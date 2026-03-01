Rejestr Cen Nieruchomości działa od 6 tygodni - co zmienił dla kupujących mieszkania?

Sześć tygodni - tyle upłynęło od momentu, gdy każdy Polak zyskał bezpłatny wgląd w ceny transakcyjne mieszkań z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Serwis Dompress.pl zapytał 11 deweloperów, czy nowe przepisy zmieniły reguły gry. Odpowiedź branży brzmi niemal jednogłośnie: „u nas nic się nie zmieniło". Ale czy na pewno perspektywa kupującego wygląda tak samo?
Ilustracja: benzoix, Freepik, Gemini
Zanim przejdziemy do reakcji deweloperów, warto uporządkować fakty. W ciągu niespełna roku polski rynek mieszkaniowy przeszedł dwie reformy transparentności, a każda opiera się na osobnej ustawie.
Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do Rejestru Cen Nieruchomości to krok w stronę większej transparentności rynku, jednak na razie jego możliwości interpretacyjne są mocno ograniczone - mówi Tomasz Kaleta, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Develii
Deweloperzy mają rację w jednym - RCN to narzędzie z poważnymi ograniczeniami. Kupujący mieszkanie powinien wiedzieć, na co patrzy, zanim wyciągnie wnioski.
|Element
|Widoczny w RCN
|Komentarz
|Cena transakcyjna z aktu notarialnego
|Tak
|Kwota końcowa, nie cena z umowy deweloperskiej
|Data i lokalizacja transakcji
|Tak
|Lokalizacja przestrzenna na mapie
|Standard wykończenia lokalu
|Nie
|Mieszkanie deweloperskie i po remoncie - jedna cena
|Parking, komórka lokatorska
|Nie
|Scalane w jednej kwocie transakcyjnej
|Kontekst transakcji (rodzinna, z syndykiem)
|Nie
|Może zaburzać obraz realnych cen rynkowych
Do tego dochodzi opóźnienie danych. Notariusz ma 14 dni na przekazanie aktu do starostwa, a starosta kolejne 30 dni na wpis do rejestru. W praktyce - jak wskazuje analiza Centrum AMRON - od podpisania aktu do pojawienia się danych w RCN może minąć nawet kilka miesięcy.
RCN to zresztą 380 odrębnych rejestrów prowadzonych przez poszczególne powiaty, z czego zaledwie około 25% udostępnia dane elektronicznie.
W ramach obecnego stanu raportowania RCN wiele istotnych parametrów nabytej nieruchomości nie będzie widocznych. To może prowadzić do błędnych wniosków - zauważa Agnieszka Majkusiak, Dyrektor Generalna ds. Sprzedaży i Marketingu Atal
Sonda Dompress.pl ujawnia interesującą jednorodność odpowiedzi. Niemal wszyscy deweloperzy deklarują, że RCN nie wpłynął na ich politykę cenową. Argumenty? Ceny kształtują „obiektywne czynniki kosztowe" - grunty, wykonawstwo, materiały budowlane. Trudno się z tym nie zgodzić.
Ale jest druga strona medalu, o której branża mówi ciszej. Przed 2025 rokiem strategia „cena dostępna po kontakcie z biurem sprzedaży" była standardem - jak pisaliśmy w analizie nowych wymogów jawności cen dla deweloperów. Zmuszała kupujących do kontaktu, budowała przewagę informacyjną sprzedającego i - co kluczowe - pozwalała na różnicowanie ceny w zależności od „oceny" klienta.
Dane Narodowego Banku Polskiego za I kwartał 2025 r. pokazują, że różnica między ceną ofertową a transakcyjną w Warszawie wyniosła zaledwie 3,4% (16 948 zł/m² vs 16 383 zł/m²). Margines negocjacyjny jest więc wąski - ale przynajmniej teraz kupujący wie, z jakiego pułapu startuje.
Obserwujemy, że nabywcy są lepiej przygotowani do rozmów, analizują ceny ofertowe i transakcyjne, a decyzje podejmują bardziej świadomie - mówi Joanna Chojecka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu na Warszawę, Wrocław i Łódź w Grupie Robyg
W sondzie Dompress.pl zabrakło istotnego wątku. W 2027 roku ruszy Portal DOM - system prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), którego wykonawcę (konsorcjum Eviden Polska) wyłoniono w grudniu 2025 r. za kwotę blisko 44 mln zł.
Kluczowa różnica? Portal DOM będzie zawierał dane z umów deweloperskich - ok. 70 tys. rocznie od blisko 5 tys. deweloperów. Oznacza to dostęp do cen na kilka lat przed przeniesieniem własności, eliminując największą bolączkę RCN, czyli opóźnienie danych.
Resort Rozwoju planuje też stworzenie na portalu rankingu deweloperów opartego na danych o opóźnieniach w realizacji inwestycji.
Uruchomienie bezpłatnego Portalu DOM i Rejestru Cen Nieruchomości to krok w stronę pełnej transparentności rynku, od lat postulowany przez analityków - przyznaje Marcin Michalec, Dyrektor Zarządzający Okam Capital
Nowe narzędzia dają kupującemu realne możliwości, ale wymagają umiejętnego korzystania. Oto, od czego warto zacząć, szczególnie jeśli dopiero wchodzisz na rynek mieszkaniowy:
Bezpłatny dostęp do danych RCN zapewnia moduł na stronie geoportal.gov.pl z usługą KICN (Krajowa Integracja Cen Nieruchomości). Dane można też przeglądać na geoportal-krajowy.pl, który łączy ceny transakcyjne z ofertowymi na interaktywnej mapie.
RCN zawiera wyłącznie ceny z aktów notarialnych przenoszących własność - nie z umów deweloperskich. Oznacza to opóźnienie danych nawet o kilka lat od momentu zakupu. Pełne dane z umów deweloperskich będzie gromadził Portal DOM, planowany na 2027 rok.
Według danych NBP za I kwartał 2025 r. różnica w Warszawie wynosiła ok. 3,4% na rynku pierwotnym. Na rynku wtórnym margines negocjacyjny bywa większy. Jawność cen ofertowych (od lipca 2025) utrudnia deweloperom zawyżanie cen wyjściowych.
Portal DOM to planowany system gromadzący dane o cenach z umów deweloperskich, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wykonawcę systemu wyłoniono w grudniu 2025 r. Uruchomienie planowane jest najwcześniej na 2027 rok. Portal ma zawierać też ranking deweloperów.
Wejście w życie przepisów o jawności cen ofertowych w lipcu-wrześniu 2025 r. nie wywołało gwałtownych zmian. Według analizy Centrum AMRON w większości miast odnotowano jedynie korekty rzędu 1-3% spadku - efekt prewencyjnej standaryzacji cenników, nie bezpośredni skutek regulacji.
Prawdziwa zmiana nie leży w samym rejestrze - leży w tym, że kupujący mieszkanie po raz pierwszy w historii polskiego rynku dysponuje narzędziami, o których jeszcze dwa lata temu mógł tylko marzyć. RCN, jawne cenniki deweloperów, Portal DOM na horyzoncie... Era „cena na zapytanie" skończyła się definitywnie. Pytanie brzmi: czy kupujący faktycznie z tych narzędzi skorzystają?
