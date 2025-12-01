Rekordowe 82 proc. Polaków korzysta z subskrypcji - Netflix, Spotify i Apple dominują w 2025

Według najnowszego Revolut Money Report, aż 82% Polaków korzysta obecnie z co najmniej jednej subskrypcji cyfrowej, a najczęściej wybierane są Spotify, Netflix i Apple. W listopadzie 2025 roku blisko 100 tysięcy klientów Revolut w Polsce miało aktywne automatyczne subskrypcje tych usług. Wydatki na streaming sięgają nawet 800 zł miesięcznie, a 17% badanych nigdy nie sprawdza swoich subskrypcji, co może prowadzić do niekontrolowanych kosztów.
Subskrypcje cyfrowe stały się codziennością dla ponad 5 milionów polskich klientów Revolut, a według badania aż 82% dorosłych Polaków korzysta z takich usług. Najczęściej wybierane są platformy streamingowe, oprogramowanie oraz fitness i wellness. Wysoki odsetek użytkowników nie kontroluje regularnie swoich wydatków na subskrypcje, co może prowadzić do nieświadomego wzrostu kosztów domowych.
Najbardziej zaskakujący jest fakt, że aż 1% badanych płaci miesięcznie między 400 a 800 zł tylko za streaming, a 5% wydaje na ten cel od 200 do 400 zł. To pokazuje, jak duża część budżetu domowego może być przeznaczana na cyfrowe usługi, często bez pełnej świadomości użytkowników.
W Polsce udział osób posiadających 6-9 subskrypcji (7%) jest wyższy niż średnia europejska (6%), a aż 17% Polaków nigdy nie analizuje swoich subskrypcji.
Najczęściej automatycznie odnawiane subskrypcje w Polsce to Spotify, Netflix i Apple, z których każdą opłaca blisko 100 tys. klientów Revolut. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Amazon Prime, Disney Plus, YouTube Premium, HBO Europe, Adobe, Google Storage i CDA. Poza TOP10 uplasowały się subskrypcje AI, takie jak ChatGPT (miejsce 11) i Midjourney (miejsce 20).
Dla porównania, w Europie 86% badanych korzysta z subskrypcji, a 73% wybiera streaming.
Najczęściej Polacy wydają na streaming do 80 zł miesięcznie (45%), ale aż 27% przeznacza na ten cel od 80 do 200 zł. 5% badanych płaci między 200 a 400 zł, a 1% nawet 400-800 zł miesięcznie. To tylko jedna kategoria subskrypcji – rzeczywiste wydatki mogą być znacznie wyższe, jeśli doliczyć inne usługi cyfrowe.
Na pytanie o liczbę aktywnych subskrypcji, 39% Polaków wskazało 1-2, 34% ma 3-5, 7% korzysta z 6-9, a 2% z ponad 10 różnych usług. 18% nie posiada żadnej subskrypcji. Wyniki te pokazują, że zarządzanie subskrypcjami staje się coraz większym wyzwaniem dla konsumentów.
Regularne przeglądanie subskrypcji deklaruje tylko 12% badanych (co tydzień) i 29% (co miesiąc). 18% sprawdza je co kilka miesięcy, 16% rzadko, a 17% nigdy nie analizuje swoich wydatków na subskrypcje. To może prowadzić do niepotrzebnych kosztów i utraty kontroli nad budżetem domowym.
„Wyniki badania pokazują, że Polacy coraz częściej korzystają z wielu subskrypcji jednocześnie, ale nie zawsze mają świadomość, ile na nie wydają. Regularna kontrola może pomóc ograniczyć niepotrzebne koszty i lepiej zarządzać domowym budżetem.”
Stefan Bogucki, Revolut Polska
Według GUS, 2023, 93,6% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do internetu, co sprzyja rosnącej popularności usług cyfrowych. Na rynku polskim, oprócz wymienionych w raporcie platform, dostępne są także alternatywy takie jak Tidal, Player, Empik Go czy Polsat Box Go.
Revolut Money Report powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez Dynata na próbie 20 000 dorosłych osób w 20 krajach Europy, w tym 1 000 respondentów w Polsce, w listopadzie 2025 roku. Wyniki pokazują, że subskrypcje cyfrowe są silnie zakorzenione w codziennych nawykach Polaków, ale zarządzanie nimi wymaga większej uwagi.
