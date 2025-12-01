Rekordowe 45 urządzeń za 37 mln zł dla onkologii dziecięcej w Polsce – WOŚP 2024

Dzisiaj, 13:44

Fundacja WOŚP zakończyła 82. Konkurs Ofert, kupując 45 urządzeń za 37 217 080 zł dla onkologii i hematologii dziecięcej. 25 stycznia 2026 roku odbędzie się 34. Finał WOŚP, którego celem będzie wsparcie gastroenterologii dziecięcej. W ramach aukcji 33. Finału zebrano 32 404 154 zł, a liczba wystawionych przedmiotów sięgnęła 194 786.

Wśród artystów finałowego koncertu na błoniach PGE Narodowego pojawią się m.in. Nocny Kochanek, Happysad, Ich Troje i Myslovitz. Aukcje na rzecz WOŚP potrwają do 16 lutego 2026 roku, a wśród darczyńców znalazł się Aidan Gillen, znany z serialu "Gra o Tron".

Zakupiony sprzęt trafi do placówek w całej Polsce, a kolejny Konkurs Ofert zaplanowano na luty. W akcję zaangażowane są Sztaby na całym świecie oraz liczne instytucje.

W skrócie:

  • 82. Konkurs Ofert WOŚP zakończony w grudniu
  • 45 urządzeń za 37 217 080 zł dla onkologii dziecięcej
  • 194 786 aukcji podczas 33. Finału WOŚP
  • 32 404 154 zł z aukcji na onkologię dziecięcą
  • 34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026

Dlaczego to ważne?

Zakup 45 urządzeń za ponad 37 mln zł dla onkologii i hematologii dziecięcej to jedno z największych jednorazowych wsparć dla tej dziedziny w Polsce. Sprzęt trafi do szpitali w całym kraju, poprawiając możliwości diagnostyki i leczenia najmłodszych pacjentów. Fundacja WOŚP od lat wspiera polską służbę zdrowia, a każda edycja Finału przynosi wymierne efekty.

W lutym planowany jest kolejny zakup sprzętu. Wysoka liczba aukcji i zaangażowanie znanych osób, jak Aidan Gillen, zwracają uwagę na międzynarodowy zasięg i społeczną rangę akcji.

Kto wystąpi na koncercie WOŚP 2026?

Na błoniach PGE Narodowego 25 stycznia 2026 roku wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Happysad, Ich Troje, Myslovitz, TABU, Łydka Grubasa i LemON. W sumie zaplanowano 12 koncertów, a wydarzeniu towarzyszyć będzie tradycyjne Światełko do Nieba.

Line-up ogłoszono podczas audycji "Zaraz Będzie Ciemno" prowadzonej przez Jurka Owsiaka. Koncert finałowy jest jednym z największych wydarzeń muzycznych w Polsce, przyciągającym tysiące uczestników i widzów przed telewizorami.

Jakie są efekty aukcji WOŚP w Polsce?

W ramach 33. Finału WOŚP wystawiono 194 786 aukcji, które przyniosły 32 404 154 zł na onkologię i hematologię dziecięcą. Aukcje potrwają do 16 lutego 2026 roku, a wśród darczyńców znalazł się Aidan Gillen, aktor znany z "Gry o Tron".

Przedmioty przekazują zarówno osoby prywatne, jak i instytucje oraz znane postacie ze świata kultury. Zebrane środki pozwalają na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, który trafia do polskich szpitali dziecięcych.

"Wspólne zaangażowanie tysięcy osób i instytucji pozwala nam co roku realizować ambitne cele i realnie poprawiać warunki leczenia dzieci w Polsce" – Jurek Owsiak, Fundacja WOŚP.

Jakie są plany WOŚP na 2026 rok?

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 roku, a jego celem będzie wsparcie gastroenterologii dziecięcej. W akcję ponownie zaangażują się Sztaby na całym świecie oraz liczne instytucje i wolontariusze.

Fundacja zapowiada kontynuację zakupów sprzętu medycznego, a kolejny Konkurs Ofert w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej odbędzie się w lutym. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i międzynarodowy, łącząc ludzi wokół wspólnego celu.

Warto zapamiętać:

  • 45 urządzeń medycznych trafi do polskich szpitali dziecięcych
  • Wartość zakupionego sprzętu przekroczyła 37 mln zł
  • 82. Konkurs Ofert to czwarty zakup sprzętu dla onkologii dziecięcej w 2024
  • 194 786 aukcji wsparło cel 33. Finału WOŚP
  • 34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 roku

Fundacja WOŚP kontynuuje wsparcie polskiej służby zdrowia, skupiając się w tym roku na onkologii i hematologii dziecięcej. Kolejne zakupy sprzętu planowane są na luty, a przyszłoroczny Finał poświęcony będzie gastroenterologii dziecięcej. W działania angażują się Sztaby i darczyńcy z całego świata.

Źródło: Fundacja WOŚP


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:

fot. Envato Elements


Ile zarabia technik informatyk? Porównanie wynagrodzeń w 5 polskich miastach

fot. katemangostar


Jawność cen mieszkań - jak przygotować stronę WWW dewelopera do nowych wymogów prawa?



Jak chronić firmę przed atakami? Poznaj strategie ekspertów podczas Kongresu Bezpieczeństwa Sieci 2025



Kolejna globalna awaria Cloudflare sparaliżowała tysiące stron

fot. Freepik


Ulga mieszkaniowa od 2026: co czeka inwestorów?

fot. Unsplash


Polska potrzebuje zintegrowanego systemu dronów wojskowych
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.