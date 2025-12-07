Prezes KIR: skokowe wzmocnienie bezpieczeństwa konsumentów na KBD 2025 Polska

Najważniejszym przesłaniem spotkania było wezwanie do wdrożenia rozwiązań systemowych chroniących konsumentów przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami. Temat ten zdominował dyskusje ekspertów sektora bankowego i przedstawicieli instytucji publicznych. W efekcie oczekuje się wzrostu liczby inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa klientów detalicznych.

Wprowadzenie nowych narzędzi oraz szeroko zakrojone działania edukacyjne mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby incydentów związanych z cyberprzestępczością wobec osób fizycznych.

W skrócie:

17. Kongres Bankowości Detalicznej odbył się w Polsce

KIR apeluje o skokowe zwiększenie ochrony konsumentów

Banki dobrze radzą sobie z cyberzagrożeniami

Nowe narzędzia mają ograniczyć wyłudzenia finansowe

Dyskusje dotyczyły nie tylko edukacji, ale też rozwiązań systemowych

Dlaczego to ważne?

Kwestia bezpieczeństwa konsumentów dotyczy milionów klientów banków w Polsce. Według danych Związku Banków Polskich, w kraju aktywnych jest ponad 38 mln rachunków osobistych, a liczba użytkowników bankowości elektronicznej przekracza 20 mln. Rosnąca liczba cyberataków powoduje straty finansowe i utratę zaufania do sektora finansowego.

Zaskakującym aspektem tegorocznego kongresu była zmiana akcentu z ochrony infrastruktury bankowej na bezpośrednie wsparcie przeciętnego klienta. To pierwsze tak wyraźne wezwanie do wdrożenia narzędzi systemowych skierowanych do osób fizycznych, a nie tylko instytucji.

Jakie działania zaproponowano podczas KBD 2025 Polska

Podczas kongresu wskazano na konieczność wdrożenia rozwiązań technologicznych oraz programów edukacyjnych dla konsumentów. Propozycje obejmowały m.in. rozwój systemów ostrzegania o próbach wyłudzeń oraz automatyczne blokowanie podejrzanych transakcji.

„O ile sektor bankowy i instytucje całkiem dobrze radzą sobie z zagrożeniami ze strony cyberprzestępców, o tyle teraz przyszedł czas, aby wydatnie zwiększyć odporność przeciętnego konsumenta” – Piotr Alicki, prezes zarządu KIR S.A.

Dodatkowo eksperci postulowali współpracę sektora finansowego z administracją publiczną w celu szybszego reagowania na nowe typy zagrożeń.

Kogo dotyczą nowe inicjatywy bezpieczeństwa w Polsce

Nowe inicjatywy mają objąć wszystkich klientów detalicznych korzystających z usług bankowych w Polsce. Szczególny nacisk położono na osoby starsze oraz mniej obeznane z nowoczesnymi technologiami, które są najbardziej narażone na manipulacje i oszustwa.

Zgodnie z zapowiedziami uczestników kongresu, planowane rozwiązania będą wdrażane etapami od początku 2026 roku. Obejmą one zarówno działania prewencyjne, jak i szybkie procedury reagowania na incydenty.

Jakie narzędzia mają chronić klientów przed wyłudzeniami

Narzędzia omawiane podczas kongresu to m.in. systemy monitorujące nietypowe operacje finansowe oraz platformy informacyjne ostrzegające przed nowymi metodami oszustw. Wskazano także na potrzebę automatycznego blokowania podejrzanych przelewów oraz udostępniania klientom prostych instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia wyłudzenia.

„Minimalizacja ryzyka manipulacji czy wyłudzeń środków finansowych wymaga nie tylko edukacji, ale też skutecznych narzędzi technologicznych” – Piotr Alicki, prezes zarządu KIR S.A.

Dzięki tym rozwiązaniom klienci mają być lepiej chronieni przed stratą środków oraz negatywnymi skutkami działań cyberprzestępczych.

Czy sektor bankowy w Polsce jest gotowy na nowe wyzwania

Sektor bankowy w Polsce od lat inwestuje w zabezpieczenia infrastruktury IT i systemy antyfraudowe. Jednak dynamiczny rozwój nowych technik oszustw wymaga ciągłego dostosowywania procedur oraz współpracy międzybankowej i międzysektorowej.

Kongres Bankowości Detalicznej pokazał gotowość instytucji do wspólnego działania na rzecz ochrony klientów indywidualnych poprzez wdrażanie innowacyjnych narzędzi i programów wsparcia.

Warto zapamiętać:

KBD 2025: nacisk na ochronę konsumenta indywidualnego

KIR apeluje o systemowe wsparcie klientów detalicznych

Zaproponowano automatyczne blokowanie podejrzanych transakcji

Działania obejmą wszystkich użytkowników bankowości detalicznej

Planowane wdrożenia od początku 2026 roku

Szczególna ochrona dla osób starszych i mniej zaawansowanych cyfrowo

Źródło: PAP MediaRoom