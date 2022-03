Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników. Wyniki badania (infografika)

Za najskuteczniejszą formę wsparcia dla Ukrainy 52% zapytanych uważa zorganizowanie w firmie zbiórki żywności, ubrań oraz artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów. To główne wnioski z badania „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników” zrealizowanego przez firmę Dailyfruits.

Wyniki badania pokazują jak ważnym tematem dla Polaków jest wsparcie Ukrainy i uchodźców przybywających aktualnie do naszego kraju. Polacy pomagają m.in. wpłatami na organizacje humanitarne, pełnią rolę wolontariuszy, przygotowują prywatne zbiórki i noclegi, ale także chcą angażować się w pomoc we współpracy ze swoimi pracodawcami. Zdaniem 87% respondentów pracownicy firm też powinny włączyć się w pomoc Ukrainie, gdyż każdy gest jest teraz ważny – jak deklaruje 47% zapytanych, w pracy też warto angażować się w wartościowe akcje – jak twierdzi 40% respondentów.

Pracownicy popierają pomoc swoich pracodawców dla Ukrainy

Większość pracowników biorących udział w badaniu Dailyfruits podkreśla, że chcą, aby ich firma zaangażowała się w wsparcie dla Ukrainie. Według 48% respondentów pokazuje to, w jakim miejscu pracują, a 39% oświadcza, że jest to dla nich bardzo ważne. Pomoc dla Ukrainy to główny temat rozmów pracowników. Dla 46% ankietowanych jest to aktualnie temat numer jeden w firmie, a dla 42% jest to chęć potwierdzenia, że nie chcą być bierni wobec dramatu rozgrywającego się na Ukrainie.

Pracujący Polacy widzą wiele możliwości wsparcia dla Ukrainy, jakie mogą realizować ze swoimi współpracownikami i pracodawcami. Największym poparciem cieszy się zorganizowanie w firmie zbiórki żywności, ubrań oraz artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów – 52% odpowiedzi oraz zorganizowanie zbiórki wśród pracowników i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę – 30% odpowiedzi. Kolejne skuteczne zdaniem pracowników inicjatywy to promocja w firmie wpłat na zbiórkę organizowaną przez wybraną organizację humanitarną – 19% odpowiedzi, przekazanie produktów i udostępnienie usług dla uchodźców z Ukrainy – 14% odpowiedzi oraz zorganizowanie firmowej grupy wolontariuszy – 14% wskazań. Nie brakuje też respondentów, którzy są za zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy i przygotowaniem programu adaptacyjnego z udziałem pracowników oraz za zamanifestowanie solidarności dla Ukrainy w ramach realizacji firmowego eventu.

Wyniki zrealizowanego przez nas badania pokazują, że pracownicy w Polsce chcą aby, ich pracodawcy włączyli się w pomoc Ukrainie. Wiele firm podejmuje tę inicjatywę i szuka różnych form realizacji takich działań. My na przykład zapraszamy naszych klientów i partnerów do wspólnej akcji „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Za naszym pośrednictwem firmy mogą wysłać przygotowane przez nas paczki żywnościowe m.in. do centrów pobytowych dla uchodźców czy wybranych instytucji i organizacji pomocowych. Jest to akcja, w ramach której firmy mogą wykorzystać też zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zaangażować wszystkich swoich pracowników w szczytnym celu. Pracownicy otrzymują specjalne kody na przygotowane paczki żywnościowe dla uchodźców, sfinansowane przez pracodawców i decydują gdzie będzie skierowana pomoc. My na bieżąco zajmujemy się konfekcjonowaniem, pakowaniem i dystrybucją paczek. – mówi Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits.

Aż 74% uczestników badania „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników" zadeklarowało, że jeśli otrzymałoby wielkanocną, upominkową paczkę żywnościową od pracodawcy, to przekazałoby ją na wsparcie uchodźców z Ukrainy. Z kolei co czwarty rozważyłby taką możliwość.

Pomoc pracodawców dla Ukrainy zyskuje uznanie pracowników

Zdaniem 91% uczestników badania, pracownicy bardzo pozytywnie postrzegają pracodawców, którzy angażują się w pomoc dla Ukrainy. Według 48% respondentów są oni dumni ze swojego pracodawcy. W opinii 43% dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach społecznościowych i mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują.

Pracodawcy włączający się w działania pomocowe dla Ukrainy zyskują nie tylko uznanie pracowników, ale także ich zaangażowanie i wzmocnienie więzi na linii pracodawca – pracownicy, jak twierdzi 30% zapytanych. Zdaniem 23% respondentów zaangażowanie się pracodawcy w ten szczytny cel daje także poczucie, że pracują w firmie, gdzie liczą się wartości humanitarne.

Badanie sondażowe „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników” zostało zrealizowane przez Dailyfruits w formie ankiety online na próbie 327 respondentów w dniach 3-8.03.2022.