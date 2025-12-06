Przedsiębiorcy obawiają się inflacji oraz destabilizacji państwa

W ostatnich miesiącach rośnie niepokój wśród liderów biznesu związany z inflacją oraz innymi zagrożeniami ekonomicznymi i społecznymi. Jakie są główne obawy przedsiębiorców i jakie kwestie budzą ich największy niepokój?
W skrócie:
Badanie przeprowadzone przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl pokazuje, że inflacja pozostaje głównym źródłem obaw wśród polskich przedsiębiorców. Mimo jej spadku w ostatnim czasie, blisko 40% liderów biznesu nadal wskazuje ją jako poważne zagrożenie. Najważniejszą kwestią jest jednak zróżnicowanie tych obaw – lęk dotyczący inflacji towarzyszy im innym wyzwaniom związanym z działalnością gospodarczą i sytuacją polityczną.
Inflacji obawiają się głównie właściciele firm zatrudniających ponad 250 osób, działających w branży consultingu i doradztwa strategicznego.
Przedsiębiorcy z miast o liczbie mieszkańców od 20 do 49 tysięcy najczęściej zgłaszają takie obawy. Ta grupa wydaje się szczególnie wrażliwa na zmiany ekonomiczne i potencjalne ryzyka finansowe.
Poza inflacją, dużym problemem są nieuczciwi klienci, których wskazuje 36% badanych przedsiębiorców. Znaczną rolę wśród obaw pełnią również destabilizacja państwa (21,4%) oraz kwestie inwigilacji władzy (18,2%).
Konflikt Polski z krajami spoza Unii Europejskiej jest postrzegany jako zagrożenie przez prawie 15% badanych.
Niewielki odsetek przedsiębiorców wskazuje na sztuczną inteligencję (2,4%) oraz ryzyko cyberprzestępczości (2,8%), a także na możliwe spowolnienie gospodarcze czy wybuch nowej pandemii lub epidemii (po 3,2%).
Te czynniki obecnie nie są traktowane jako najbardziej palące zagrożenia.
Podsumowując: mimo spadku inflacji, pozostaje ona głównym źródłem obaw wśród przedsiębiorców, szczególnie tych z mniejszych miast i dużych firm. Obawy dotyczą także innych aspektów działalności gospodarczej i sytuacji państwa, podczas gdy zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i cyberprzestępczością są obecnie marginalne.
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Prezes KIR: skokowe wzmocnienie bezpieczeństwa konsumentów na KBD 2025 Polska
|
fot. katemangostar
|
|
|
fot. Freepik
|
fot. Unsplash
|
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.