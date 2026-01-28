Prawo budowlane 2026 - stacje bazowe bez pozwolenia do 12 metrów

W skrócie:

Stacje do 3 m - bez formalności, 3-12 m - zgłoszenie, powyżej - pozwolenie

Kontenery telekomunikacyjne do 35 mkw na zgłoszenie, nie pozwolenie

Zasięg 5G w Polsce wzrósł z 28,5 do 43,1 proc. w rok

Usunięto obowiązek oświadczenia o kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnej

Uproszczono rozbudowę sieci kablowych w pasie drogowym

Trzy progi wysokości zamiast sporów z urzędami

Nowelizacja wprowadza jasny podział procedur według wysokości instalacji.

Stacje bazowe do 3 metrów nie wymagają żadnych formalności budowlanych.

Instalacje od 3 do 12 metrów podlegają zgłoszeniu do urzędu.

Dopiero konstrukcje powyżej 12 metrów wymagają pełnego pozwolenia na budowę.

"Najważniejszą zmianą jest doprecyzowanie i ujednolicenie zasad dotyczących wybranych robót i urządzeń telekomunikacyjnych. W praktyce ogranicza to spory interpretacyjne, a inwestorzy mają większą pewność co do stosowania przepisów" - wskazał Jan Ziętara z Ministerstwa Cyfryzacji.

Operatorzy muszą zrealizować łącznie ponad 15 tys. stacji bazowych 5G w ciągu 48 miesięcy zgodnie z zobowiązaniami aukcyjnymi UKE.

Kontenery i kable - mniej biurokracji w terenie

Nowelizacja obejmuje także kontenery telekomunikacyjne o powierzchni do 35 mkw i wysokości do 3 metrów - od teraz wystarczy zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę.

Uproszczono również zasady rozbudowy sieci kablowych w pasie drogowym, szczególnie przy dokładaniu kolejnych kabli do istniejących kanałów technologicznych.

"To rozwiązania, które realnie przyspieszają modernizację sieci i pozwalają szybciej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na usługi cyfrowe" - ocenił przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

Usunięto też obowiązek składania oświadczenia o kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnej, od lat krytykowany jako zbędny.

Maciej Sokołowski z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji podkreślił: "Liczymy, że nowe przepisy ukrócą złe praktyki niektórych organów, które mimo proinwestycyjnych regulacji utrudniały inwestycje".

Polska goni Europę w zasięgu 5G

Dostępność sieci 5G w Polsce wzrosła z 28,5 proc. w I kwartale 2024 do 43,1 proc. w I kwartale 2025 - wynika z raportu Ookla. To efekt uruchomienia pasma 3,5 GHz przez Orange, T-Mobile i Play.

Średnia prędkość pobierania w 5G osiągnęła 236 Mb/s w 2026 roku wobec 189 Mb/s rok wcześniej.

Utrzymują się jednak znaczne różnice regionalne. W województwie mazowieckim dostępność 5G wynosi 47,2 proc., podczas gdy w lubuskim tylko 23,6 proc. - dwukrotnie mniej.

Według danych Speedtest, internet mobilny 5G jest szybszy niż stacjonarny - średnia prędkość pobierania w domach to 180 Mb/s.

Anna Streżyńska z Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego podkreśliła:

"Największym problemem inwestycji telekomunikacyjnych nie były terminy ustawowe, lecz brak przewidywalności interpretacji przepisów. Jasne reguły gry zawsze sprzyjają skróceniu procesów inwestycyjnych".

Gigabit Infrastructure Act i kolejne uproszczenia

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad wdrożeniem unijnego Gigabit Infrastructure Act, który ma obniżyć koszty budowy sieci gigabitowych. Projekt jest w trakcie konsultacji.

"Po zakończeniu tych prac w planie jest przedstawienie kolejnego projektu deregulacyjnego, którego celem będzie dalsze uproszczenie procedur inwestycyjnych" - zapowiedział Jan Ziętara.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało, że nie prowadzi dodatkowych prac nad rozwiązaniami dedykowanymi wyłącznie sektorowi telekomunikacyjnemu, ale nie wyklucza takich działań w przyszłości. Administracja chce najpierw ocenić, jak nowe przepisy sprawdzą się w praktyce.

Warto zapamiętać

Nowelizacja eliminuje wieloletnie spory interpretacyjne między operatorami a urzędami

Polska ma 49 548 stacji bazowych i musi zbudować kolejne 15 tys. do 2028 roku

Zasięg 5G wzrósł o 51 proc. w rok, ale różnice regionalne sięgają 100 proc.

Kolejne uproszczenia procedur planowane po wdrożeniu Gigabit Infrastructure Act

Źródło: PAP MediaRoom, Ministerstwo Cyfryzacji, Ookla

Foto: Freepik