Produkcja rośnie o 19 proc. dzięki AI i automatyzacji pierwszej linii

W skrócie:

Producentom inwestującym w automatyzację i AI udaje się zwiększyć produktywność pracy o 19%.

Przychody rosną średnio o 2 punkty procentowe rok do roku dzięki takim inwestycjom.

Aż 80% globalnej siły roboczej pracuje na pierwszej linii, często bez narzędzi technologicznych.

Automatyzacja wspiera zarządzanie przepływem materiałów i redukuje błędy produkcyjne.

Zarządy muszą traktować rozwój technologiczny jako strategiczny priorytet.

Technologia, zwłaszcza sztuczna inteligencja oraz automatyzacja, coraz silniej wpływa na branżę produkcyjną. Raport opracowany przez Zebra Technologies we współpracy z Oxford Economics podkreśla korzyści wynikające z inwestycji w inteligentne systemy operacyjne na pierwszej linii produkcyjnej.

Najważniejszą kwestią jest fakt, że mimo ogromnej liczby pracowników fizycznych na produkcji – stanowiących aż 80% globalnej siły roboczej – wielu z nich nie ma dostępu do nowoczesnych narzędzi technologicznych. Wdrożenie automatyzacji i AI pozwala nie tylko zwiększyć wydajność, ale również poprawić jakość produktów i rentowność przedsiębiorstw.

Jak AI i automatyzacja wpływają na produktywność na pierwszej linii?

Inteligentne operacje umożliwiają lepsze zarządzanie przepływem materiałów, co minimalizuje przestoje i błędy w procesie produkcji. Automatyzacja zadań powtarzalnych pozwala pracownikom skupić się na zadaniach wymagających większej wiedzy i kontroli. Dzięki temu produktywność wzrasta średnio o 19%.

Dlaczego inwestycje w technologię przekładają się na wyższe przychody?

Optymalizacja procesów produkcyjnych dzięki AI i automatyzacji zmniejsza koszty operacyjne i poprawia jakość wyrobów. To z kolei przekłada się na wzrost przychodów – średnio o 2 punkty procentowe rok do roku. Jednocześnie wyższa rentowność zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku.

Jakie wyzwania stoją przed zarządami firm produkcyjnych?

Zarządy muszą traktować wdrażanie nowoczesnych technologii jako strategiczny imperatyw. Pomimo że praca na pierwszej linii odgrywa kluczową rolę w produkcji, pracownicy często nie mają dostępu do odpowiednich narzędzi cyfrowych. Zapewnienie im takich rozwiązań jest niezbędne do podniesienia efektywności i jakości pracy.

„Wynikiem, który wymaga szczególnej uwagi, jest to, że jedynie jedna piąta liderów definiuje automatyzację jako szeroką, strategiczną koncepcję obejmującą różnorodne rozwiązania technologiczne służące poprawie produktywności i efektywności” – powiedział Stephan Pottel, Dyrektor ds. Strategii dla Sektora Produkcyjnego w regionie EMEA, Zebra Technologies. „To zdecydowanie zbyt mało. Liderzy powinni otrzymać wsparcie, aby postrzegać inteligentną automatyzację strategicznie – jako fundamentalny element wizji organizacji dotyczącej bardziej połączonej pierwszej linii i długoterminowego wzrostu”.

Kluczowe dane:

Podsumowując: Raport Zebra Technologies wskazuje na wymierne korzyści z wprowadzania AI i automatyzacji na produkcji. Zarządy firm produkcyjnych powinny nadać priorytet inwestycjom w nowoczesne technologie, by zwiększyć produktywność, jakość oraz przychody przedsiębiorstw.