Rekordowe 45 urządzeń za 37 mln zł dla onkologii dziecięcej w Polsce – WOŚP 2024

Wśród artystów finałowego koncertu na błoniach PGE Narodowego pojawią się m.in. Nocny Kochanek, Happysad, Ich Troje i Myslovitz. Aukcje na rzecz WOŚP potrwają do 16 lutego 2026 roku, a wśród darczyńców znalazł się Aidan Gillen, znany z serialu "Gra o Tron".

Zakupiony sprzęt trafi do placówek w całej Polsce, a kolejny Konkurs Ofert zaplanowano na luty. W akcję zaangażowane są Sztaby na całym świecie oraz liczne instytucje.

W skrócie:

82. Konkurs Ofert WOŚP zakończony w grudniu

45 urządzeń za 37 217 080 zł dla onkologii dziecięcej

194 786 aukcji podczas 33. Finału WOŚP

32 404 154 zł z aukcji na onkologię dziecięcą

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026

Dlaczego to ważne?

Zakup 45 urządzeń za ponad 37 mln zł dla onkologii i hematologii dziecięcej to jedno z największych jednorazowych wsparć dla tej dziedziny w Polsce. Sprzęt trafi do szpitali w całym kraju, poprawiając możliwości diagnostyki i leczenia najmłodszych pacjentów. Fundacja WOŚP od lat wspiera polską służbę zdrowia, a każda edycja Finału przynosi wymierne efekty.

W lutym planowany jest kolejny zakup sprzętu. Wysoka liczba aukcji i zaangażowanie znanych osób, jak Aidan Gillen, zwracają uwagę na międzynarodowy zasięg i społeczną rangę akcji.

Kto wystąpi na koncercie WOŚP 2026?

Na błoniach PGE Narodowego 25 stycznia 2026 roku wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Happysad, Ich Troje, Myslovitz, TABU, Łydka Grubasa i LemON. W sumie zaplanowano 12 koncertów, a wydarzeniu towarzyszyć będzie tradycyjne Światełko do Nieba.

Line-up ogłoszono podczas audycji "Zaraz Będzie Ciemno" prowadzonej przez Jurka Owsiaka. Koncert finałowy jest jednym z największych wydarzeń muzycznych w Polsce, przyciągającym tysiące uczestników i widzów przed telewizorami.

Jakie są efekty aukcji WOŚP w Polsce?

W ramach 33. Finału WOŚP wystawiono 194 786 aukcji, które przyniosły 32 404 154 zł na onkologię i hematologię dziecięcą. Aukcje potrwają do 16 lutego 2026 roku, a wśród darczyńców znalazł się Aidan Gillen, aktor znany z "Gry o Tron".

Przedmioty przekazują zarówno osoby prywatne, jak i instytucje oraz znane postacie ze świata kultury. Zebrane środki pozwalają na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, który trafia do polskich szpitali dziecięcych.

"Wspólne zaangażowanie tysięcy osób i instytucji pozwala nam co roku realizować ambitne cele i realnie poprawiać warunki leczenia dzieci w Polsce" – Jurek Owsiak, Fundacja WOŚP.

Jakie są plany WOŚP na 2026 rok?

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 roku, a jego celem będzie wsparcie gastroenterologii dziecięcej. W akcję ponownie zaangażują się Sztaby na całym świecie oraz liczne instytucje i wolontariusze.

Fundacja zapowiada kontynuację zakupów sprzętu medycznego, a kolejny Konkurs Ofert w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej odbędzie się w lutym. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i międzynarodowy, łącząc ludzi wokół wspólnego celu.

Warto zapamiętać:

45 urządzeń medycznych trafi do polskich szpitali dziecięcych

Wartość zakupionego sprzętu przekroczyła 37 mln zł

82. Konkurs Ofert to czwarty zakup sprzętu dla onkologii dziecięcej w 2024

194 786 aukcji wsparło cel 33. Finału WOŚP

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 roku

Fundacja WOŚP kontynuuje wsparcie polskiej służby zdrowia, skupiając się w tym roku na onkologii i hematologii dziecięcej. Kolejne zakupy sprzętu planowane są na luty, a przyszłoroczny Finał poświęcony będzie gastroenterologii dziecięcej. W działania angażują się Sztaby i darczyńcy z całego świata.

Źródło: Fundacja WOŚP