprowadzono rekordową liczbę używanych samochodów – 967,5 tys. sztuk, co oznacza wzrost o ponad 20% w porównaniu do 2023 roku. Dane te potwierdzają zarówno Instytut Samar, jak i Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK), która odnotowała wzrost rejestracji używanych aut o 15-20% r/r w poszczególnych miesiącach.

Najwięcej pojazdów przyjechało z Niemiec – 503 368 sztuk, co stanowi wzrost o 19,2% r/r. Na kolejnych miejscach znalazły się Francja (100 tys.) i Belgia (70 tys.). Coraz większą popularnością cieszą się także samochody z USA – w 2024 roku sprowadzono ich aż 68 tys., co oznacza wzrost o 48% r/r.

Dlaczego Polacy sprowadzają auta z zagranicy?

Głównym powodem sprowadzania aut z zagranicy jest ich atrakcyjna cena w porównaniu do oferty na rynku krajowym. Według danych IBRM Samar, import pozwala na zakup aut wyższej klasy lub lepiej wyposażonych w cenie porównywalnej do tańszych modeli dostępnych w Polsce. Szczególnie popularne są marki niemieckie takie jak Volkswagen, Opel i Audi.

Ryzyko związane z importem

Jednak zakup używanego auta z zagranicy wiąże się z ryzykiem. Według danych m.in. firmy CarVertical, aż 95% samochodów sprowadzonych z USA do Polski w 2024 roku miało adnotacje o uszkodzeniach w przeszłości. W przypadku aut z Niemiec, odsetek ten wynosił ponad 89%. Ponadto, wg doniesień mediów, co siódmy sprowadzony z USA samochód miał wcześniej orzeczoną szkodę całkowitą.

Zakup pojazdu używanego z niezweryfikowanego źródła wiąże się z ryzykiem, które często trudno przewidzieć na etapie transakcji. Najczęściej spotykane problemy to ukryte wady techniczne, cofnięte liczniki czy niejasna historia serwisowa i prawna samochodu. Szczególnie dotyczy to aut sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, np. ze Stanów Zjednoczonych, gdzie weryfikacja historii pojazdu jest znacznie trudniejsza. Szukając samochodu, zarówno na użytek prywatny, jak i firmowy, warto zastanowić się, gdzie kupować, by nie żałować.

Prognozy na 2025 rok

Eksperci prognozują dalszy wzrost importu używanych aut do Polski. Według Instytutu Samar, w 2025 roku liczba sprowadzonych pojazdów może wzrosnąć o około 4% i przekroczyć milion sztuk. IBRM Samar szacuje, że całoroczny import może osiągnąć poziom od 940 do 960 tys. sztuk, a obecny trend 12-miesięczny wskazuje na wartość 957 461 aut.

Zakup auta używanego z niesprawdzonego źródła często wiąże się z ryzykiem ukrytych wad technicznych, niejasnej historii serwisowej czy problemów prawnych. Na Automarket.pl eliminujemy te zagrożenia – wszystkie oferowane przez nas pojazdy mają zweryfikowaną historię, potwierdzony przebieg oraz jasną sytuację prawną. Klient może liczyć na pełną transparentność procesu zakupu oraz profesjonalne wsparcie naszych doradców, którzy pomagają dobrać najlepszą ofertę zarówno pod względem parametrów technicznych auta, jak i optymalnej formy finansowania.

Kamil Klukowski, Kierownik ds. Współpracy z Dealerami Automarket.pl