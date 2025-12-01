Rekordowe 82 proc. Polaków korzysta z subskrypcji - Netflix, Spotify i Apple dominują w 2025

W skrócie:

82% Polaków ma aktywne subskrypcje cyfrowe

TOP3: Spotify, Netflix, Apple – po ok. 100 tys. użytkowników

27% płaci za streaming 80-200 zł miesięcznie

17% nigdy nie przegląda swoich subskrypcji

Najwięcej subskrypcji dotyczy streamingu (78%)

Rekordziści płacą za subskrypcje nawet 800 zł miesięcznie

Dlaczego to ważne?

Subskrypcje cyfrowe stały się codziennością dla ponad 5 milionów polskich klientów Revolut, a według badania aż 82% dorosłych Polaków korzysta z takich usług. Najczęściej wybierane są platformy streamingowe, oprogramowanie oraz fitness i wellness. Wysoki odsetek użytkowników nie kontroluje regularnie swoich wydatków na subskrypcje, co może prowadzić do nieświadomego wzrostu kosztów domowych.

Najbardziej zaskakujący jest fakt, że aż 1% badanych płaci miesięcznie między 400 a 800 zł tylko za streaming, a 5% wydaje na ten cel od 200 do 400 zł. To pokazuje, jak duża część budżetu domowego może być przeznaczana na cyfrowe usługi, często bez pełnej świadomości użytkowników.

W Polsce udział osób posiadających 6-9 subskrypcji (7%) jest wyższy niż średnia europejska (6%), a aż 17% Polaków nigdy nie analizuje swoich subskrypcji.

Jakie subskrypcje wybierają Polacy w 2025?

Najczęściej automatycznie odnawiane subskrypcje w Polsce to Spotify, Netflix i Apple, z których każdą opłaca blisko 100 tys. klientów Revolut. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Amazon Prime, Disney Plus, YouTube Premium, HBO Europe, Adobe, Google Storage i CDA. Poza TOP10 uplasowały się subskrypcje AI, takie jak ChatGPT (miejsce 11) i Midjourney (miejsce 20).

Wśród typów usług:

89% respondentów wskazało abonamenty telefoniczne i internetowe,

78% korzysta z platform streamingowych,

37% z oprogramowania i aplikacji,

kolejne 37% z usług fitness i wellness,

usługi chmurowe i pamięć wybiera 33% badanych, podobnie jak gaming,

kursy online i platformy edukacyjne mają 27% udziału.

Dla porównania, w Europie 86% badanych korzysta z subskrypcji, a 73% wybiera streaming.

Ile kosztują subskrypcje cyfrowe w Polsce?

Najczęściej Polacy wydają na streaming do 80 zł miesięcznie (45%), ale aż 27% przeznacza na ten cel od 80 do 200 zł. 5% badanych płaci między 200 a 400 zł, a 1% nawet 400-800 zł miesięcznie. To tylko jedna kategoria subskrypcji – rzeczywiste wydatki mogą być znacznie wyższe, jeśli doliczyć inne usługi cyfrowe.

Na pytanie o liczbę aktywnych subskrypcji, 39% Polaków wskazało 1-2, 34% ma 3-5, 7% korzysta z 6-9, a 2% z ponad 10 różnych usług. 18% nie posiada żadnej subskrypcji. Wyniki te pokazują, że zarządzanie subskrypcjami staje się coraz większym wyzwaniem dla konsumentów.

Jak często Polacy kontrolują swoje subskrypcje?

Regularne przeglądanie subskrypcji deklaruje tylko 12% badanych (co tydzień) i 29% (co miesiąc). 18% sprawdza je co kilka miesięcy, 16% rzadko, a 17% nigdy nie analizuje swoich wydatków na subskrypcje. To może prowadzić do niepotrzebnych kosztów i utraty kontroli nad budżetem domowym.

„Wyniki badania pokazują, że Polacy coraz częściej korzystają z wielu subskrypcji jednocześnie, ale nie zawsze mają świadomość, ile na nie wydają. Regularna kontrola może pomóc ograniczyć niepotrzebne koszty i lepiej zarządzać domowym budżetem.”

Stefan Bogucki, Revolut Polska

Szerszy kontekst

Według GUS, 2023, 93,6% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do internetu, co sprzyja rosnącej popularności usług cyfrowych. Na rynku polskim, oprócz wymienionych w raporcie platform, dostępne są także alternatywy takie jak Tidal, Player, Empik Go czy Polsat Box Go.

Warto zapamiętać:

82% Polaków korzysta z co najmniej jednej subskrypcji cyfrowej

Najpopularniejsze subskrypcje to Spotify, Netflix i Apple

27% badanych wydaje na streaming 80-200 zł miesięcznie

17% Polaków nigdy nie sprawdza swoich subskrypcji

W Polsce więcej osób ma 6-9 subskrypcji niż w Europie

Revolut Money Report powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez Dynata na próbie 20 000 dorosłych osób w 20 krajach Europy, w tym 1 000 respondentów w Polsce, w listopadzie 2025 roku. Wyniki pokazują, że subskrypcje cyfrowe są silnie zakorzenione w codziennych nawykach Polaków, ale zarządzanie nimi wymaga większej uwagi.

Źródło: Revolut