Polsko-włoska współpraca przy budowie okrętów podwodnych

Strategiczne partnerstwo na rzecz obronności

Fincantieri i Polska Grupa Zbrojeniowa zawarły porozumienie ramowe dotyczące współpracy w zakresie projektowania, budowy oraz wsparcia eksploatacyjnego nowoczesnych jednostek morskich, w tym okrętów podwodnych. Wspólne działania mają wesprzeć realizację programu ORKA – jednego z kluczowych projektów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP.

Porozumienie podpisali Mauro Manzini, wiceprezes Fincantieri ds. sprzedaży w dziale okrętów morskich, oraz Jan Grabowski, wiceprezes PGZ. Uroczystość odbyła się 2 września 2025 r., podczas XXXIII edycji MSPO w Kielcach.

Wkład partnerów: kompetencje, zaplecze i potencjał

Zgodnie z treścią dokumentu, współpraca oparta będzie na połączeniu doświadczenia Fincantieri w budowie okrętów wojennych – w tym ponad 180 okrętów podwodnych – z potencjałem produkcyjnym i organizacyjnym PGZ. Polska spółka odpowiada za koordynację wielu projektów w sektorze stoczniowym, offshore oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

„Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy budowie ponad 180 okrętów podwodnych oraz sprawdzonym kompetencjom w zakresie zaawansowanych platform morskich, wnosimy specjalistyczną wiedzę, mającą wesprzeć program ORKA” – powiedział Pierroberto Folgiero, prezes Fincantieri.

Współpraca ma także charakter eksportowy – obie firmy planują wspólne działania nie tylko na potrzeby polskiej marynarki, ale również z myślą o rynkach zagranicznych.

PGZ i Fincantieri – profile partnerów

PGZ to państwowa grupa kapitałowa zarządzająca portfelem spółek działających w sektorze zbrojeniowym, w tym stoczniowym. Odpowiada za realizację wielu projektów związanych z modernizacją Sił Zbrojnych RP, a jej infrastruktura przemysłowa umożliwia realizację dużych zamówień na potrzeby obronności.

Z kolei Fincantieri to jedna z największych stoczniowych grup przemysłowych na świecie. Firma posiada 18 zakładów produkcyjnych na kilku kontynentach, zatrudnia ponad 23 tys. pracowników i ma za sobą budowę ponad 7 tys. jednostek morskich. Grupa działa zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym, w tym w obszarze rozwiązań podwodnych, mechatroniki, cyberbezpieczeństwa czy sztucznej inteligencji.

Możliwości i ograniczenia współpracy

Choć porozumienie sygnalizuje wolę długofalowej współpracy, na obecnym etapie nie przedstawiono jeszcze konkretnych harmonogramów realizacji ani wartości umownych. Wspólne działania będą uzależnione od decyzji resortu obrony dotyczących dalszych etapów programu ORKA, który dotąd wielokrotnie był odkładany.

Warto też pamiętać, że współpraca międzynarodowa w sektorze obronnym wiąże się z szeregiem wyzwań – od transferu technologii, przez zgodność z krajowymi przepisami, aż po kwestie offsetowe i udział przemysłu lokalnego.

Co z innymi oferentami?

Program ORKA od lat budzi zainteresowanie czołowych światowych producentów okrętów podwodnych, m.in. z Niemiec, Francji czy Korei Południowej. Porozumienie PGZ z Fincantieri nie oznacza jeszcze wyboru dostawcy – ostateczne rozstrzygnięcia będą zależały od przetargów i decyzji MON.

Współpraca z Fincantieri może jednak wpłynąć na układ sił w tym procesie, szczególnie jeśli strony zaproponują model, który uwzględnia polonizację produkcji, szkolenia dla załóg oraz długoterminowe wsparcie serwisowe.

Podsumowanie

Zawarte w Kielcach porozumienie PGZ i Fincantieri wyznacza kierunek potencjalnie szerokiej współpracy w obszarze modernizacji polskich sił morskich. Choć jest to dopiero etap deklaratywny, może on stanowić istotny element w przygotowaniach do realizacji programu ORKA. Kluczowe będzie teraz, czy partnerzy przekują te zapowiedzi w konkretne działania.