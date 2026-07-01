Przeszczep włosów - nowoczesne metody leczenia łysienia

Dlaczego włosy wypadają? DHT rzadko działa w pojedynkę

Za zdecydowaną większość przypadków utraty włosów odpowiada łysienie androgenowe (AGA). Według danych publikowanych w piśmiennictwie dermatologicznym dotyczy ono około 50% mężczyzn przed 50. rokiem życia i ponad 70% po siedemdziesiątce; u kobiet po pięćdziesiątce odsetek sięga 30–40%. Mechanizm jest dobrze opisany: dihydrotestosteron (DHT), aktywna pochodna testosteronu, stopniowo miniaturyzuje genetycznie wrażliwe mieszki włosowe. Faza wzrostu włosa skraca się z 3–6 lat do kilku miesięcy, a włos staje się coraz cieńszy... aż w końcu zamienia się w niemal niewidoczny meszek.

DHT nie jest jednak jedynym podejrzanym. Trycholodzy wymieniają także łysienie telogenowe (po silnym stresie, chorobie, porodzie czy restrykcyjnej diecie), łysienie plackowate o podłożu autoimmunologicznym, zaburzenia hormonalne – od tarczycy po zespół policystycznych jajników – oraz niedobory żelaza i witaminy D. Rozróżnienie ma znaczenie praktyczne: nie każdy typ łysienia kwalifikuje się do transplantacji, a część z nich da się cofnąć farmakologicznie, bez skalpela i implantera.

Kwalifikacja do przeszczepu włosów: kto usłyszy „nie"?

Wbrew reklamowym obietnicom, dobry ośrodek zaczyna nie od wyceny, lecz od diagnostyki. Standardem jest badanie trichoskopowe, ocena stopnia łysienia w 7-stopniowej skali Hamiltona-Norwooda (u kobiet – skali Ludwig) oraz analiza strefy dawczej, czyli potylicy i boków głowy. To z niej pobiera się grafty, a jej pojemność wyznacza granice tego, co da się osiągnąć – czasem w 2–3 etapach rozłożonych na lata. W profesjonalnych placówkach przeszczep włosów poprzedza pełna konsultacja lekarska z indywidualnym planem odtworzenia owłosienia i szacunkiem liczby graftów.

Kiedy pacjent usłyszy odmowę? Przy całkowitym wyłysieniu (brak strefy dawczej), aktywnym łysieniu autoimmunologicznym, niewyrównanej cukrzycy, zaburzeniach krzepnięcia i chorobach skóry głowy. Przeciwwskazaniem czasowym jest też utrata włosów po chemioterapii – zabieg ma sens dopiero po pełnej odbudowie mieszków. I jeszcze jedno: u dwudziestoparolatków z szybko postępującym AGA rozsądny lekarz często najpierw zaproponuje stabilizację farmakologiczną. (Przeszczepione włosy zostaną, ale te obok mogą dalej wypadać – i po kilku latach efekt wygląda jak wyspa na pustyni.)

FUE czy DHI? Różnica tkwi w drodze graftu

Obie techniki są małoinwazyjne, wykonywane w znieczuleniu miejscowym i oparte na tym samym punkcie wyjścia: pobraniu pojedynczych zespołów mieszkowych mikropunchem. Różnica zaczyna się później. W klasycznym FUE lekarz najpierw nacina mikrokanaliki w strefie biorczej, a dopiero potem osadza w nich grafty – ekstrakcja i implantacja to oddzielne etapy. Z kolei metoda DHI (Direct Hair Implantation) wykorzystuje implanter Choi, który wykonuje nacięcie i osadza graft w jednym ruchu. Jak podkreślają lekarze cytowani przez serwis Estheticon, ograniczona manipulacja graftem i minimalny czas poza organizmem zwiększają przeżywalność mieszków oraz dają pełną kontrolę nad kątem, kierunkiem i głębokością implantacji.

Cecha Metoda FUE Metoda DHI (Direct) Implantacja Dwa etapy: nacięcie kanalików, potem osadzanie graftów Jeden ruch implanterem Choi – nacięcie i osadzenie jednocześnie Czas graftu poza skórą Dłuższy – etapy są rozdzielone Minimalny – implantacja bezpośrednio po pobraniu Kontrola kąta i kierunku Zależna od wcześniej przygotowanych kanalików Ustawiana indywidualnie przy każdym grafcie Typowe zastosowanie Rozległe obszary łysienia, duża liczba graftów Linia włosów, skronie, zagęszczanie między istniejącymi włosami Gojenie Strupki i obrzęk utrzymują się nieco dłużej Mniejsze mikrourazy, szybsza rekonwalescencja Koszt i czas zabiegu Niższy koszt, krótszy czas procedury Wyższy koszt, zabieg bardziej czasochłonny i wymagający

Czy to oznacza, że DHI jest „lepsze"? Nie zawsze – i warto być podejrzliwym wobec każdego, kto twierdzi inaczej. FUE pozostaje najczęściej wykonywaną techniką transplantacji na świecie i dobrze sprawdza się przy dużych powierzchniach, gdzie sesje sięgają kilku tysięcy graftów. DHI wygrywa precyzją: przy rekonstrukcji linii czołowej, zakolach i dogęszczaniu przerzedzonych stref. O naturalności efektu w obu przypadkach decyduje zresztą nie nazwa metody, lecz ręka i doświadczenie lekarza – dlatego pytanie „kto wykonuje zabieg od początku do końca" jest ważniejsze niż skrót w cenniku.

Rekonwalescencja: kalendarz dla cierpliwych

Zabieg trwa zwykle cały dzień, ale do pracy biurowej można wrócić już po kilku dniach. Prawdziwym testem jest co innego: cierpliwość. Organizm realizuje własny harmonogram i żadne ponaglenia go nie przyspieszą.

Etap Co się dzieje Dni 1–3 Faza zapalna: obrzęk, zaczerwienienie. Maksymalna ochrona graftów, sen z uniesioną głową, zero alkoholu i wysiłku. Dni 4–10 Strupki w strefie biorczej – odpadają samoistnie, zdrapywanie grozi uszkodzeniem mieszków. Pierwsze mycie wg instruktażu kliniki. Tygodnie 2–6 Tzw. shock loss – przeszczepione włosy wypadają, ale mieszki pozostają w skórze i przechodzą w fazę spoczynku. To norma, nie powikłanie. Miesiące 2–3 Pozorna cisza – skóra wygląda jak przed zabiegiem, wzrost zaczyna się pod jej powierzchnią. Miesiące 4–6 Pierwsze nowe włosy – cienkie i miękkie, z czasem grubieją. Wyraźna poprawa około 6. miesiąca. Miesiące 9–12 Pełny, ostateczny efekt: docelowa gęstość i naturalna struktura włosów, które można ciąć, stylizować i farbować.

W pierwszych dwóch tygodniach obowiązuje zakaz intensywnego wysiłku, sauny i ekspozycji na słońce. Kluczowa jest też opieka pozabiegowa – dobre ośrodki nie kończą relacji z pacjentem przy kasie. Przykładowo warszawska FullFace Clinic prowadzi zabiegi w modelu lekarz–pacjent, z monitoringiem gojenia, pisemną gwarancją i kontrolą efektów po 9–12 miesiącach. Niezależnie od wybranej placówki warto zapytać o dokładnie te trzy elementy: kto operuje, kto opiekuje się pacjentem po zabiegu i co dokładnie obejmuje gwarancja.

Warto zapamiętać

Diagnoza przed decyzją – nie każde łysienie kwalifikuje się do przeszczepu.

O efekcie decyduje lekarz i strefa dawcza, nie sama nazwa metody.

Shock loss między 2. a 6. tygodniem to norma – nie panikuj.

Pełny efekt oceniaj dopiero po 9–12 miesiącach.

Najczęstsze pytania

Czy efekt przeszczepu włosów jest trwały?

Tak. Grafty pobiera się z potylicy i boków głowy, gdzie mieszki są genetycznie odporne na działanie DHT. Przeszczepione włosy zachowują tę odporność w nowym miejscu i rosną przez całe życie – pod warunkiem prawidłowego przyjęcia się graftów.

Czym różni się metoda DHI od FUE?

W FUE nacięcie kanalików i osadzanie graftów to oddzielne etapy. W DHI implanter Choi wykonuje obie czynności jednocześnie, co skraca czas graftu poza organizmem, zwiększa jego przeżywalność i daje lekarzowi pełną kontrolę nad kątem oraz kierunkiem wzrostu włosa.

Kto nie kwalifikuje się do przeszczepu włosów?

Osoby z całkowitym wyłysieniem (brak strefy dawczej), aktywnym łysieniem autoimmunologicznym, niewyrównaną cukrzycą, zaburzeniami krzepnięcia lub chorobami skóry głowy. Utrata włosów po chemioterapii to przeciwwskazanie czasowe – do momentu odbudowy mieszków.

Kiedy widać efekty przeszczepu włosów?

Pierwsze nowe włosy pojawiają się po 3–4 miesiącach, wyraźna poprawa następuje około 6. miesiąca, a pełny efekt widoczny jest po 9–12 miesiącach od zabiegu. Wcześniej, między 2. a 6. tygodniem, przeszczepione włosy przejściowo wypadają (shock loss).

Czy przeszczep włosów boli?

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, więc sama procedura jest bezbolesna, choć długa – trwa zwykle cały dzień. Po zabiegu przez kilka dni może utrzymywać się dyskomfort i tkliwość strefy dawczej, kontrolowane standardowymi lekami przeciwbólowymi.

Przeszczep włosów to dziś procedura przewidywalna jak mało która w medycynie estetycznej – pod warunkiem, że pacjent wybiera ośrodek równie starannie, co ośrodek pacjenta. Włosy odrosną. Zaufania do źle wybranej kliniki – niekoniecznie.

Foto: Magnific

Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady medycznej ani farmaceutycznej. Przed zastosowaniem produktów, terapii lub suplementów skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą; w razie nagłych objawów niezwłocznie skontaktuj się z pomocą medyczną. Redakcja i operator Dziennika Internautów nie gwarantują kompletności, dokładności ani aktualności treści i nie mają obowiązku ich aktualizowania. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Dziennik Internautów wyłącza odpowiedzialność za skutki wykorzystania materiału. Wzmianki o markach i linki zewnętrzne służą identyfikacji; możliwe linki afiliacyjne. Prawem właściwym jest prawo polskie.