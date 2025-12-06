Przedsiębiorcy obawiają się inflacji oraz destabilizacji państwa

W ostatnich miesiącach rośnie niepokój wśród liderów biznesu związany z inflacją oraz innymi zagrożeniami ekonomicznymi i społecznymi. Jakie są główne obawy przedsiębiorców i jakie kwestie budzą ich największy niepokój?

W skrócie:

  • 39,4% liderów biznesu obawia się inflacji, mimo jej spadku w ostatnich miesiącach.
  • Duży niepokój budzą również nieuczciwi klienci (36%) oraz destabilizacja państwa (21,4%).
  • Najbardziej zaniepokojeni są właściciele firm zatrudniających ponad 250 pracowników z małych miast (20-49 tys. mieszkańców).
  • Mała część przedsiębiorców boi się sztucznej inteligencji (2,4%) lub cyberprzestępczości (2,8%).
  • Spowolnienie gospodarcze i nowe pandemie budzą najmniejszy niepokój – po 3,2% wskazań.

Badanie przeprowadzone przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl pokazuje, że inflacja pozostaje głównym źródłem obaw wśród polskich przedsiębiorców. Mimo jej spadku w ostatnim czasie, blisko 40% liderów biznesu nadal wskazuje ją jako poważne zagrożenie. Najważniejszą kwestią jest jednak zróżnicowanie tych obaw – lęk dotyczący inflacji towarzyszy im innym wyzwaniom związanym z działalnością gospodarczą i sytuacją polityczną.

Jakie grupy przedsiębiorców najczęściej boją się inflacji?

Inflacji obawiają się głównie właściciele firm zatrudniających ponad 250 osób, działających w branży consultingu i doradztwa strategicznego.

Przedsiębiorcy z miast o liczbie mieszkańców od 20 do 49 tysięcy najczęściej zgłaszają takie obawy. Ta grupa wydaje się szczególnie wrażliwa na zmiany ekonomiczne i potencjalne ryzyka finansowe.

Jakie inne zagrożenia wskazują firmy?

Poza inflacją, dużym problemem są nieuczciwi klienci, których wskazuje 36% badanych przedsiębiorców. Znaczną rolę wśród obaw pełnią również destabilizacja państwa (21,4%) oraz kwestie inwigilacji władzy (18,2%).

Konflikt Polski z krajami spoza Unii Europejskiej jest postrzegany jako zagrożenie przez prawie 15% badanych.

Jakie zagrożenia budzą najmniej lęku?

Niewielki odsetek przedsiębiorców wskazuje na sztuczną inteligencję (2,4%) oraz ryzyko cyberprzestępczości (2,8%), a także na możliwe spowolnienie gospodarcze czy wybuch nowej pandemii lub epidemii (po 3,2%).

Te czynniki obecnie nie są traktowane jako najbardziej palące zagrożenia.

Kluczowe dane

  • 39,4% liderów biznesu boi się inflacji.
  • 36% wskazuje nieuczciwych klientów jako zagrożenie.
  • 21,4% obawia się destabilizacji państwa.
  • 18,2% lęka się inwigilacji władzy.
  • 14,5% obawia się konfliktu z krajami spoza UE.
  • 2,4% wskazuje sztuczną inteligencję jako zagrożenie.
  • 2,8% boi się cyberprzestępczości.
  • 3,2% wskazuje spowolnienie gospodarcze oraz nową epidemię.

Podsumowując: mimo spadku inflacji, pozostaje ona głównym źródłem obaw wśród przedsiębiorców, szczególnie tych z mniejszych miast i dużych firm. Obawy dotyczą także innych aspektów działalności gospodarczej i sytuacji państwa, podczas gdy zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i cyberprzestępczością są obecnie marginalne.


